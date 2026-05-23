Lịch Âm Dương ngày 24/5/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý quan trọng

Ngày 24/5/2026 theo Dương lịch rơi vào Chủ Nhật. Trong hệ thống lịch vạn niên, đây là ngày 8 tháng 4 năm Bính Ngọ (Âm lịch). Việc nắm bắt các thông tin về Âm Dương lịch, giờ hoàng đạo và các yếu tố phong thủy sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan để sắp xếp công việc cá nhân một cách hiệu quả nhất.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 24/05/2026

Yếu tố Chi tiết Dương lịch Chủ Nhật, ngày 24/05/2026 Âm lịch Ngày 08/04 năm Bính Ngọ (Tháng Quý Tỵ) Ngày Mậu Tuất (Bình Địa Mộc) Ngũ hành Ngày Mậu Tuất - Can Chi tương đồng (Thổ), ngày cát Trực Trực Chấp (Tốt cho giao dịch, hợp đồng)

Phân tích giờ tốt - xấu trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong quan niệm phong thủy để khởi đầu công việc thuận lợi. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày 24/05/2026:

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00-04:59) : Thích hợp khởi đầu các việc nhẹ nhàng.

: Thích hợp khởi đầu các việc nhẹ nhàng. Thìn (07:00-08:59) : Khung giờ thuận lợi cho các cuộc gặp gỡ.

: Khung giờ thuận lợi cho các cuộc gặp gỡ. Tỵ (09:00-10:59) : Tốt cho việc bàn bạc công việc.

: Tốt cho việc bàn bạc công việc. Thân (15:00-16:59) : Giờ cát lợi cho các hoạt động tài chính.

: Giờ cát lợi cho các hoạt động tài chính. Dậu (17:00-18:59) : Thuận cho việc giao lưu, hòa giải.

: Thuận cho việc giao lưu, hòa giải. Hợi (21:00-22:59): Giờ yên tĩnh, phù hợp nghỉ ngơi hoặc lập kế hoạch.

Giờ Hắc đạo (Giờ nên thận trọng)

Trong các khung giờ Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, bạn nên hạn chế triển khai các quyết định quan trọng hoặc thực hiện các nghi lễ lớn để tránh những phát sinh không đáng có.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Dựa trên các chỉ số về Nhị thập bát tú và Khổng Minh Lục Diệu, ngày 24/05/2026 mang những đặc điểm riêng biệt mà người dùng cần lưu ý:

Những việc nên làm

Giao dịch và ký kết : Trực Chấp ủng hộ việc lập khế ước, giao dịch kinh doanh hoặc san nền, động thổ.

: Trực Chấp ủng hộ việc lập khế ước, giao dịch kinh doanh hoặc san nền, động thổ. Sức khỏe : Đây là thời điểm tốt để tìm thầy chữa bệnh hoặc thực hiện các phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động.

: Đây là thời điểm tốt để tìm thầy chữa bệnh hoặc thực hiện các phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động. Hòa giải: Sao Giải Thần hỗ trợ tốt cho việc giải oan, tố tụng hoặc tế tự.

Những việc cần kiêng kỵ

Tránh tranh cãi : Do gặp ngày Xích Khẩu, bạn nên đề phòng mâu thuẫn, miệng tiếng hoặc những tranh luận vô ích trong nội bộ.

: Do gặp ngày Xích Khẩu, bạn nên đề phòng mâu thuẫn, miệng tiếng hoặc những tranh luận vô ích trong nội bộ. Xây dựng và cưới hỏi : Đây là ngày Sát Chủ Dương, theo dân gian nên hạn chế các việc lớn như xây dựng nhà cửa, cưới hỏi hoặc mua bán bất động sản.

: Đây là ngày Sát Chủ Dương, theo dân gian nên hạn chế các việc lớn như xây dựng nhà cửa, cưới hỏi hoặc mua bán bất động sản. Sao Hư: Sao này không thuận lợi cho việc khởi công, trổ cửa hay khai trương quy mô lớn.

Hướng dẫn xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm sự hanh thông khi ra ngoài làm việc hoặc đi xa, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng Đông Nam : Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui).

: Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui). Hướng Bắc: Để đón Tài Thần (mang lại tài lộc).

Lưu ý: Ngày này được coi là ngày Kim Thổ theo lịch Khổng Minh, người đi xa nên kiểm tra kỹ hành trình và phương tiện để tránh những bất tiện như nhỡ tàu xe hoặc thất lạc đồ đạc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm dựa trên các tài liệu về lịch vạn niên và phong thủy dân gian.