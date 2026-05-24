Lịch âm dương ngày 25/05/2026: Ngày Tiểu Cát thuận lợi cho đại sự Ngày 25/05/2026 (tức mùng 9 tháng Tư âm lịch) được đánh giá là ngày Tiểu Cát, mang lại nhiều may mắn cho việc cầu tài lộc và xuất hành nhờ có quý nhân phù trợ.

Ngày 25/05/2026 dương lịch là ngày Tiểu Cát trong lịch âm dương, mang ý nghĩa mọi việc đều tốt lành và ít gặp trở ngại. Đây là thời điểm thuận lợi để mưu cầu đại sự, nhờ sự che chở của âm phúc và hỗ trợ từ quý nhân, giúp mọi kế hoạch diễn ra hanh thông.

Thông tin tổng quan về lịch âm dương ngày 25/05/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 25/05/2026 là Thứ Hai, trùng với ngày 09/04 âm lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Kỷ Hợi, nạp âm Bình Địa Mộc. Trong phong thủy, đây được coi là ngày cát trung bình (chế nhật) do Can khắc Chi (Thổ khắc Thủy).

Về ngũ hành, ngày này thuộc hành Mộc, khắc với hành Thổ. Tuy nhiên, các tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu và Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không cần lo ngại vì không bị ảnh hưởng bởi sự xung khắc này. Các tuổi kỵ trong ngày bao gồm Quý Tỵ và Ất Mùi, cần thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ tốt (Hoàng đạo) giúp gia tăng khả năng thành công cho các hoạt động quan trọng, trong khi cần tránh các giờ xấu (Hắc đạo) để hạn chế rủi ro:

Loại giờ Khung giờ cụ thể Giờ Hoàng Đạo Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h) Giờ Hắc Đạo Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Đậu (17h-19h)

Đánh giá việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên các hệ sao Nhị thập bát tú và Thập nhị kiến trừ, ngày 25/05/2026 có những chỉ dẫn cụ thể cho các hoạt động đời sống:

Việc nên làm: Ngày này đặc biệt tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương cửa hàng hoặc xuất hành xa. Ngoài ra, các việc liên quan đến an táng, chôn cất cũng được xem là thuận lợi, mang lại sự bình an cho gia quyến.

Việc kiêng kỵ: Theo sao Nguy và Trực Phá, người dân nên tránh thực hiện các công việc xây dựng như gác đòn đông, dựng nhà, đào mương rạch hoặc trổ cửa. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên phá bỏ giao kèo, giấy tờ để tránh tổn thương đôi bên, đồng thời tránh cưới hỏi để phòng việc ly biệt về sau.

Hướng dẫn xuất hành theo phong thủy

Để tăng cường vận may, khi ra khỏi nhà lần đầu trong ngày, bạn có thể lựa chọn hướng xuất hành phù hợp với mục đích:

Đón Hỷ Thần: Di chuyển về hướng Đông Bắc.

Di chuyển về hướng Đông Bắc. Đón Tài Thần: Di chuyển về hướng Nam.

Theo cách tính của Lý Thuần Phong, các khung giờ vàng để xuất hành bao gồm từ 15h-17h (giờ Thân) – thời điểm đại cát cho kinh doanh, buôn bán và gia đạo hòa hợp. Khung giờ từ 19h-21h (giờ Tuất) cũng rất tốt cho việc cầu tài theo hướng Tây Nam, giúp nhà cửa yên lành.

Lưu ý: Các thông tin về lịch âm dương và phong thủy trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách phù hợp.