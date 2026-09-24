Lịch Âm Dương ngày 25/09/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy quan trọng Xem lịch Âm Dương ngày 25/09/2026 nhằm ngày rằm tháng 8 năm Bính Ngọ; cung cấp thông tin giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp cùng hướng xuất hành đón may mắn cho bạn.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 25/09/2026

Theo hệ thống lịch pháp cổ truyền Á Đông, việc tra cứu lịch Âm Dương giúp mỗi cá nhân chủ động sắp xếp kế hoạch công việc và đời sống hài hòa với nhịp điệu tự nhiên. Ngày 25/09/2026 Dương Lịch trùng với ngày 15 tháng 8 Âm Lịch năm Bính Ngọ, tức ngày rằm tháng Tám. Đây là ngày Nhâm Dần, xét theo quy luật tương sinh của ngũ hành là ngày tốt (Bảo nhật), mang đến nhiều trường năng lượng cát lành.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 25/09/2026

Dưới đây là các dữ liệu cơ bản về ngày Thứ Sáu, 25/09/2026 theo nông lịch cổ truyền:

Hạng mục Thông tin chi tiết Dương Lịch Thứ Sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2026 Âm Lịch Ngày 15 tháng 8 năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu) Can Chi ngày Ngày Nhâm Dần, Can sinh Chi (Thủy sinh Mộc), ngày Cát (Bảo nhật) Nạp âm ngũ hành Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc) Trực ngày Trực Chấp Nhị thập bát tú Sao Ngưu (Ngưu Kim Ngưu) Ngày kỵ dân gian Không phạm Tam Nương, Nguyệt kỵ, Nguyệt tận hay Dương Công kỵ

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Lựa chọn thời điểm thích hợp để khởi sự các công việc quan trọng là thói quen lâu đời nhằm tối ưu hóa hiệu quả thực tế và giữ vững sự an tâm về tâm lý.

Giờ Hoàng Đạo (giờ tốt):

Giờ Canh Tý: 23:00 – 23:59

23:00 – 23:59 Giờ Tân Sửu: 01:00 – 02:59

01:00 – 02:59 Giờ Giáp Thìn: 07:00 – 08:59

07:00 – 08:59 Giờ Ất Tỵ: 09:00 – 10:59

09:00 – 10:59 Giờ Đinh Mùi: 13:00 – 14:59

13:00 – 14:59 Giờ Canh Tuất: 19:00 – 20:59

Giờ Hắc Đạo (giờ xấu cần cân nhắc):

Giờ Nhâm Dần: 03:00 – 04:59

03:00 – 04:59 Giờ Quý Mão: 05:00 – 06:59

05:00 – 06:59 Giờ Bính Ngọ: 11:00 – 12:59

11:00 – 12:59 Giờ Mậu Thân: 15:00 – 16:59

15:00 – 16:59 Giờ Kỷ Dậu: 17:00 – 18:59

17:00 – 18:59 Giờ Tân Hợi: 21:00 – 22:59

Ý nghĩa các thuật ngữ phong thủy và ngũ hành ngày Nhâm Dần

Hiểu rõ các nguyên lý phong thủy giúp ứng dụng vào đời sống một cách khoa học, khách quan và loại bỏ hoàn toàn các yếu tố mê tín:

Bảo nhật (Can sinh Chi): Can Nhâm (hành Thủy) tương sinh Chi Dần (hành Mộc). Thiên can dưỡng địa chi biểu thị sự thuận hòa giữa thiên thời và địa lợi, thuận lợi cho việc xử lý công việc chung và củng cố các mối quan hệ.

Can Nhâm (hành Thủy) tương sinh Chi Dần (hành Mộc). Thiên can dưỡng địa chi biểu thị sự thuận hòa giữa thiên thời và địa lợi, thuận lợi cho việc xử lý công việc chung và củng cố các mối quan hệ. Trực Chấp: Đại diện cho sự kiên định, nắm giữ và duy trì trật tự. Trực này khuyến khích việc xác lập thỏa thuận, xây dựng nền móng vững chắc thay vì những chuyển dịch vội vàng.

