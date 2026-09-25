Lịch Âm Dương ngày 26/09/2026: Khung giờ hoàng đạo cát lành và lưu ý quan trọng thứ Bảy Thông tin chi tiết Âm Dương lịch thứ Bảy ngày 26/09/2026, tức ngày 16/8 Âm lịch; gợi ý lựa chọn giờ hoàng đạo xuất hành cùng những việc cần lưu ý trong ngày.

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Theo niên lịch cổ truyền, thứ Bảy ngày 26/09/2026 Dương lịch tương ứng với ngày 16 tháng Tám năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Quý Mão, thuộc tháng Đinh Dậu. Việc nắm bắt các quy luật vận hành của thời gian, sự giao thoa của ngũ hành cùng hệ thống sao chiếu sẽ giúp mỗi cá nhân chủ động sắp xếp công việc cuối tuần một cách hài hòa và hiệu quả nhất.

Tổng quan lịch vạn niên ngày 26/09/2026

Ngày 26/09/2026 được ghi nhận không phạm vào các ngày kỵ lớn trong dân gian như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật. Thông tin tổng hợp hệ thống can chi và ngũ hành trong ngày gồm:

Yếu tố Chi tiết phong thủy Dương lịch 26/09/2026 (Thứ Bảy) Âm lịch 16/08/2026 (Ngày Quý Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ) Ngũ hành nạp âm Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc) Khổng Minh Lục Diệu Tốc Hỷ (Cát vừa, lợi buổi sáng) Thập Nhị Kiến Trừ Trực Phá Nhị Thập Bát Tú Sao Nữ (Nữ Thổ Bức - Hung tú)

Khung giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn thời khắc thuận lợi để tiến hành các công việc quan trọng luôn là nét văn hóa truyền thống quen thuộc. Dưới đây là phân bổ các khung giờ trong ngày Quý Mão:

Khung giờ hoàng đạo (Cát)

Giờ Tý (23:00 - 00:59): Thích hợp cho việc khởi động kế hoạch, chuẩn bị tinh thần an tĩnh.

Thích hợp cho việc khởi động kế hoạch, chuẩn bị tinh thần an tĩnh. Giờ Dần (03:00 - 04:59): Khung giờ thanh tịnh, tốt cho tư duy sáng tạo và sắp xếp công việc.

Khung giờ thanh tịnh, tốt cho tư duy sáng tạo và sắp xếp công việc. Giờ Mão (05:00 - 06:59): Thích hợp xuất hành sớm hoặc rèn luyện thể chất đón ngày mới.

Thích hợp xuất hành sớm hoặc rèn luyện thể chất đón ngày mới. Giờ Ngọ (11:00 - 12:59): Thời điểm vượng khí ban trưa, thuận lợi gặp gỡ, trao đổi thân tình.

Thời điểm vượng khí ban trưa, thuận lợi gặp gỡ, trao đổi thân tình. Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Khoảng thời gian êm dịu, phù hợp giải quyết các việc tồn đọng.

Khoảng thời gian êm dịu, phù hợp giải quyết các việc tồn đọng. Giờ Dậu (17:00 - 18:59): Thời khắc hoàng hôn thuận lợi sum họp gia đình, kết thúc công việc.

Khung giờ hắc đạo (Cần thận trọng)

Các khoảng thời gian gồm: Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59) và Hợi (21:00 - 22:59). Vào những khung giờ này, gia chủ nên ưu tiên nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe và tránh nóng vội đưa ra các quyết định then chốt.

Ý nghĩa thuật ngữ phong thủy và phân tích can chi

Ngày Quý Mão có Thiên can Quý (Thủy) tương sinh Địa chi Mão (Mộc). Trong học thuyết dịch số cổ điển, hiện tượng Can sinh Chi được gọi là ngày "Bảo nhật" (ngày cát), mang ý nghĩa nền tảng bên ngoài bồi đắp và hỗ trợ cho gốc rễ bên trong, giúp nhiều việc duy trì sự ổn định.

Theo Lục Diệu, ngày thuộc vận Tốc Hỷ – biểu thị niềm vui và may mắn đến một cách nhanh chóng. Thời vận này thường phát huy mạnh mẽ nhất vào buổi sáng, do đó người dân nên chủ động triển khai kế hoạch sớm nhằm tận dụng tối đa năng lượng tích cực.

Tuy nhiên, xét về Thập Nhị Kiến Trừ, ngày mang Trực Phá (ngày Nhật Nguyệt tương xung). Bên cạnh đó, hệ thống Nhị Thập Bát Tú chịu sự quản chiếu của sao Nữ (Nữ Thổ Bức) cùng thế Phục Đoạn Sát tại chi Mão. Ý nghĩa phong thủy của các yếu tố này nhắc nhở chúng ta nên cẩn trọng, tránh triển khai những sự vụ có tính bền vững trăm năm hay đại sự quan trọng.

Tương quan tuổi và định hướng việc nên làm

Mỗi ngày đều có sự tương tác riêng đối với từng bản mệnh cụ thể theo nguyên lý hòa hợp hay xung đối:

Tuổi hợp: Tuất (lục hợp), Mùi và Hợi (tam hợp hóa Mộc cục). Tuổi Kỷ Hợi có thể đón nhận nhiều thời cơ thuận lợi do được hỗ trợ cân bằng.

Tuất (lục hợp), Mùi và Hợi (tam hợp hóa Mộc cục). Tuổi Kỷ Hợi có thể đón nhận nhiều thời cơ thuận lợi do được hỗ trợ cân bằng. Tuổi cần lưu tâm: Đinh Dậu và Tân Dậu (bị thiên can địa chi tương xung trực tiếp). Các bản mệnh này nên giữ thái độ hòa nhã, cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh bất đồng ý kiến.

Gợi ý việc nên làm

Do ảnh hưởng của Trực Phá và sao Nữ, ngày rất thích hợp cho các hoạt động dọn dẹp không gian sống, phá dỡ sửa chữa những hạng mục hư cũ, may vá phục trang cá nhân hoặc kết thúc những thói quen xấu. Việc giải quyết nhanh gọn những vướng mắc cũ sẽ tạo tiền đề đón nhận những điều tươi mới.

Việc nên kiêng cữ

Theo phong tục dân gian, không nên tổ chức hôn lễ, động thổ xây dựng công trình lớn, an táng, đào giếng hay dấn sâu vào tranh chấp kiện tụng. Bản chất việc lớn cần sự hội tụ của nhiều cát tinh trường cửu, do đó có thể cân nhắc chọn lựa một ngày khác tương thích hơn.

Hướng dẫn xuất hành đón cát khí

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc khởi hành công tác vào ngày thứ Bảy, việc định hướng phương vị và thời điểm cũng mang lại sự an tâm về mặt tâm lý:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui mừng), hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (may mắn công danh).

Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui mừng), hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (may mắn công danh). Khung giờ đẹp: Khung giờ Thìn (07:00 - 09:00) và giờ Ngọ (11:00 - 13:00) theo phương pháp Lý Thuần Phong được đánh giá mang lại sự hanh thông, tinh thần sảng khoái và việc thương thảo dễ gặp thuận duyên.

Các dữ liệu phong thủy và lịch cổ truyền từ ngàn xưa luôn là tấm gương phản chiếu kinh nghiệm ứng xử của tiền nhân trước quy luật tự nhiên. Bạn đọc hãy xem đây là nguồn tài liệu tham khảo giàu nét văn hóa dân gian, từ đó giữ vững tâm thế lạc quan, tự tin và chủ động để đón một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.