Lịch Âm Dương ngày 27/07/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và các lưu ý phong thủy Thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày 27/07/2026 cùng danh sách giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên hoặc không nên thực hiện.

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Ngày 27/07/2026 (nhằm ngày 14/06 Âm Lịch) là ngày Nhâm Dần, thuộc ngũ hành Kim Bạc Kim. Theo các tài liệu phong thủy cổ truyền, đây là ngày Cát (Bảo nhật) khi Can sinh Chi, tuy nhiên trùng với ngày Nguyệt Kỵ và trực Nguy nên người dân cần lưu ý khi triển khai các công việc quan trọng.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 27/07/2026

Ngày Dương Lịch: 27/07/2026 (Thứ Hai)

27/07/2026 (Thứ Hai) Ngày Âm Lịch: 14/06/2026 (Tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ)

14/06/2026 (Tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Can Chi: Ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

Ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Ngũ Hành: Nạp âm Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc)

Nạp âm Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc) Trực: Nguy (Nên thận trọng, hạn chế đại sự)

Nguy (Nên thận trọng, hạn chế đại sự) Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Lưu Liên (Mọi việc nên kiên nhẫn, tránh vội vã)

Giờ tốt và giờ xấu trong ngày

Giờ Hoàng Đạo (Tốt)

Để các kế hoạch diễn ra thuận lợi, việc lựa chọn giờ tốt là điều được nhiều người coi trọng. Trong ngày 27/07/2026, các khung giờ hoàng đạo bao gồm:

Tý (23h00 - 00h59)

Sửu (01h00 - 02h59)

Thìn (07h00 - 08h59)

Tỵ (09h00 - 10h59)

Mùi (13h00 - 14h59)

Tuất (19h00 - 20h59)

Giờ Hắc Đạo (Xấu)

Các khung giờ Hắc Đạo cần lưu ý tránh tiến hành công việc lớn:

Dần (03h00 - 04h59), Mão (05h00 - 06h59), Ngọ (11h00 - 12h59), Thân (15h00 - 16h59), Dậu (17h00 - 18h59), Hợi (21h00 - 22h59).

Xung hợp tuổi và Hướng xuất hành

Bên cạnh giờ giấc, yếu tố tuổi tác và hướng đi cũng mang tính chất tham khảo hữu ích cho mọi người khi khởi hành công việc mới.

Tuổi hợp: Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất (thành Hỏa cục).

Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất (thành Hỏa cục). Tuổi xung kỵ: Tuổi Bính Thân và Canh Thân. Ngoài ra ngày này xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Tuổi Bính Thân và Canh Thân. Ngoài ra ngày này xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần nên đi về hướng chính Nam; muốn đón Tài Thần nên di chuyển về hướng Tây.

Việc nên làm và không nên làm theo phong thủy

Việc nên cân nhắc

Nhờ có các sao tốt như Thiên Tài, Ngũ Phú, Mẫu Thương chiếu, ngày này thích hợp cho việc cầu tài lộc, chỉnh đốn nhà cửa, chôn cất hoặc tiến hành các việc liên quan tới chăm sóc sức khỏe. Theo lịch xuất hành Khổng Minh, nếu ra khỏi nhà vào sáng sớm (Thanh Long Đâu) sẽ dễ gặp may mắn.

Việc nên tránh

Do trùng ngày Nguyệt Kỵ (ngày 14 Âm Lịch), lại gặp trực Nguy và sao Nguy Nguyệt Yến, gia chủ nên cẩn trọng, hạn chế tiến hành các công việc đại sự như gác đòn đông, dựng nhà, đào mương, trổ cửa hay tổ chức cưới hỏi, kiện cáo.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và nghiệm lý dân gian, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực để chủ động sắp xếp công việc hợp lý trong ngày.