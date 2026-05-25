Lịch âm dương ngày 26/05/2026: Thông tin giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Ngày 26/05/2026 (10/04 Âm lịch) là ngày Canh Tý, thuộc ngày Không Vong mang tính chất cẩn trọng. Bài viết cung cấp chi tiết giờ tốt, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy.

Thứ Ba, ngày 26/05/2026 Dương lịch (nhằm ngày 10/04 Âm lịch) được xác định là ngày Canh Tý, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là ngày Không Vong và thuộc trực Nguy, mang tính chất hung, nên cần thận trọng khi triển khai các công việc quan trọng.

Thông tin tổng quan về ngày âm dương

Ngày Canh Tý có ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ (Đất trên tường), vốn kỵ các tuổi Giáp Ngọ và Bính Ngọ. Theo quy luật ngũ hành, đây là ngày cát (bảo nhật) do Can sinh Chi (Kim sinh Thủy). Tuy nhiên, xét theo hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, ngày Không Vong thường khiến mọi việc dễ rơi vào thế bế tắc, tiến độ trì trệ hoặc hao tốn tiền của.

Bảng giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp gia tăng sự hanh thông và bình an cho các hoạt động thường nhật:

Khung giờ Hoàng đạo (Tốt) Khung giờ Hắc đạo (Xấu) Tý (23:00 - 00:59) Dần (03:00 - 04:59) Sửu (01:00 - 02:59) Thìn (07:00 - 08:59) Mão (05:00 - 06:59) Tỵ (09:00 - 10:59) Ngọ (11:00 - 12:59) Mùi (13:00 - 14:59) Thân (15:00 - 16:59) Tuất (19:00 - 20:59) Dậu (17:00 - 18:59) Hợi (21:00 - 22:59)

Phân tích các sao và Trực trong ngày

Mặc dù tổng thể là ngày xấu, nhưng ngày 26/05/2026 vẫn có những điểm sáng nhờ sự xuất hiện của các sao tốt:

Sao Thất (Thất Hỏa Trư): Đây là một trong Nhị Thập Bát Tú mang tính Đại Kiết. Sao này rất tốt cho việc kinh doanh, hôn nhân, xây cất và các công trình thủy lợi.

Trực Nguy: Đại diện cho sự nguy hiểm và suy thoái. Do đó, dù có sao tốt hỗ trợ, bạn vẫn nên tránh các việc mang tính rủi ro cao hoặc mạo hiểm.

Sao Thiên Mã: Có lợi cho việc xuất hành, giao dịch và cầu tài lộc.

Lời khuyên và hướng xuất hành

Để tăng cường vận may, người dân có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành theo phương pháp của Lý Thuần Phong và Khổng Minh:

Hướng xuất hành: Nên đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần.

Các việc nên làm: Nhờ ảnh hưởng tích cực của sao Thất, ngày này có thể cân nhắc thực hiện các việc như sửa chữa nhà cửa, tháo nước, các hoạt động kinh doanh nhỏ hoặc cưới gả.

Các việc cần tránh: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Canh không nên dệt vải, ngày Tý không nên gieo quẻ bói toán để tránh rước lấy tai họa. Ngoài ra, do là ngày Không Vong, các việc tranh luận, kiện tụng nên được trì hoãn.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí, giúp người đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống trong việc sắp xếp công việc hàng ngày.