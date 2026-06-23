Lịch âm dương ngày 24/6/2026: Ngày Tiểu Cát thuận lợi và các khung giờ hoàng đạo Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 24/6/2026, các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy giúp mọi việc trong ngày hanh thông, thuận lợi.

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Tổng quan lịch âm dương ngày 24/06/2026

Ngày 24/06/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Tư. Theo lịch vạn niên, đây là ngày 10 tháng 5 Âm lịch, thuộc năm Bính Ngọ. Trong văn hóa phương Đông, việc xem lịch âm dương giúp mọi người có thêm sự tham khảo để sắp xếp công việc cá nhân một cách hài hòa và thuận lợi nhất.

Thông tin Chi tiết Dương lịch 24/06/2026 Âm lịch 10/05/2026 (Ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Hạ Chí (Giữa mùa hè) Ngũ hành Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già) Trực Bế (Nên thận trọng, giữ gìn)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là một trong những nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt, giúp tinh thần thêm tự tin khi bắt đầu các kế hoạch quan trọng.

Khung giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Khung giờ hắc đạo (Giờ nên thận trọng)

Tý (23:00-00:59)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Giải nghĩa các yếu tố phong thủy quan trọng

Ngày 24/06/2026 được đánh giá là ngày Tiểu Cát. Trong phong thủy, Tiểu Cát có nghĩa là "may mắn nhỏ", báo hiệu một ngày mà mọi việc dễ dàng đạt được sự đồng thuận, ít gặp trở ngại và thường có quý nhân hỗ trợ.

Sao Bích (Bích Thủy Du): Đây là một trong những cát tú (sao tốt) trong Nhị thập bát tú. Sao này chủ về sự tăng trưởng, rất tốt cho việc khởi công, xây dựng, khai trương kinh doanh hoặc các việc đại hỷ như cưới hỏi.

Ngũ hành Đại Lâm Mộc: Ngày mang năng lượng của gỗ rừng già, bền bỉ và vững chãi. Tuy nhiên, do tính chất tương khắc, những người tuổi Quý Hợi và Đinh Hợi nên chú ý giữ tâm thế bình tĩnh, tránh nóng nảy trong giao tiếp vào ngày này.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Dựa trên các chỉ số tốt xấu của ngày Kỷ Tỵ, dưới đây là những gợi ý mang tính tham khảo để bạn tối ưu hóa hiệu quả công việc:

Việc nên làm

Kinh doanh, khai trương : Năng lượng từ sao Bích và ngày Tiểu Cát rất ủng hộ các hoạt động mở cửa hàng, ký kết hợp đồng nhỏ hoặc giao dịch tài chính.

: Năng lượng từ sao Bích và ngày Tiểu Cát rất ủng hộ các hoạt động mở cửa hàng, ký kết hợp đồng nhỏ hoặc giao dịch tài chính. Xây dựng, sửa chữa : Các việc như xây tường, đặt táng, gắn cửa hoặc tu sửa cây cối được cho là phù hợp với trực Bế.

: Các việc như xây tường, đặt táng, gắn cửa hoặc tu sửa cây cối được cho là phù hợp với trực Bế. Việc thiện nguyện: Làm việc tốt trong ngày này giúp tích lũy thêm năng lượng tích cực cho bản thân và gia đình.

Việc nên thận trọng

Giấy tờ, cam kết : Theo quan niệm Bành Tổ, không nên tự ý phá bỏ các giao kèo cũ để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có.

: Theo quan niệm Bành Tổ, không nên tự ý phá bỏ các giao kèo cũ để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có. Di chuyển xa : Nếu không thực sự cần thiết, nên hạn chế đi lại quá xa hoặc cần kiểm tra phương tiện kỹ lưỡng trước khi khởi hành.

: Nếu không thực sự cần thiết, nên hạn chế đi lại quá xa hoặc cần kiểm tra phương tiện kỹ lưỡng trước khi khởi hành. Công tác hành chính: Việc nhậm chức hoặc thừa kế sự nghiệp nên chọn những ngày có đại cát lớn hơn để tăng thêm phần hanh thông.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để khởi đầu ngày mới với tâm thế tích cực, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành sau:

Hướng Hỷ Thần : Đông Bắc (đón niềm vui).

: Đông Bắc (đón niềm vui). Hướng Tài Thần: Nam (đón tài lộc).

Các khung giờ xuất hành đẹp nhất theo Lý Thuần Phong là giờ Thân (15h-17h) và giờ Tuất (19h-21h). Đây là những thời điểm được cho là mang lại sự hòa hợp, bình an và tin vui cho người đi xa.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.