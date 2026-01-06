Lịch Âm Dương ngày 2/6/2026: Ngày Đại An cát tường cho khởi sự Ngày 2/6/2026 Dương Lịch (17/4 Âm Lịch) được đánh giá là ngày Đại An, mang lại sự bình yên và hanh thông, thích hợp cho các hoạt động giao dịch và cầu tài lộc.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Ba ngày 02/06/2026 (nhằm ngày 17 tháng Tư năm Bính Ngọ Âm Lịch) là ngày Đinh Mùi. Đây được xem là ngày cát (ngày tốt), thuận lợi cho nhiều phương diện trong cuộc sống nhờ sự bảo hộ của các sao tốt.

Thông tin chi tiết về ngày 2/6/2026

Ngày Đinh Mùi có ngũ hành là Thiên Hà Thủy (Nước trên trời). Đây là ngày Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ), mang lại năng lượng tích cực cho các kế hoạch cá nhân. Dưới đây là bảng tổng hợp khung giờ hoàng đạo và hắc đạo để bạn đọc tham khảo:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Dần (03:00 - 04:59) Tí (23:00 - 00:59) Mão (05:00 - 06:59) Sửu (01:00 - 02:59) Tỵ (09:00 - 10:59) Thìn (07:00 - 08:59) Thân (15:00 - 16:59) Ngọ (11:00 - 12:59) Tuất (19:00 - 20:59) Mùi (13:00 - 14:59) Hợi (21:00 - 22:59) Dậu (17:00 - 18:59)

Vận trình phong thủy và các tuổi xung khắc

Ngày 2/6/2026 được tính là ngày Đại An. Trong phong thủy, Đại An có nghĩa là sự yên bình ổn định kéo dài. Các việc thực hiện trong ngày này thường có quý nhân phù trợ, gia đạo hòa hợp, sức khỏe dồi dào.

Người tuổi Tân Sửu cần đặc biệt lưu tâm trong mọi hành động vì đây là tuổi đại kỵ với ngày. Các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu và Kỷ Mùi dù thuộc hành Hỏa (tương khắc với Thủy) nhưng ít bị ảnh hưởng hơn. Hướng xuất hành: Nên đi hướng Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) và hướng Đông để gặp Tài Thần (tài lộc). Tuy nhiên, cần lưu ý đây là ngày Đạo Tặc theo Khổng Minh, nên cẩn trọng giữ gìn tài sản cá nhân khi di chuyển xa.

Việc nên làm và kiêng kỵ trong ngày

Các việc khuyến nghị thực hiện

Theo Trực Mãn, ngày này rất tốt cho các hoạt động kinh doanh và dịch chuyển. Bạn có thể ưu tiên: xuất hành, đi đường thủy, cho vay hoặc thu nợ, mua bán hàng hóa, nhập kho, lắp đặt máy móc hoặc đăng ký các khóa học kỹ nghệ.

Các việc cần kiêng kỵ

Dù là ngày tốt nhưng vẫn có những lưu ý cụ thể dựa trên Bành Tổ Bách Kỵ Nhật và Nhị Thập Bát Tú:

Không nên cắt tóc (dễ gây mụn nhọt) và hạn chế uống thuốc nếu không thực sự cấp thiết (theo quan niệm dân gian để tránh khí độc). Xây dựng và tang lễ: Sao Chủy là hung tú, kỵ nhất là việc chôn cất, cải táng hoặc xây cất nhà cửa. Các việc kiện cáo, thưa gửi cũng nên trì hoãn để tránh bất lợi.

Hành chính: Không nên nhận chức hoặc nộp đơn từ vào ngày này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.