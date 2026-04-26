Lịch Âm Dương ngày 27/4/2026: Phân tích giờ tốt và lưu ý phong thủy Ngày 27/04/2026 (11/03 Âm lịch) là ngày Tân Mùi, thuộc hành Thổ. Bài viết cung cấp chi tiết các khung giờ hoàng đạo và hướng xuất hành mang lại thuận lợi.

Theo lịch vạn niên, ngày mai thứ Hai, ngày 27/4/2026 Dương lịch, tương ứng với ngày 11 tháng 3 năm Bính Ngọ Âm lịch. Trong hệ thống can chi, đây là ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Thìn. Việc nắm bắt các quy luật phong thủy và khung giờ cát tường sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp lộ trình công việc và đời sống cá nhân.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 27/04/2026

Tiêu chí Thông tin chi tiết Dương lịch 27/04/2026 Âm lịch 11/03/2026 (Ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) - Ngày Cát (Chi sinh Can) Trực Trực Bình (Tốt cho việc sửa chữa, xây đắp)

Phân tích khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để gia tăng sự hanh thông. Dưới đây là các khung giờ cần lưu ý trong ngày 27/4/2026:

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc đạo (Cần thận trọng): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Đánh giá cát - hung và lời khuyên thực hiện

Ngày Tân Mùi được đánh giá là ngày Đại An theo Khổng Minh Lục Diệu, mang ý nghĩa mọi việc yên tâm, hành sự dễ thành công, gặp gỡ quý nhân. Tuy nhiên, do phạm phải ngày Sát Chủ Âm, gia chủ cần đặc biệt lưu tâm tránh các việc liên quan đến mai táng hoặc tu sửa mộ phần.

Các tuổi xung khắc

Dựa trên ngũ hành, ngày Thổ khắc hành Thủy. Những người tuổi Ất Sửu và Đinh Sửu cần thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này. Ngược lại, tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi dù thuộc hành Thủy nhưng không bị ảnh hưởng xấu bởi sự khắc chế của Thổ.

Việc nên và không nên làm

Nên làm: Các công việc liên quan đến sửa chữa, bồi đắp (đắp đất, lót đá, xây bờ kè), nhập kho, gắn cửa, hoặc thừa kế sự nghiệp.

Các công việc liên quan đến sửa chữa, bồi đắp (đắp đất, lót đá, xây bờ kè), nhập kho, gắn cửa, hoặc thừa kế sự nghiệp. Không nên làm: Theo sao Nguy Nguyệt Yến, nên hạn chế gác đòn đông, dựng nhà mới, tháo nước hoặc đào mương rạch. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên uống thuốc bừa bãi hoặc chế biến tương trong ngày này để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Hướng xuất hành và giờ đi thuận lợi

Để gia tăng sự may mắn, hướng xuất hành đóng vai trò hỗ trợ về mặt năng lượng:

Hướng tốt: Hướng Tây Nam là hướng đón cả Hỷ Thần và Tài Thần.

Hướng Tây Nam là hướng đón cả Hỷ Thần và Tài Thần. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: Khung giờ 11h-13h và 23h-01h là giờ Đại Cát, rất thuận lợi cho buôn bán, kinh doanh hoặc cầu bình an. Khung giờ 19h-21h và 07h-09h cũng mang lại nhiều tin vui và sự thuận lợi cho chăn nuôi, trồng trọt.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm dân gian.