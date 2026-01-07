Lịch âm dương ngày 2/7/2026: Ngày Đại An cát lành và khung giờ hoàng đạo Thông tin chi tiết lịch âm dương ngày 2/7/2026. Ngày Đinh Sửu với sao tốt Kim Đường Hoàng Đạo, phù hợp cho việc học hành, cầu công danh và mưu sự bình an.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 02/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 02/07/2026 Dương lịch (tức ngày 18 tháng Năm âm lịch) được đánh giá là ngày Đại An. Trong quan niệm truyền thống, đây là ngày cát lành, mang ý nghĩa mọi việc đều có thể diễn ra yên tâm, hành sự dễ đạt được thành công và bình an.

Tổng quan về lịch âm dương ngày 02/07/2026

Ngày 02/07/2026 là ngày Đinh Sửu, thuộc hành Thủy. Xét theo mối quan hệ giữa Can và Chi, đây là ngày Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ), được coi là ngày cát (Bảo nhật), rất thuận lợi cho các hoạt động quan trọng nếu biết lựa chọn khung giờ phù hợp.

Thông số Chi tiết Dương lịch Thứ Năm, ngày 02/07/2026 Âm lịch Ngày 18 tháng Năm (năm Giáp Ngọ) Can chi Ngày Đinh Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ Tiết khí Hạ Chí Trực Nguy (Cần thận trọng trong mọi việc)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt (Hoàng đạo) giúp tăng cường sự tự tin và thuận lợi khi triển khai công việc. Ngược lại, nên hạn chế các việc lớn vào giờ xấu (Hắc đạo).

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu)

Tí (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Việc nên làm và cần tránh theo truyền thống

Dựa trên các sao chiếu và trực ngày, người dân thường tham khảo các hoạt động sau để tối ưu hóa hiệu quả công việc:

Nên làm: Nhập học, may mặc, sửa sang nhà cửa, cầu công danh. Đặc biệt, ngày này có sao Địa Tài và Kim Đường Hoàng Đạo, rất tốt cho việc cầu tài lộc hoặc khai trương quy mô nhỏ.

Nhập học, may mặc, sửa sang nhà cửa, cầu công danh. Đặc biệt, ngày này có sao Địa Tài và Kim Đường Hoàng Đạo, rất tốt cho việc cầu tài lộc hoặc khai trương quy mô nhỏ. Cần tránh: Do rơi vào ngày Tam Nương và có sao Khuê (một trong Thất Sát Tinh), cần hạn chế các việc đại sự như cưới hỏi, động thổ, chôn cất, khai thông đường nước hoặc kiện tụng. Ngoài ra, theo quan niệm Bành Tổ, không nên cắt tóc trong ngày này để tránh các vấn đề về sức khỏe da liễu.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Để khởi đầu ngày mới hanh thông, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành:

Hướng Hỷ Thần: Chính Nam (đón niềm vui).

Chính Nam (đón niềm vui). Hướng Tài Thần: Chính Đông (đón tài lộc).

Chính Đông (đón tài lộc). Tuổi xung khắc: Những người tuổi Tân Mùi và Kỷ Mùi cần chú trọng hơn trong giao tiếp và đi lại để tránh những rắc rối không đáng có.

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Ngày Đại An: Theo Khổng Minh Lục Diệu, Đại An mang ý nghĩa là sự yên ổn lâu dài. Đây là ngày tượng trưng cho sự bình yên, ổn định, rất tốt cho tâm lý và các việc mưu cầu sự chắc chắn.

Ngày Tam Nương: Theo dân gian, đây là những ngày trong tháng cần sự cẩn trọng cao độ khi thực hiện các việc lớn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn hiện đại, đây là lời nhắc nhở chúng ta nên làm việc tỉ mỉ và chu đáo hơn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.