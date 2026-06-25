Lịch Âm Dương ngày 26/06/2026: Thông tin giờ hoàng đạo và lời khuyên phong thủy Xem lịch Âm Dương ngày 26/06/2026 (tức ngày 12/05 Âm lịch). Cập nhật chi tiết giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý về tuổi xung khắc để vạn sự hanh thông.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 26/06/2026

Theo lịch vạn niên, thứ Sáu ngày 26/06/2026 Dương lịch tương ứng với ngày 12/05 Âm lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Tân Mùi, thuộc tiết Hạ Chí. Trong phong thủy phương Đông, đây là ngày có sự đan xen giữa các yếu tố cát lành và những lưu ý cần thận trọng, phù hợp để sắp xếp các công việc thường nhật một cách khoa học.

Thông tin tổng quan về lịch Âm Dương ngày 26/06/2026

Dương lịch: 26/06/2026 (Thứ Sáu)

26/06/2026 (Thứ Sáu) Âm lịch: 12/05/2026 (Ngày Tân Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ)

12/05/2026 (Ngày Tân Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Ngày Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi), hành Thổ khắc hành Thủy (ngoại trừ các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi không sợ Thổ).

Ngày Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi), hành Thổ khắc hành Thủy (ngoại trừ các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi không sợ Thổ). Trực: Trừ (Tốt cho việc giải tỏa, chữa bệnh, xả tang).

Trừ (Tốt cho việc giải tỏa, chữa bệnh, xả tang). Đánh giá chung: Đây là ngày Đại An, mang ý nghĩa bình an, ổn định và có quý nhân phù trợ.

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tinh thần thoải mái và công việc diễn ra trôi chảy hơn. Dưới đây là các khung giờ trong ngày:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ hắc đạo (Giờ cần thận trọng)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Việc nên làm và kiêng kỵ theo truyền thống

Dựa trên các sao chiếu và trực của ngày, người dân thường có xu hướng ưu tiên hoặc hạn chế một số hoạt động cụ thể:

Việc nên làm: Ngày này rất tốt cho các hoạt động như thờ cúng, cầu thầy chữa bệnh, cắt may trang phục hoặc đi thuyền. Đặc biệt, do rơi vào ngày Đại An, các việc liên quan đến hòa giải, củng cố mối quan hệ gia đình và nội bộ thường gặp nhiều thuận lợi.

Việc nên cân nhắc: Theo nhị thập bát tú, sao Ngưu chiếu vào ngày này được coi là hung tú đối với các việc đại sự như khởi công xây dựng, trổ cửa, cưới hỏi hoặc khai trương kinh doanh. Các chuyên gia phong thủy khuyên nên chọn một ngày khác có sao tốt hơn cho các dự án trọng đại này.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Để tăng thêm sự tự tin khi đi xa hoặc thực hiện các cuộc gặp gỡ quan trọng, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành sau:

Hướng tốt: Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) và Tài Thần (may mắn về tài lộc).

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) và Tài Thần (may mắn về tài lộc). Tuổi xung khắc: Những người tuổi Ất Sửu và Đinh Sửu cần lưu ý hơn trong các quyết định và hành động vào ngày này để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Lời khuyên: Mọi thông tin về lịch Âm Dương và phong thủy chỉ mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn để sắp xếp kế hoạch cá nhân. Yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công vẫn là sự nỗ lực, chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần lạc quan của chính bạn.