Lịch Âm Dương ngày 24/3/2026: Ngày Tốc Hỷ thuận lợi cho khởi sự Thứ Ba ngày 24/3/2026 (tức 6/2 Âm lịch) là ngày đẹp mang lại nhiều tin vui, phù hợp cho việc kinh doanh, cầu tài lộc vào buổi sáng nhưng cần lưu ý một số kiêng kỵ.

Theo lịch vạn niên, ngày 24/3/2026 Dương lịch rơi vào ngày Đinh Dậu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Đây được đánh giá là ngày cát trung bình, thuộc hành Hỏa, mang lại năng lượng tích cực cho các hoạt động giao dịch và mưu cầu công danh.

Dương lịch Âm lịch Tiết khí Ngũ hành 24/03/2026 06/02/2026 (Tân Mão) Xuân Phân Sơn Hạ Hỏa

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Để việc triển khai công việc diễn ra thuận lợi, người dân có thể tham khảo các khung giờ tốt (Hoàng Đạo) và tránh các giờ xấu (Hắc Đạo) như sau:

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h). Giờ Hắc Đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Đánh giá cát hung theo phong thủy và nhị thập bát tú

Ngày 24/3/2026 là ngày Tốc Hỷ theo Khổng Minh Lục Diệu. Đặc điểm của ngày này là niềm vui đến nhanh chóng, rất có lợi cho các công việc cần sự thành công mau lẹ. Tuy nhiên, nên ưu tiên thực hiện vào buổi sáng vì buổi chiều có xu hướng giảm nhiệt và dễ gặp trắc trở hơn.

Về hệ thống nhị thập bát tú, ngày này có Sao Thất (Thất Hỏa Trư) chiếu sáng. Đây là một cát tú (sao tốt) chủ trị về sự hưng vượng. Việc khởi công, xây cất, cưới hỏi hay kinh doanh vào ngày này đều dễ dàng gặt hái được kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, các công việc liên quan đến thủy lợi và đi thuyền được đánh giá là rất hanh thông.

Lưu ý về tuổi xung khắc

Mặc dù là ngày tốt, nhưng do yếu tố Can khắc Chi (Đinh Hỏa khắc Dậu Kim), những người tuổi Tân Mão và Quý Mão cần thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng. Riêng các tuổi Quý Dậu và Ất Mùi nhờ đặc tính nạp âm nên không gặp trở ngại trước sự khắc chế của hành Hỏa trong ngày.

Lời khuyên cho việc xuất hành và sinh hoạt

Dựa trên các chỉ dẫn phong thủy cổ truyền, người dân có thể lưu ý một số điểm sau để thu hút vận may:

Hướng xuất hành: Nên đi về hướng chính Nam để đón Hỷ Thần (thần may mắn) hoặc hướng chính Đông để đón Tài Thần (thần tài lộc).

Nên đi về hướng chính Nam để đón Hỷ Thần (thần may mắn) hoặc hướng chính Đông để đón Tài Thần (thần tài lộc). Việc nên làm: Sửa chữa nhà cửa, phá dỡ công trình cũ, khai trương cửa hàng vào buổi sáng, thực hiện các nghi thức cưới hỏi hoặc cầu tài.

Sửa chữa nhà cửa, phá dỡ công trình cũ, khai trương cửa hàng vào buổi sáng, thực hiện các nghi thức cưới hỏi hoặc cầu tài. Kiêng kỵ: Theo quan niệm Bành Tổ, không nên cắt tóc vào ngày Đinh để tránh mọc mụn nhọt; hạn chế tổ chức tiệc tùng, hội họp khách khứa quá đông tại nhà vào ngày Dậu để phòng tránh những tổn thương không đáng có.

Theo quan niệm Bành Tổ, không nên cắt tóc vào ngày Đinh để tránh mọc mụn nhọt; hạn chế tổ chức tiệc tùng, hội họp khách khứa quá đông tại nhà vào ngày Dậu để phòng tránh những tổn thương không đáng có. Giờ xuất hành: Các khung giờ từ 07h-09h (Thìn) và 19h-21h (Tuất) được xem là giờ đại cát, xuất hành thường gặp may mắn, buôn bán có lời, gia đình hòa hợp.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.