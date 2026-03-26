Lịch Âm Dương ngày 27/3/2026: Thận trọng ngày Sát Chủ và các lưu ý phong thủy Ngày 27/3/2026 (tức 9/2 Âm lịch) được đánh giá là ngày hung, phạm Sát Chủ Dương và Không Vong, đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt trong các dự định quan trọng.

Thứ Sáu, ngày 27/03/2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 09/02 năm Bính Ngọ (Âm lịch). Theo hệ thống lịch vạn niên, đây là ngày Canh Tý, có can sinh chi (Kim sinh Thủy), được xem là ngày cát bảo nhật ở mức trung bình, nhưng lại phạm vào nhiều khung giờ và sao xấu gây bất lợi cho việc đại sự.

Âm Dương lịch ngày mai 27/03 - Lịch vạn niên ngày 27/03/2026

Thông tin chi tiết về Lịch Âm Dương ngày 27/3/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 27/03/2026 (Thứ Sáu) Âm lịch 09/02/2026 (Ngày Tân Mão, Tháng Tân Mão, Năm Bính Ngọ) Ngày trong tuần Canh Tý Tiết khí Xuân Phân Ngũ hành Bích Thượng Thổ (Đất trên tường)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để gia tăng sự hanh thông trong công việc hàng ngày. Dưới đây là danh sách các giờ trong ngày 27/3:

Giờ Hoàng đạo (Tốt)

Giờ Tý (23h-01h): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Giờ Sửu (01h-03h): Tốt cho các việc nội trợ, gia đình.

Giờ Mão (05h-07h): Thích hợp cho giao tiếp, gặp gỡ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Mọi việc dễ thành, có quý nhân phù trợ.

Giờ Thân (15h-17h): Cầu tài lộc hanh thông.

Giờ Dậu (17h-19h): Nhà cửa yên lành, tin vui đưa tới.

Giờ Hắc đạo (Xấu)

Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Đánh giá ngày tốt - xấu và lời khuyên phong thủy

Ngày 27/3/2026 được coi là một ngày cần đặc biệt lưu tâm do phạm phải các yếu tố sau:

Các ngày kỵ và sao xấu

Ngày Sát Chủ Dương: Đây là hạn kỵ rất nặng cho các việc như xây dựng, cưới hỏi, đầu tư kinh doanh hoặc mua bán bất động sản.

Khổng Minh Lục Diệu - Không Vong: Biểu trưng cho sự bế tắc, trì trệ. Mưu sự trong ngày này dễ gặp trở ngại, tiền bạc có nguy cơ thất thoát.

Sao Ngưu (Thất Sát Tinh): Chủ về tai nguy, không nên khởi công tạo tác, dựng trại hay làm thủy lợi.

Việc nên và không nên làm

Dựa trên Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Thâu) và các sao tốt như Thiên Đức Hợp, Thiên Quan, người dân có thể tham khảo các hoạt động sau:

Nên làm: Thu hoạch mùa màng (cấy lúa, gặt lúa), mua bán vật nuôi, tu sửa cây cối, nộp đơn từ hoặc các việc liên quan đến hành chính nhẹ nhàng.

Không nên làm: Khởi công dự án mới, tổ chức tang lễ, đi du lịch xa, dệt vải hoặc gieo quẻ bói toán (theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật).

Hướng và giờ xuất hành cầu tài lộc

Để tăng cường vận may khi ra ngoài, bạn nên chú ý đến hướng xuất hành và khung giờ lý tưởng theo Lý Thuần Phong:

Hướng xuất hành: Đi về phía Tây Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc phía Tây Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Giờ xuất hành tốt: 11h-13h (Ngọ) và 19h-21h (Tuất) là những khung giờ dễ có tin vui, công việc gặp gỡ nhiều may mắn.

Lưu ý: Tránh giờ Hợi (21h-23h) và Tỵ (09h-11h) để hạn chế tranh luận, cãi cọ không đáng có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.