Đại diện cho sự kiên định, nắm giữ và duy trì trật tự. Trực này khuyến khích việc xác lập thỏa thuận, xây dựng nền móng vững chắc thay vì những chuyển dịch vội vàng. Khổng Minh Lục Diệu (Lưu Liên): Mang ý nghĩa việc kéo dài, chậm rãi. Theo cổ nhân, ngày Lưu Liên nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng trong giấy tờ, thủ tục hành chính, tránh tâm lý nóng vội hay tranh luận thị phi.

Mang ý nghĩa việc kéo dài, chậm rãi. Theo cổ nhân, ngày Lưu Liên nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng trong giấy tờ, thủ tục hành chính, tránh tâm lý nóng vội hay tranh luận thị phi. Sao Ngưu (Ngưu Kim Ngưu): Một trong Nhị thập bát tú, chủ về tính bền bỉ của hành Kim nhưng mang đặc tính hung tinh đối với các việc đại sự như khởi công xây cất lớn hay cưới hỏi.

Tuổi hợp và tuổi xung khắc

Mối quan hệ can chi ngũ hành trong ngày Nhâm Dần tạo ra sự tương tác đa chiều giữa các nhóm tuổi:

Tuổi hợp: Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất tạo thành Hỏa cục. Những người mang tuổi Ngọ, Tuất, Hợi có thể cảm nhận được nhịp độ công việc suôn sẻ hơn. Ngoài ra, tuổi Mậu Tuất nhờ đặc tính ngũ hành được lợi.

Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất tạo thành Hỏa cục. Những người mang tuổi Ngọ, Tuất, Hợi có thể cảm nhận được nhịp độ công việc suôn sẻ hơn. Ngoài ra, tuổi Mậu Tuất nhờ đặc tính ngũ hành được lợi. Tuổi kỵ: Do tính chất xung – hình – phá, các tuổi Bính Thân và Canh Thân xung khắc mạnh với ngày, cần lưu tâm giữ gìn sức khỏe và tránh những quyết định tài chính mạo hiểm. Ngày Dần cũng xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi và tuyệt Dậu.

Gợi ý việc nên làm và việc cần hạn chế

Dựa trên sự kết hợp giữa Trực Chấp, hệ sao tốt (Thiên Đức, Giải Thần, Thanh Long Hoàng Đạo) và các cảnh báo từ cổ thư:

Việc nên làm: Lập khế ước, ký kết hợp đồng, giao dịch thương mại vừa phải, động thổ san nền, xây đắp nền móng, khám chữa bệnh, giải quyết bất hòa hay oan ức, đi thuyền bè hoặc may mặc trang phục.

Lập khế ước, ký kết hợp đồng, giao dịch thương mại vừa phải, động thổ san nền, xây đắp nền móng, khám chữa bệnh, giải quyết bất hòa hay oan ức, đi thuyền bè hoặc may mặc trang phục. Việc nên hạn chế: Chuyển nhà, khởi công xây cất công trình quy mô lớn, dựng cửa chính, xuất tiền của bất cẩn, tổ chức hôn lễ hoặc đi chơi xa đường bộ.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch di chuyển trong ngày 25/09/2026, bạn có thể tham khảo phương vị và khung giờ theo phong tục truyền thống để tối ưu hóa sự thuận tiện:

Hướng xuất hành: Nên đi về hướng chính Nam để nghênh đón Hỷ Thần, hoặc hướng Tây để đón Tài Thần.

Nên đi về hướng chính Nam để nghênh đón Hỷ Thần, hoặc hướng Tây để đón Tài Thần. Giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong: Khung giờ 13:00 – 15:00 (Mùi) và 01:00 – 03:00 (Sửu) mang lại sự bình an, hanh thông; khung giờ 21:00 – 23:00 (Hợi) và 09:00 – 11:00 (Tỵ) là thời điểm rất tốt cho việc làm ăn, tạo sự hòa thuận trong gia đạo.

Tóm lại, ngày 25/09/2026 là ngày có sự đan xen giữa cát tinh và hung tú. Mọi thông tin phong thủy mang tính định hướng tham khảo; sự cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và tư duy tích cực của mỗi cá nhân luôn là nhân tố quyết định thành công trong mọi việc.