Lịch Âm Dương ngày 23/4/2026: Ngày Tốc Hỷ đại cát cho khởi sự Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 23/4/2026 với giờ hoàng đạo đẹp, hướng xuất hành tài lộc và những lưu ý phong thủy quan trọng giúp gia chủ hanh thông.

Ngày mai, Thứ Năm ngày 23/04/2026 (Dương Lịch), nhằm ngày 7 tháng Ba năm Bính Ngọ (Âm Lịch). Đây được đánh giá là ngày Đinh Mão, thuộc hành Hỏa, mang tính chất của ngày Cát (tốt), thuận lợi cho nhiều hoạt động quan trọng trong cuộc sống.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 23/04/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về thời gian và ngũ hành của ngày mai để bạn tham khảo và sắp xếp công việc:

23/04/2026 (Thứ Năm) Âm lịch: 07/03/2026 (Ngày Đinh Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ)

07/03/2026 (Ngày Đinh Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Nạp âm Lô Trung Hỏa (Lửa trong lò). Ngày này có Chi sinh Can nên rất tốt.

Xung khắc: Tuổi Tân Dậu và Quý Dậu cần lưu ý thận trọng trong các quyết định lớn.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp tăng cường vượng khí, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện công việc:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy

Theo quan niệm dân gian và các sao chiếu mệnh, ngày 23/04/2026 mang lại năng lượng tích cực cho những hoạt động sau:

Việc nên làm

Khởi tạo trăm việc: Nhờ có sao Đẩu Mộc Giải, đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh hoặc xây dựng, sửa chữa nhà cửa, phần mộ.

Gia đạo và tình cảm: Ngày Tốc Hỷ chủ về niềm vui bất ngờ. Các hoạt động cưới hỏi, đính hôn hoặc gặp gỡ đối tác đều dễ đạt được sự đồng thuận.

Sửa sang nhà cửa: Trực Bế ủng hộ việc xây tường, đặt cửa, kê gác hoặc tu sửa cây cối xung quanh nhà.

Việc không nên làm

Di chuyển đường thủy: Cần đặc biệt kiêng cữ việc đi thuyền theo Nhị Thập Bát Tú.

Sức khỏe: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên cắt tóc hoặc đào giếng trong ngày này để tránh các vấn đề về sức khỏe hoặc ảnh hưởng chất lượng nguồn nước.

Lưu ý khác: Hạn chế việc nhậm chức, thừa kế sự nghiệp hoặc chữa các bệnh liên quan đến mắt.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để chuyến đi bình an và gặp nhiều may mắn, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

Hướng tốt: Đi hướng Chính Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Chính Đông để đón Tài Thần.

Giờ tốt: Khung giờ 07h-09h (Thìn) và 19h-21h (Tuất) là giờ Tiểu Cát, rất tốt cho buôn bán và hòa hợp gia đạo. Khung giờ 03h-05h (Dần) và 15h-17h (Thân) cũng mang lại nhiều tin vui và may mắn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống.