Lịch Âm Dương ngày 26/03/2026: Ngày Tiểu Cát mang lại may mắn và tài lộc

Vũ Sơn25/03/2026 16:06

Cập nhật lịch Âm Dương ngày 26/03/2026 chi tiết với khung giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy giúp bạn khởi đầu ngày mới thuận lợi.

Ngày 26/03/2026 (Dương lịch) rơi vào Thứ Năm, nhằm ngày 8 tháng Hai Âm lịch (năm Tân Mão). Theo quan niệm phong thủy, đây là ngày Kỷ Hợi, thuộc hành Mộc, được đánh giá là ngày Tiểu Cát – thời điểm thuận lợi để thực hiện các công việc quan trọng nhờ có quý nhân phù trợ và âm phúc che chở.

Thông tin chi tiết về ngày 26/03/2026

Yếu tốThông tin chi tiết
Dương lịch26/03/2026 (Thứ Năm)
Âm lịch08/02/2026 (Ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Tân Mão)
Ngũ hànhNgày Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng), khắc hành Thổ
TrựcTrực Thành (Tốt cho khởi tạo, lập khế ước, giao dịch)
Ngày tốt/xấuNgày Tiểu Cát (Tốt lành, ít trở ngại)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để gia tăng sự hanh thông cho công việc trong ngày.

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

  • Sửu (01:00 - 02:59)
  • Thìn (07:00 - 08:59)
  • Ngọ (11:00 - 12:59)
  • Mùi (13:00 - 14:59)
  • Tuất (19:00 - 20:59)
  • Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu)

  • Tý (23:00 - 00:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Dựa trên các chỉ số phong thủy như Nhị thập bát tú và Ngọc hạp thông thư, người đọc có thể tham khảo các hoạt động nên và không nên làm:

Việc nên làm

  • Khởi tạo và xây dựng: Ngày này rất tốt cho việc động thổ, san nền, sửa chữa nhà cửa hoặc phần mộ.
  • Kinh doanh: Thuận lợi cho việc lập khế ước, giao dịch, khai trương, thu nợ hoặc ký kết hợp đồng.
  • Cá nhân: Tốt cho việc cưới gả, cầu thân, nhập học hoặc học tập kỹ nghệ mới.
  • Xuất hành: Đi xa gặp nhiều may mắn, đặc biệt là hướng Đông Bắc (đón Hỷ Thần) và hướng Nam (đón Tài Thần).

Việc nên kiêng kỵ

  • Di chuyển đường thủy: Cần đặc biệt lưu ý hoặc tránh đi thuyền trong ngày này (theo sao Đẩu).
  • Pháp lý: Hạn chế các việc liên quan đến kiện tụng, tranh chấp để tránh kéo dài không đáng có.
  • Hợp đồng: Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên tự ý phá bỏ các giao kèo cũ để tránh tổn hại cho cả đôi bên.
  • Tuổi xung khắc: Những người tuổi Quý Tỵ và Ất Mùi nên thận trọng hơn trong mọi việc.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy

Để hiểu rõ hơn về tính chất của ngày, dưới đây là giải nghĩa một số thuật ngữ chính:

  • Ngày Tiểu Cát: Là ngày cát lành, mọi sự dễ thành, được quý nhân giúp đỡ, mang lại cảm giác bình an, vô sự.
  • Bình Địa Mộc: Tượng trưng cho cây cỏ ở đồng bằng, có sức sống bền bỉ nhưng cần được chăm sóc, tránh các yếu tố quá khắc nghiệt.
  • Trực Thành: Mang ý nghĩa là thành công, hoàn tất, rất phù hợp cho các bước cuối cùng của một quy trình hoặc bắt đầu một cam kết mới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn có thêm góc nhìn về ngày mới.

