Lịch Âm Dương ngày 24/4/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy Ngày 24/04/2026 Dương lịch (tức 8/3 Âm lịch) là ngày Mậu Thìn, mang ngũ hành hành Mộc. Đây là thời điểm phù hợp để khai trương, nhậm chức nhưng cần thận trọng lời nói.

Theo Âm Dương lịch, ngày mai - Thứ Sáu, ngày 24/04/2026 Dương lịch, nhằm ngày 8 tháng Ba năm Nhâm Thìn (Âm lịch) - được đánh giá là ngày cát nhờ có sự tương đồng về Can Chi (cùng hành Thổ). Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cũng đưa ra một số lưu ý quan trọng dựa trên các hệ thống sao và trực trong ngày này.

Thông tin chi tiết về khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố được nhiều người quan tâm khi thực hiện các công việc quan trọng. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày 24/4/2026:

Phân loại Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng đạo Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59) Giờ Hắc đạo Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Ngũ hành và các tuổi xung khắc cần lưu ý

Ngày Mậu Thìn thuộc hành Mộc (Đại Lâm Mộc), khắc với các tuổi mang hành Thổ. Tuy nhiên, các tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân và Bính Thìn thuộc hành Thổ lại không bị ảnh hưởng bởi sự xung khắc này.

Tuổi xung khắc: Trong ngày này, những người tuổi Nhâm Tuất và Bính Tuất nên thận trọng trong mọi việc để tránh gặp trở ngại không đáng có.

Tam sát: Cần lưu ý kỵ mệnh đối với các tuổi Tỵ, Dậu và Sửu.

Hướng xuất hành: Để đón nhận năng lượng tích cực, gia chủ nên xuất hành hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần. Cần tránh hướng Nam do đây là hướng của Hạc Thần (hướng xấu).

Đánh giá việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy

Dựa trên hệ thống Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày 24/4/2026 có những điểm đáng chú ý sau:

Việc nên thực hiện

Theo Trực Kiến, đây là thời điểm thuận lợi cho các hoạt động như khai trương, nhậm chức, cưới hỏi, trồng cây hoặc các việc đền ơn đáp nghĩa. Việc xuất hành đường thủy cũng được đánh giá là có lợi trong ngày này.

Việc cần hạn chế

Dù có nhiều điểm tốt, nhưng do gặp sao Ngưu (một hung tú) và ngày Xích Khẩu, gia chủ nên lưu ý:

Tránh tranh chấp: Xích Khẩu là ngày dễ xảy ra mâu thuẫn, miệng tiếng hoặc bất đồng nội bộ. Lời khuyên là nên giữ bình tĩnh và thận trọng trong giao tiếp.

Xây dựng: Các hoạt động như động thổ, chôn cất, lợp nhà hoặc khởi công xây tạo nhà cửa nên cân nhắc dời sang ngày khác tốt hơn để tránh hung hại.

Bành Tổ Bách Kỵ: Không nên thực hiện việc nhận ruộng đất hay thể hiện sự đau buồn, khóc lóc quá mức.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Để giúp người đọc hiểu rõ hơn, dưới đây là ý nghĩa của một số thuật ngữ thường gặp:

Hoàng đạo: Là những khung giờ tốt, mang lại may mắn và thuận lợi cho việc khởi sự.

Xích Khẩu: Một trong lục diệu, biểu trưng cho sự tranh cãi, mâu thuẫn, nên đề phòng lời ăn tiếng nói.

Trực Kiến: Ý chỉ sự bắt đầu, phù hợp cho việc thiết lập các vị trí hoặc vai trò mới.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.