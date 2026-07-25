Lịch Âm Dương ngày 26/07/2026: Tra cứu giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt Lịch Âm Dương ngày 26/07/2026 (13/6 Âm Lịch) nhằm ngày Tân Sửu. Cùng tham khảo giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung và gợi ý công việc để có một ngày thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 26/07/2026

Theo Lịch Âm Dương, ngày 26/07/2026 Dương Lịch trùng với ngày 13 tháng 6 Âm Lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Tân Sửu, mang nạp âm Bích Thượng Thổ (Đất trên tường). Xét về mặt phong thủy dân gian, ngày này có sự đan xen giữa cát khí từ ngày Đại An và một số hạn chế theo hệ thống Nhị Thập Bát Tú cùng Trực Phá. Việc nắm bắt thông tin lịch vạn niên sẽ giúp quý bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình cá nhân.

Thông tin tổng quan Lịch Âm Dương ngày 26/07/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch Chủ Nhật, ngày 26 tháng 07 năm 2026 Âm Lịch Ngày 13 tháng 06 năm Ất Mùi (Năm Bính Ngọ) Can Chi Ngày Tân Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Nạp Âm Bích Thượng Thổ (Đất trên tường) Ngũ Hành Chi sinh Can (Thổ sinh Kim) - Ngày cát (Nghĩa nhật) Khổng Minh Lục Diệu Ngày Đại An (Tốt lành, an bình) Trực / Sao Trực Phá - Sao Hư (Hư Nhật Thử)

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là một trong những nét văn hóa ứng dụng truyền thống giúp nâng cao sự tự tin khi thực hiện các công việc daily:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59). Giờ Hắc Đạo (Nên cẩn trọng): Tý (23:00 - 00:59), Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Đánh giá tuổi hợp và tuổi xung kỵ

Ngày Tân Sửu thuộc hành Thổ, khắc với hành Thủy (ngoại trừ các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi thuộc hành Thủy không ngại Thổ). Người thuộc các nhóm tuổi sau đây có thể lưu ý thêm:

Tuổi hợp: Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu tạo thành Kim cục. Người thuộc các tuổi này thường gặp nhiều may mắn, nhận được sự hỗ trợ từ người xung quanh.

Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu tạo thành Kim cục. Người thuộc các tuổi này thường gặp nhiều may mắn, nhận được sự hỗ trợ từ người xung quanh. Tuổi kỵ: Cần lưu ý các tuổi Ất Mùi và Đinh Mùi. Bên cạnh đó, ngày này Tam Sát kỵ mệnh các tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Việc nên làm và nên hạn chế theo phong thủy

Dựa trên sự kết hợp giữa các yếu tố cát - hung tinh, dưới đây là những gợi ý mang tính tham khảo cho ngày 26/07/2026:

Gợi ý việc nên làm: Ngày rơi vào quẻ Đại An theo Khổng Minh Lục Diệu, mang ý nghĩa yên ổn, thanh nhàn. Quý bạn thích hợp thực hiện các công việc duy trì sự ổn định, dọn dẹp nhà cửa, tháo dỡ công trình cũ (theo Trực Phá) hoặc giải quyết các vấn đề tồn đọng từ trước.

Việc nên hạn chế: Do ngày gặp sao Hư và một số sao xấu như Chu Tước, Nguyệt Phá, truyền thống dân gian khuyên nên cân nhắc hoãn lại các việc trọng đại như khởi công xây dựng nhà cửa, cưới hỏi, nhập trạch hay khai trương buôn bán.

Hướng và giờ xuất hành: Quý bạn muốn khởi hành đi xa nên đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần và Tài Thần. Các khung giờ xuất hành thuận lợi theo Lý Thuần Phong gồm có giờ Thân (15h-17h) và giờ Tuất (19h-21h).

Giải thích ý nghĩa các thuật ngữ phong thủy

Bích Thượng Thổ: Nghĩa là đất trên tường vôi, tượng trưng cho sự vững chắc, che chở và bao bọc. Người mang nạp âm này thường có tính cách kiên định, đáng tin cậy.

Nghĩa là đất trên tường vôi, tượng trưng cho sự vững chắc, che chở và bao bọc. Người mang nạp âm này thường có tính cách kiên định, đáng tin cậy. Đại An: Cụm từ chỉ sự bình an lớn, mọi sự ổn định, không có biến động bất ngờ, mang lại cảm giác an tâm cho tinh thần.

Cụm từ chỉ sự bình an lớn, mọi sự ổn định, không có biến động bất ngờ, mang lại cảm giác an tâm cho tinh thần. Trực Phá: Là trực đại diện cho sự phá bỏ, dỡ bỏ cái cũ để mở đường cho những thay đổi mới trong tương lai.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và trải nghiệm văn hóa dân gian. Sự chuẩn bị chu đáo cùng thái độ tích cực luôn là chìa khóa quan trọng nhất giúp bạn đạt được thành công.