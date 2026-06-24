Lịch âm dương ngày 25/6/2026: Xem giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt Tra cứu lịch âm dương ngày 25/06/2026 để biết giờ hoàng đạo, các khung giờ cát tường và lưu ý về tuổi xung khắc để mọi việc trong ngày diễn ra thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 25/6/2026

Thông tin về lịch âm dương ngày 25/06/2026 cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố phong thủy, giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân. Đây là ngày không phạm vào các ngày kỵ lớn theo quan niệm dân gian, tuy nhiên vẫn có những lưu ý riêng về tuổi hợp và giờ giấc.

Tổng quan lịch âm dương ngày 25/06/2026

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngày mai, Thứ Năm, ngày 25 tháng 06 năm 2026 theo lịch vạn niên:

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 25/06/2026 Âm lịch 11/05/2026 (Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Ngọ) Tiết khí Hạ chí Ngũ hành Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) Trực Kiến (Tốt cho khởi đầu, nhậm chức)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt (hoàng đạo) được tin rằng sẽ mang lại sự hanh thông cho các công việc quan trọng như ký kết hợp đồng, khai trương hay xuất hành.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ cần lưu ý)

Dần (03:00 - 04:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Tuổi xung khắc và hướng xuất hành

Trong ngày Canh Ngọ, những người thuộc tuổi Giáp Tý và Bính Tý cần thận trọng hơn trong các giao dịch hoặc quyết định lớn do có sự xung khắc về địa chi và ngũ hành nạp âm.

Để gia tăng sự thuận lợi khi đi xa hoặc bắt đầu công việc mới, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng Tây Bắc: Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng).

Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng). Hướng Tây Nam: Để đón Tài Thần (mang lại tài lộc, kinh doanh thuận lợi).

Để đón Tài Thần (mang lại tài lộc, kinh doanh thuận lợi). Lưu ý: Nên tránh hướng Nam vì gặp Hạc Thần (hướng không tốt cho việc đi lại).

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các sao chiếu và trực của ngày, đây là những gợi ý mang tính chất tham khảo cho các hoạt động thường nhật:

Việc nên làm

Kinh doanh và giao dịch: Ngày có sao Đẩu Mộc Giải (một cát tinh) chủ trị, rất tốt cho việc khai trương, ký kết hợp đồng hoặc mưu cầu công danh.

Ngày có sao Đẩu Mộc Giải (một cát tinh) chủ trị, rất tốt cho việc khai trương, ký kết hợp đồng hoặc mưu cầu công danh. Xây dựng và sửa chữa: Các công việc liên quan đến tu sửa nhà cửa, phần mộ hoặc làm thủy lợi được đánh giá là khá thuận lợi.

Các công việc liên quan đến tu sửa nhà cửa, phần mộ hoặc làm thủy lợi được đánh giá là khá thuận lợi. Nhậm chức: Trực Kiến ủng hộ việc bắt đầu một vị trí công tác mới hoặc nhận trọng trách.

Việc không nên làm

Đi thuyền: Theo nhị thập bát tú, sao Đẩu kỵ nhất việc đi lại trên sông nước.

Theo nhị thập bát tú, sao Đẩu kỵ nhất việc đi lại trên sông nước. Lợp nhà: Quan niệm dân gian cho rằng không nên lợp mái vào ngày này để tránh việc phải sửa sang lại sau này.

Quan niệm dân gian cho rằng không nên lợp mái vào ngày này để tránh việc phải sửa sang lại sau này. Dệt vải, may vá: Nên hạn chế các công việc này để tránh hỏng hóc dụng cụ.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các thông tin trên, bạn có thể tham khảo giải thích ngắn gọn sau:

Giờ Hoàng Đạo: Là những khung giờ có luồng năng lượng tích cực, thích hợp để tiến hành việc đại sự.

Là những khung giờ có luồng năng lượng tích cực, thích hợp để tiến hành việc đại sự. Trực Kiến: Mang ý nghĩa khởi đầu, xây dựng, tượng trưng cho sự thiết lập cái mới.

Mang ý nghĩa khởi đầu, xây dựng, tượng trưng cho sự thiết lập cái mới. Ngũ hành Lộ Bàng Thổ: Nghĩa là đất ven đường, loại đất này có tính chất bền vững, kiên cố.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.