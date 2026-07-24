Lịch âm dương ngày 25/7/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và việc nên làm Tra cứu lịch âm dương ngày 25/7/2026 (12/6 Âm lịch). Tổng hợp giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp, hướng xuất hành và những lưu ý phong thủy quan trọng trong ngày.

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Ngày 25/7/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Bảy, trùng với ngày 12 tháng 6 năm Ất Mùi Âm Lịch. Đây là ngày Canh Tý, xét theo ngũ hành là ngày Bảo nhật (cát lành) với sự tương sinh giữa Thiên can và Địa chi. Bài viết tổng hợp chi tiết các thông tin về giờ hoàng đạo, ngũ hành, tuổi xung hợp cùng những lời khuyên phong thủy thiết thực giúp bạn chủ động lên kế hoạch công việc hiệu quả.

Tổng quan thông tin lịch Âm Dương ngày 25/7/2026

Dương Lịch: Thứ Bảy, ngày 25/07/2026.

Thứ Bảy, ngày 25/07/2026. Âm Lịch: Ngày 12/06/2026 (Ngày Ất Mùi, tháng Sáu, năm Bính Ngọ).

Ngày 12/06/2026 (Ngày Ất Mùi, tháng Sáu, năm Bính Ngọ). Can Chi: Ngày Canh Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Ngày Canh Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Ngũ Hành: Nạp âm Bích Thượng Thổ (Đất trên tường). Ngày Canh Tý có Thiên can Canh (Kim) sinh Địa chi Tý (Thủy), thuộc ngày Bảo nhật (Ngày cát).

Nạp âm Bích Thượng Thổ (Đất trên tường). Ngày Canh Tý có Thiên can Canh (Kim) sinh Địa chi Tý (Thủy), thuộc ngày Bảo nhật (Ngày cát). Các ngày kỵ: Không phạm vào các ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là bước quan trọng giúp các hoạt động cá nhân cũng như công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Các khung giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23h00 - 01h00): Thích hợp cho việc khởi phát ý tưởng, lập kế hoạch.

Thích hợp cho việc khởi phát ý tưởng, lập kế hoạch. Giờ Sửu (01h00 - 03h00): Giờ tốt cho chuẩn bị công việc, cầu an.

Giờ tốt cho chuẩn bị công việc, cầu an. Giờ Mão (05h00 - 07h00): Thời điểm thích hợp khởi động ngày mới, tập luyện thể thao.

Thời điểm thích hợp khởi động ngày mới, tập luyện thể thao. Giờ Ngọ (11h00 - 13h00): Khung giờ cát lành cho gặp giỡ, giao lưu.

Khung giờ cát lành cho gặp giỡ, giao lưu. Giờ Thân (15h00 - 17h00): Thuận lợi cho việc xử lý công việc hành chính, giao dịch.

Thuận lợi cho việc xử lý công việc hành chính, giao dịch. Giờ Dậu (17h00 - 19h00): Thích hợp sum họp gia đình, kết nối đối tác.

Các khung giờ hắc đạo (Cần lưu ý)

Giờ Dần (03h00 - 05h00), Giờ Thìn (07h00 - 09h00), Giờ Tỵ (09h00 - 11h00), Giờ Mùi (13h00 - 15h00), Giờ Tuất (19h00 - 21h00), Giờ Hợi (21h00 - 23h00). Những khung giờ này nên ưu tiên công việc nội bộ, tránh tranh chấp hay đưa ra quyết định quan trọng vội vàng.

Phân tích tuổi hợp và xung kỵ

Mối quan hệ giữa Can Chi và Ngũ Hành của ngày 25/7/2026 mang đến sự tương hợp cũng như một số điểm cần lưu ý cho từng nhóm tuổi:

Tuổi hợp: Ngày Tý Lục hợp với Sửu; Tam hợp với Thìn và Thân tạo thành Thủy cục. Môi trường làm việc của người thuộc các tuổi này có xu hướng hài hòa, nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp.

