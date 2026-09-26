Lịch Âm Dương ngày 27/09/2026: Tra cứu giờ hoàng đạo và hướng xuất hành mang lại bình an Xem Âm Dương lịch ngày 27/09/2026 tức ngày 17/8 Âm lịch: Khám phá khung giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung và gợi ý việc nên làm giúp khởi đầu ngày mới hanh thông, an thuận.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 27/09/2026

Theo hệ thống nông lịch truyền thống phương Đông, việc tra cứu ngày lành tháng tốt, giờ xuất hành và hướng đón khí cát lành là phong tục lâu đời giúp con người chủ động sắp xếp công việc chu đáo. Dưới đây là thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày Chủ Nhật, 27/09/2026, cung cấp những gợi ý mang tính tham khảo hữu ích cho đời sống hàng ngày.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 27/09/2026

Ngày Chủ Nhật, 27/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 17 tháng Tám năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu) Âm Lịch. Về mặt can chi, đây là ngày Giáp Thìn với Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ), thuộc nhóm ngày cát trung bình trong lịch thuật xưa.

Thông tin Chi tiết Dương Lịch Chủ Nhật, 27/09/2026 Âm Lịch 17/08/2026 (Năm Bính Ngọ) Can Chi Ngày Giáp Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ Ngũ Hành Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn dầu) Trực Trực Nguy Sao chiếu mệnh Sao Hư (Hư Nhật Thử)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu những việc thường nhật hay xuất hành luôn được xem là cách tạo thêm sự an tâm trong tâm thức:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Dần (03:00 - 04:59): Thích hợp cho chuẩn bị kế hoạch, khởi động công việc sớm.

Thích hợp cho chuẩn bị kế hoạch, khởi động công việc sớm. Giờ Thìn (07:00 - 08:59): Thuận lợi cho gặp gỡ, triển khai công việc đầu ngày.

Thuận lợi cho gặp gỡ, triển khai công việc đầu ngày. Giờ Tỵ (09:00 - 10:59): Thời gian lý tưởng để trao đổi thông tin, giao dịch thường nhật.

Thời gian lý tưởng để trao đổi thông tin, giao dịch thường nhật. Giờ Thân (15:00 - 16:59): Khung giờ hài hòa cho sinh hoạt gia đình, họp nhóm.

Khung giờ hài hòa cho sinh hoạt gia đình, họp nhóm. Giậu (17:00 - 18:59): Thích hợp cho việc thu xếp, hoàn tất công việc trong ngày.

Thích hợp cho việc thu xếp, hoàn tất công việc trong ngày. Hợi (21:00 - 22:59): Thời gian tĩnh lặng, an vui, phù hợp nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng.

Giờ hắc đạo (Cần thận trọng)

Các khung giờ Tý (23:00 - 00:59), Sửu (01:00 - 02:59), Mão (05:00 - 06:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59) và Tuất (19:00 - 20:59) được xếp vào giờ hắc đạo. Trong những khung giờ này, gia chủ nên ưu tiên các việc nội bộ, tránh đưa ra quyết định vội vàng.

Phân tích phong thủy và tương quan ngũ hành

Ngày Giáp Thìn có nạp âm Phúc Đăng Hỏa, tượng trưng cho ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dầu. Về mặt tương quan ngũ hành và địa chi:

Tuổi kỵ: Tuổi Mậu Tuất và Canh Tuất do xung khắc trực diện với nạp âm và can chi của ngày. Ngoài ra, Tam Sát cảnh báo các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu nên giữ thái độ điềm đạm.

Tuổi Mậu Tuất và Canh Tuất do xung khắc trực diện với nạp âm và can chi của ngày. Ngoài ra, Tam Sát cảnh báo các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu nên giữ thái độ điềm đạm. Tuổi hợp: Ngày Thìn nằm trong thế Lục hợp với Dậu, Tam hợp với Tý và Thân. Những người thuộc nhóm tuổi này dễ cảm nhận được sự thuận hòa trong các mối quan hệ.

Ngày Thìn nằm trong thế Lục hợp với Dậu, Tam hợp với Tý và Thân. Những người thuộc nhóm tuổi này dễ cảm nhận được sự thuận hòa trong các mối quan hệ. Bành Tổ bách kỵ: Can Giáp khuyến nghị hạn chế mở kho, buôn bán lớn; chi Thìn khuyên nên giữ tâm thái an nhiên, tránh bi lụy buồn rầu.

Ý nghĩa sao chiếu và Lục Diệu

Ngày 27/09/2026 rơi vào ngày Xích Khẩu trong Khổng Minh Lục Diệu. Theo quan niệm dân gian, Xích Khẩu gắn liền với lời ăn tiếng nói, nhắc nhở mỗi người cần khéo léo trong giao tiếp, giữ hòa khí để tránh mâu thuẫn vụn vặt không đáng có.

Về Nhị thập bát tú, ngày này do sao Hư (Hư Nhật Thử) chủ trì kết hợp với Trực Nguy. Đây là dấu hiệu cho thấy các sự vụ đại sự như xây cất quy mô lớn, khai trương mặt bằng kinh doanh mới hoặc hỷ sự nên được cân nhắc chọn dịp đại cát hơn để tăng phần tự tin, thuận buồm xuôi gió.

Hướng xuất hành và lời khuyên ứng xử tích cực

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc bắt đầu một chuyến đi vào Chủ Nhật, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành:

Hỷ Thần: Hướng Đông Bắc (đón niềm vui, sự hài hòa).

Hướng Đông Bắc (đón niềm vui, sự hài hòa). Tài Thần: Hướng Đông Nam (mang lại cảm giác hanh thông về tài lộc).

Hướng Đông Nam (mang lại cảm giác hanh thông về tài lộc). Lưu ý: Khổng Minh xếp ngày này là Thiên Đạo, do đó nên xuất hành với tâm thế cẩn trọng, kiểm tra kỹ hành trang và phương tiện.

Lời khuyên: Những thông tin phong thủy lịch pháp mang tính chất tham khảo, giúp định hướng tâm lý vững vàng. Để có một ngày Chủ Nhật trọn vẹn, tinh thần lạc quan, cách cư xử nhã nhặn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong mọi công việc chính là chìa khóa đem lại bình an và thành công thực sự.