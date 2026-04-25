Lịch Âm Dương ngày 26/04/2026: Phân tích giờ tốt và lưu ý phong thủy quan trọng Ngày 26/04/2026 (tức 10/3 Âm lịch) là ngày Canh Ngọ, được đánh giá là ngày Hung (xấu). Người dân cần thận trọng trong việc khởi công xây dựng, cưới hỏi và nên ưu tiên các khung giờ hoàng đạo.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Chủ Nhật, ngày 26/04/2026 Dương Lịch, tương ứng với ngày 10 tháng Ba Âm lịch. Xét theo can chi, đây là ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Đây được coi là ngày "phạt nhật" do Chi khắc Can (Hỏa khắc Kim), mang tính chất không thuận lợi cho các đại sự.

Chi tiết giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong phong thủy để giảm thiểu rủi ro và tăng cường vận may. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ (Chi) Thời gian chi tiết Giờ Hoàng đạo Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu 23h-01h, 01h-03h, 05h-07h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h Giờ Hắc đạo Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi 03h-05h, 07h-09h, 09h-11h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Ngũ hành và các tuổi xung khắc

Ngày này thuộc hành Thổ (nạp âm Lộ Bàng Thổ - đất bên đường), khắc với hành Thủy. Tuy nhiên, các tuổi Bính Ngọ và Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không bị ảnh hưởng bởi sự xung khắc này. Đặc biệt lưu ý, những người tuổi Giáp Tý và Bính Tý cần thận trọng hơn trong mọi việc vì thuộc nhóm tuổi xung kỵ với ngày.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày 26/04/2026

Dựa trên các chỉ số từ Khổng Minh Lục Diệu và Nhị Thập Bát Tú, ngày mai là ngày Không Vong và gặp sao Hư, đều là những tín hiệu không tích cực cho việc mưu sự lớn.

Theo Trực Mãn, có thể thực hiện các việc như xuất hành, đi đường thủy, thu nợ, mua bán hàng hóa, sửa chữa máy móc hoặc lắp đặt thiết bị. Việc nên tránh: Tuyệt đối kiêng kỵ việc xây cất nhà cửa, lợp mái, cưới hỏi, khai trương hoặc dệt vải. Theo quan niệm dân gian, thực hiện những việc này vào ngày Canh Ngọ dễ dẫn đến hư hỏng hoặc gia đạo bất hòa.

Hướng xuất hành cầu tài lộc

Để tăng cường thuận lợi khi di chuyển hoặc bắt đầu công việc mới, quý bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Hướng Tây Bắc (đón niềm vui).

Tài Thần: Hướng Tây Nam (cầu tài lộc).

Lưu ý: Nên tránh hướng Nam vì gặp Hạc Thần, được coi là hướng xấu cho việc xuất hành.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy

Để bạn đọc có cái nhìn sâu sắc hơn, dưới đây là ý nghĩa của một số thuật ngữ được đề cập:

Lộ Bàng Thổ: Nghĩa là đất bên đường đi. Loại đất này có tính chất bền vững, bằng phẳng nhưng lại dễ bị tác động bởi ngoại cảnh.

Ngày Không Vong: Là ngày mang ý nghĩa trống rỗng, bế tắc. Theo quan niệm xưa, mưu sự trong ngày này dễ gặp trở ngại, tiền bạc dễ thất thoát.

Sao Hư: Một trong Nhị Thập Bát Tú mang ý nghĩa hư hoại. Đây là sao xấu cho các việc khởi công, động thổ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách khoa học và tâm lý thoải mái nhất.