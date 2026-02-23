Lịch âm dương ngày 24/02/2026: Ngày Tiểu Cát thuận lợi cho khởi sự đầu năm Ngày 24/02/2026 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ) là ngày Tiểu Cát với nhiều cát tinh hội tụ, đặc biệt tốt cho các hoạt động kinh doanh và khởi công xây dựng.

Ngày 24/02/2026 Dương lịch (tức ngày 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ) là ngày Kỷ Tỵ, thuộc hành Mộc. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là ngày Chi sinh Can (Hỏa sinh Thổ), được coi là ngày Cát (Nghĩa nhật), mang năng lượng tích cực, giúp mọi việc hanh thông và dễ đạt được kết quả như ý.

Tổng quan về ngày Âm Dương 24/02/2026

Ngày mai được đánh giá là thời điểm lý tưởng để triển khai các kế hoạch quan trọng nhờ sự hiện diện của sao Thất (Kiết Tú) và trực Bình. Đây là những dấu hiệu dự báo sự tăng trưởng và bền vững.

Tiết khí: Vũ Thủy (Nước mưa)

Vũ Thủy (Nước mưa) Ngũ hành: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già).

Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già). Tuổi xung khắc: Quý Hợi, Đinh Hợi.

Quý Hợi, Đinh Hợi. Hướng xuất hành: Nên đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Nam để đón Tài Thần.

Giờ Hoàng Đạo trong ngày

Để tăng cường hiệu quả công việc, người đọc có thể tham khảo các khung giờ tốt (Hoàng đạo) sau đây:

Khung giờ Tên giờ Ý nghĩa tham khảo 01:00 - 02:59 Sửu Thích hợp cho các việc mang tính bền vững. 07:00 - 08:59 Thìn Tốt cho khởi đầu, mưu cầu danh lợi. 11:00 - 12:59 Ngọ Giờ đại cát, tin vui sắp tới, chăn nuôi thuận lợi. 13:00 - 14:59 Mùi Cần cẩn trọng trong giao tiếp, tránh tranh luận. 19:00 - 20:59 Tuất Mọi việc đều tốt lành, nhà cửa yên ấm. 21:00 - 22:59 Hợi Mưu sự khó thành, nên làm việc chắc chắn, chậm rãi.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các hệ thống lịch vạn niên và nhị thập bát tú, ngày 24/02/2026 mang lại những chỉ dẫn cụ thể cho các hoạt động thường nhật:

Việc nên làm:

Ngày này rất tốt cho các hoạt động kinh doanh, khởi công trăm việc đều đặng tốt. Đặc biệt là các việc liên quan đến thủy lợi, xây dựng nhà cửa, cưới gả, chôn cất hoặc khai trương cửa hàng. Những người đang ấp ủ kế hoạch cầu tài lộc nên tận dụng ngày này để nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân.

Việc nên thận trọng:

Mặc dù là ngày tốt, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, người dân không nên phá bỏ các giao kèo, giấy tờ quan trọng vì dễ dẫn đến tổn thương cho cả đôi bên. Ngoài ra, việc di chuyển xa bằng xe cộ cần chú ý bảo quản tài sản để tránh mất mát không đáng có.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy

Để người đọc hiểu rõ hơn về giá trị tham khảo của ngày này, dưới đây là ý nghĩa một số thuật ngữ chính:

Tiểu Cát: Có nghĩa là may mắn nhỏ nhưng ổn định. Trong ngày này, mọi việc thường ít gặp trở ngại, gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ.

Có nghĩa là may mắn nhỏ nhưng ổn định. Trong ngày này, mọi việc thường ít gặp trở ngại, gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Trực Bình: Mang ý nghĩa bình đẳng, hòa hợp. Trực này rất tốt cho việc sửa chữa, xây dựng hoặc ký kết các thỏa thuận có tính lâu dài.

Mang ý nghĩa bình đẳng, hòa hợp. Trực này rất tốt cho việc sửa chữa, xây dựng hoặc ký kết các thỏa thuận có tính lâu dài. Sao Thất (Hỏa Trư): Một trong những vì sao tốt nhất (Kiết Tú), chủ về sự hưng vượng, phát đạt và gia đạo bình an.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.