Lịch âm dương ngày 23/7/2026: Ngày tốt cho khởi tạo và giao dịch Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 23/7/2026 (10/6 Âm lịch), bao gồm giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và các lưu ý phong thủy để công việc diễn ra thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 23/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Năm, ngày 23/07/2026 Dương lịch là ngày tốt để triển khai các kế hoạch quan trọng. Đây là thời điểm thuận lợi cho việc khởi tạo, kinh doanh và mưu cầu công danh nhờ sự chiếu sáng của các cát tinh.

Thông tin tổng quan lịch âm dương ngày 23/07/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về ngày 23/07/2026 để bạn đọc tiện theo dõi và sắp xếp công việc:

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 23/07/2026 (Thứ Năm) Âm lịch 10/06/2026 (Ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Tiết khí Đại Thử (Oi bức) Ngũ hành Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Trực Bình (Tốt cho việc sửa chữa, xây đắp)

Phân tích giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng cường sự hanh thông và giảm thiểu các rủi ro không đáng có trong ngày.

Khung giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00-04:59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Thìn (07:00-08:59): Tốt cho các cuộc gặp gỡ, giao tiếp.

Tốt cho các cuộc gặp gỡ, giao tiếp. Tỵ (09:00-10:59): Phù hợp cho việc ký kết, thỏa thuận.

Phù hợp cho việc ký kết, thỏa thuận. Thân (15:00-16:59): Giờ tốt để giải quyết các tồn đọng.

Giờ tốt để giải quyết các tồn đọng. Dậu (17:00-18:59): Thời điểm cát tường cho việc gia đình.

Thời điểm cát tường cho việc gia đình. Hợi (21:00-22:59): Kết thúc ngày bình an, yên lành.

Khung giờ hắc đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Lời khuyên phong thủy và các việc nên làm

Ngày 23/07/2026 hội tụ nhiều sao tốt như Nguyệt Giải, Thanh Long Hoàng Đạo và sao Đẩu (Đẩu Mộc Giải). Đây là những tín hiệu tích cực cho các hoạt động mang tính xây dựng lâu dài.

Việc nên làm

Khởi tạo và xây dựng: Rất tốt cho việc xây đắp, sửa chữa mộ phần, tháo nước hoặc thực hiện các vụ thủy lợi.

Rất tốt cho việc xây đắp, sửa chữa mộ phần, tháo nước hoặc thực hiện các vụ thủy lợi. Kinh doanh: Thuận lợi cho việc khai trương, giao dịch và mưu cầu công danh.

Thuận lợi cho việc khai trương, giao dịch và mưu cầu công danh. Gia đạo: Thích hợp cho việc cưới gả, may cắt trang phục mới.

Thích hợp cho việc cưới gả, may cắt trang phục mới. Xuất hành: Nên chọn hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần.

Việc cần kiêng kỵ

Tránh tranh cãi: Do phạm ngày Xích Khẩu, bạn nên đề phòng miệng lưỡi, tránh các mâu thuẫn không đáng có trong nội bộ hoặc với đối tác.

Do phạm ngày Xích Khẩu, bạn nên đề phòng miệng lưỡi, tránh các mâu thuẫn không đáng có trong nội bộ hoặc với đối tác. Giao thông: Đặc biệt kiêng kỵ việc đi thuyền.

Đặc biệt kiêng kỵ việc đi thuyền. Tâm linh: Ngày Sát Chủ Âm nên cần thận trọng, tránh các việc liên quan đến mai táng hoặc tu sửa mộ phần nếu không thực sự cần thiết.

Ngày Sát Chủ Âm nên cần thận trọng, tránh các việc liên quan đến mai táng hoặc tu sửa mộ phần nếu không thực sự cần thiết. Tuổi xung: Những người tuổi Nhâm Thìn và Giáp Ngọ cần đặc biệt lưu ý giữ gìn sức khỏe và thận trọng trong mọi quyết định.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về tính chất của ngày, dưới đây là giải nghĩa một số thuật ngữ xuất hiện trong lịch:

Sao Đẩu (Đẩu Mộc Giải): Là một trong Nhị Thập Bát Tú, mang tính chất cát lợi, chủ về tài lộc và công danh thăng tiến.

Là một trong Nhị Thập Bát Tú, mang tính chất cát lợi, chủ về tài lộc và công danh thăng tiến. Xích Khẩu: Có nghĩa là "miệng đỏ", ám chỉ các cuộc tranh luận, thị phi. Khi gặp ngày này, cần nhường nhịn để giữ hòa khí.

Có nghĩa là "miệng đỏ", ám chỉ các cuộc tranh luận, thị phi. Khi gặp ngày này, cần nhường nhịn để giữ hòa khí. Trực Bình: Mang ý nghĩa bình ổn, giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhất là các công việc bồi đắp, củng cố nền tảng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.