Lịch Âm Dương ngày 27/05/2026: Ngày tốt mang lại bình an và tài lộc

Lịch Âm Dương ngày 27/05/2026 là ngày Tân Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là ngày Đại An, mang ý nghĩa bình an và vững chãi, rất phù hợp để triển khai các kế hoạch quan trọng trong cuộc sống và công việc.

Thông tin tổng quan về lịch Âm Dương ngày mai

Ngày mai, Thứ Tư, ngày 27/05/2026 (Dương Lịch), tương ứng với ngày 11 tháng 4 (Âm Lịch). Đây là ngày Tân Sửu, có ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ (Đất trên tường). Trong quan niệm phong thủy, ngày này có Chi sinh Can (Thổ sinh Kim), được coi là ngày cát (nghĩa nhật), rất tốt cho việc mưu sự.

Yếu tố lịch số Thông tin chi tiết Dương Lịch 27/05/2026 Âm Lịch 11/04/2026 (Ngày Tân Sửu, Tháng Quý Tỵ, Năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Bích Thượng Thổ (Đất trên tường) Trực Trực Thành (Tốt cho khởi đầu, giao dịch) Tiết khí Tiểu Mãn

Giờ hoàng đạo và hướng xuất hành cát tường

Việc lựa chọn khung giờ tốt và hướng đi phù hợp được cho là sẽ giúp gia tăng vượng khí và gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý tránh các khung giờ hắc đạo để hạn chế những rắc rối không đáng có.

Các khung giờ tốt trong ngày

Giờ hoàng đạo: Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu.

Hướng xuất hành đón tài lộc

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn nên ưu tiên xuất hành theo các hướng sau:

Hỷ Thần: Hướng Tây Nam.

Hướng Tây Nam. Tài Thần: Hướng Tây Nam.

Những việc nên làm và kiêng kỵ trong ngày 27/05/2026

Dựa trên các hệ thống sao Nhị thập bát tú và Thập nhị kiến trừ, ngày mai là thời điểm rất thuận lợi cho nhiều hoạt động khác nhau. Cụ thể, sao Bích (Bích Thủy Du) là một kiết tú, chủ trị về sự tăng trưởng và thịnh vượng.

Việc nên triển khai

Đặc biệt, ngày này rất tốt cho việc khởi công tạo tác, khai trương kinh doanh, xuất hành, hoặc các việc về xây dựng như động thổ, dựng cửa. Các hoạt động liên quan đến cưới hỏi, ký kết hợp đồng hay làm việc thiện cũng được khuyến khích để sớm đạt được kết quả như ý.

Việc nên cân nhắc

Tuy là ngày tốt nhưng theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, gia chủ nên lưu ý không nên nhận chức quan hoặc tham gia các việc liên quan đến thăng chức để tránh những trắc trở về sau. Ngoài ra, cần tránh kiện tụng hoặc tranh chấp gay gắt để giữ cho tấm thân thanh nhàn theo đúng ý nghĩa của ngày Đại An.

Giải thích ý nghĩa phong thủy ngày Tân Sửu

Để hiểu rõ hơn về tính chất của ngày này, người đọc có thể tham khảo các khái niệm sau:

Đại An: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày tốt nhất để cầu sự bình an. Mọi việc hành sự trong ngày này thường mang lại cảm giác yên tâm và dễ thành công nhờ có quý nhân phù trợ.

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày tốt nhất để cầu sự bình an. Mọi việc hành sự trong ngày này thường mang lại cảm giác yên tâm và dễ thành công nhờ có quý nhân phù trợ. Bích Thượng Thổ: Là loại đất trên tường, tượng trưng cho sự bảo vệ và bao bọc. Ngày này kỵ với các tuổi Ất Mùi và Đinh Mùi, nên những người thuộc tuổi này cần thận trọng hơn trong mọi quyết định.

Là loại đất trên tường, tượng trưng cho sự bảo vệ và bao bọc. Ngày này kỵ với các tuổi Ất Mùi và Đinh Mùi, nên những người thuộc tuổi này cần thận trọng hơn trong mọi quyết định. Trực Thành: Mang ý nghĩa là thành tựu, trọn vẹn, rất thích hợp cho việc ký kết khế ước, giao dịch thương mại hoặc nhập học.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.