Ngày Tý Lục hợp với Sửu; Tam hợp với Thìn và Thân tạo thành Thủy cục. Môi trường làm việc của người thuộc các tuổi này có xu hướng hài hòa, nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Tuổi xung kỵ: Do tính chất Ngũ hành Thổ khắc Thủy, các tuổi Giáp Ngọ và Bính Ngọ cần chú ý quản lý cảm xúc, tránh nóng vội. Trừ các tuổi Bính Ngọ và Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không ngại sự tương khắc này.

Do tính chất Ngũ hành Thổ khắc Thủy, các tuổi Giáp Ngọ và Bính Ngọ cần chú ý quản lý cảm xúc, tránh nóng vội. Trừ các tuổi Bính Ngọ và Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không ngại sự tương khắc này. Các quan hệ địa chi: Ngày Tý xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ. Các tuổi này nên cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch quan trọng.

Việc nên làm và nên tránh theo phong thủy

Theo hệ thống Thập Nhị Kiến Trừ và Ngọc Hạp Thông Thư, ngày 25/7/2026 rơi vào Trực Chấp và chịu ảnh hưởng của sao Nữ Thổ Bức.

Việc nên làm

Ký kết khế ước, thực hiện các giao dịch vừa và nhỏ.

Tiến hành sửa chữa nhẹ, động thổ san nền, làm sạch môi trường sống.

Cầu thầy chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân.

Làm việc thiện nguyện, giải tỏa các mâu thuẫn tồn đọng.

Việc nên hạn chế

Chuyển nhà mới, đi xa khởi công dự án lớn.

Khai trương cửa hàng buôn bán lớn hay xuất khoản tiền đầu tư rủi ro cao.

Tổ chức cưới hỏi hoặc chôn cất (do ảnh hưởng từ sao Nữ Thổ Bức).

Giải thích thuật ngữ phong thủy và Hướng xuất hành

Giải thích thuật ngữ

Bảo nhật: Là ngày có Thiên can sinh Địa chi (Kim sinh Thủy), biểu thị năng lượng thông suốt, thuận lợi cho công việc mang tính kiến tạo và duy trì mối quan hệ.

Là ngày có Thiên can sinh Địa chi (Kim sinh Thủy), biểu thị năng lượng thông suốt, thuận lợi cho công việc mang tính kiến tạo và duy trì mối quan hệ. Trực Chấp: Mang ý nghĩa giữ gìn, thu vén. Trực này tốt cho công việc củng cố nền tảng, hoàn thiện hồ sơ hoặc giải quyết vụ việc còn dở dang.

Mang ý nghĩa giữ gìn, thu vén. Trực này tốt cho công việc củng cố nền tảng, hoàn thiện hồ sơ hoặc giải quyết vụ việc còn dở dang. Khổng Minh Lục Diệu (Không Vong): Khuyên con người nên giữ sự điềm tĩnh, không nên ôm đồm quá nhiều việc lớn cùng lúc để tránh phân tán nguồn lực.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để chuyến đi diễn ra suôn suôn sẻ, người đọc có thể tham khảo các hướng xuất hành:

Hướng Tây Bắc: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự hài hòa).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự hài hòa). Hướng Tây Nam: Đón Tài Thần (thùy may mắn về tài lộc).

Đón Tài Thần (thùy may mắn về tài lộc). Khung giờ xuất hành đẹp (Lý Thuần Phong): Giờ Thân (15h00 - 17h00) và giờ Tuất (19h00 - 21h00) là các khoảng thời gian mang lại tâm lý bình an, công việc diễn ra thuận lợi.

Lời khuyên cho ngày mới

Dù các yếu tố phong thủy cung cấp góc nhìn tham khảo đa dạng, yếu tố quyết định thành công vẫn là sự chủ động và tinh thần tích cực của mỗi cá nhân. Ngày Thứ Bảy cuối tuần thích hợp để bạn hoàn thành các việc còn tồn đọng, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và vun đắp tình cảm gia đình. Lập kế hoạch rõ ràng và giữ thái độ ôn hòa sẽ giúp bạn trải qua một ngày làm việc hiệu quả và trọn vẹn.