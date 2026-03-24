Lịch âm dương ngày 25/3/2026: Ngày cát tinh hội tụ nhưng cần trọng khẩu thiệt Tra cứu lịch âm dương ngày 25/3/2026 để biết giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy giúp thuận lợi trong công việc, tránh rủi ro tranh cãi.

Ngày 25/03/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 7 tháng Hai năm Bính Ngọ (Âm lịch), là ngày Mậu Tuất, thuộc hành Mộc. Đây là thời điểm có sự đan xen giữa các cát tinh hỗ trợ kinh doanh và những cảnh báo về mâu thuẫn trong giao tiếp mà người dùng cần lưu ý.

Thông tin tổng quan lịch âm dương ngày 25/3/2026

Yếu tố Chi tiết Dương lịch Thứ Tư, ngày 25/03/2026 Âm lịch Ngày 07/02/2026 (Ngày Mậu Tuất, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng) - Ngày Cát Trực Nguy (Xấu cho mọi việc, nên thận trọng) Sao Bích (Cát tú - Tốt cho khởi công, hôn lễ, kinh doanh)

Phân tích cát - hung và lời khuyên phong thủy

Dựa trên hệ thống Nhị thập bát tú, ngày mai xuất hiện sao Bích (Bích Thủy Du), một trong những sao tốt nhất trong chu kỳ. Sao này chủ trị về sự tăng trưởng, rất thuận lợi cho việc khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, mai táng hoặc cưới hỏi. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có thể tận dụng thời điểm này để thúc đẩy các kế hoạch quan trọng.

Tuy nhiên, xét theo Khổng Minh Lục Diệu, đây lại là ngày Xích Khẩu. Thuật ngữ này ám chỉ nguy cơ về miệng lưỡi, thị phi và tranh cãi. Bên cạnh đó, Trực Nguy trong Thập Nhị Kiến Trừ cũng đưa ra lời cảnh báo về sự suy thoái hoặc rủi ro tiềm ẩn. Do đó, lời khuyên cho ngày này là: hãy tập trung vào các công việc chuyên môn, hạn chế tham gia vào các cuộc tranh luận không cần thiết để tránh "làm ơn mắc oán".

Các tuổi xung khắc cần lưu ý

Dù là ngày Cát nhưng do sự vận động của ngũ hành, một số tuổi sẽ gặp xung khắc trong ngày này. Cụ thể:

Tuổi bị xung: Nhâm Thìn, Giáp Ngọ.

Nhâm Thìn, Giáp Ngọ. Tuổi hợp: Ngày Tuất lục hợp với Mão; tam hợp với Dần và Ngọ (tạo thành Hỏa cục).

Ngày Tuất lục hợp với Mão; tam hợp với Dần và Ngọ (tạo thành Hỏa cục). Lưu ý: Những người mệnh Thổ (trừ Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn) nên thận trọng hơn vì Mộc khắc Thổ.

Giờ hoàng đạo và hướng xuất hành

Để tăng cường sự hanh thông khi thực hiện các công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các khung giờ và hướng xuất hành sau:

Khung giờ tốt (Hoàng đạo)

Giờ Dần (03h-05h): Tốt cho cầu tài, đi xa.

Giờ Thìn (07h-09h): Thuận lợi cho công việc giấy tờ.

Giờ Tỵ (09h-11h): Mọi việc tốt lành, nhà cửa yên vui.

Giờ Thân (15h-17h): Thuận lợi cho giao dịch, ký kết.

Giờ Dậu (17h-19h): Tin vui về tình cảm hoặc tài chính.

Giờ Hợi (21h-23h): Công việc trôi chảy, gặp quý nhân.

Hướng xuất hành

Để cầu may mắn, hỷ sự: Đi về hướng Đông Nam (đón Hỷ Thần).

(đón Hỷ Thần). Để cầu tài lộc, kinh doanh: Đi về hướng Bắc (đón Tài Thần).

Giải thích thuật ngữ phong thủy trong bài

Bình Địa Mộc: Ý chỉ loại gỗ ở đồng bằng, có sức sống bền bỉ nhưng cần được chăm sóc, che chở.

Ý chỉ loại gỗ ở đồng bằng, có sức sống bền bỉ nhưng cần được chăm sóc, che chở. Xích Khẩu: Một trạng thái trong lục diệu, đại diện cho sự bất hòa, mâu thuẫn ngôn từ.

Một trạng thái trong lục diệu, đại diện cho sự bất hòa, mâu thuẫn ngôn từ. Trực Nguy: Một trong 12 trạng thái của trực, thường mang ý nghĩa đề phòng tai nạn hoặc sự cố bất ngờ.

Một trong 12 trạng thái của trực, thường mang ý nghĩa đề phòng tai nạn hoặc sự cố bất ngờ. Nhị Thập Bát Tú: Hệ thống 28 ngôi sao dùng để xem ngày tốt xấu theo thiên văn cổ đại.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.