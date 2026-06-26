Lịch âm dương ngày 27/6/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy Thứ Bảy ngày 27/06/2026 (Dương lịch) là ngày Nhâm Thân, mang hành Kim. Đây là thời điểm tốt cho việc cầu tài, khai trương nhưng cần thận trọng với thủ tục hành chính.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 27/06/2026

Ngày 27/06/2026 Dương lịch (tức ngày 13 tháng Năm Âm lịch) được xem là ngày khá đặc biệt trong hệ thống lịch vạn niên. Đây là ngày Nhâm Thân, thuộc hành Kim, có sự tương sinh giữa Chi và Can (Kim sinh Thủy), mang lại năng lượng tích cực cho các hoạt động kinh doanh và giao dịch.

Thông tin tổng quát về lịch Âm Dương ngày 27/06/2026

Dưới đây là các thông số chi tiết về ngày mai để bạn đọc tiện theo dõi và sắp xếp công việc:

Dương lịch: Thứ Bảy, ngày 27/06/2026.

Thứ Bảy, ngày 27/06/2026. Âm lịch: Ngày 13/05/2026 (năm Bính Ngọ).

Ngày 13/05/2026 (năm Bính Ngọ). Tiết khí: Hạ Chí.

Hạ Chí. Ngũ hành: Ngày Nhâm Thân, nạp âm Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm).

Ngày Nhâm Thân, nạp âm Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm). Trực: Mãn (Tốt cho việc cầu tài, xây dựng, nhập kho).

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra thuận lợi hơn. Bạn có thể tham khảo các khung giờ sau:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Tuổi xung khắc và hướng xuất hành

Theo phong thủy, ngày Nhâm Thân có những lưu ý về tuổi tác và hướng đi để đón nhận may mắn:

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Bính Dần và Canh Dần nên thận trọng trong các quyết định lớn hoặc tránh thực hiện các việc quan trọng vào ngày này.

Những người tuổi Bính Dần và Canh Dần nên thận trọng trong các quyết định lớn hoặc tránh thực hiện các việc quan trọng vào ngày này. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần (niềm vui), bạn nên đi về hướng chính Nam. Nếu muốn cầu tài lộc (Tài Thần), hướng Tây là lựa chọn ưu tiên. Cần tránh hướng Tây Nam vì đây là hướng của Hạc Thần (không tốt).

Việc nên làm và cần kiêng kỵ

Dựa trên các sao tốt như Thiên Phú, Lộc Khố, Thanh Long và sao xấu như Thổ Ôn, Sát Chủ, dưới đây là những lời khuyên tham khảo:

Các việc nên thực hiện

Kinh doanh: Khai trương, giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc thu nợ.

Khai trương, giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc thu nợ. Xây dựng: Khởi công nhà cửa, lắp đặt máy móc, sửa chữa nhỏ.

Khởi công nhà cửa, lắp đặt máy móc, sửa chữa nhỏ. Di chuyển: Xuất hành, đi xa hoặc bắt đầu các chuyến công tác.

Xuất hành, đi xa hoặc bắt đầu các chuyến công tác. Học tập: Nhập học hoặc bắt đầu học các kỹ năng mới.

Các việc cần hạn chế

Tâm linh và mai táng: Do phạm ngày Sát Chủ Âm, cần tránh các việc liên quan đến tu sửa mộ phần hoặc mai táng.

Do phạm ngày Sát Chủ Âm, cần tránh các việc liên quan đến tu sửa mộ phần hoặc mai táng. Hành chính: Không nên nộp đơn từ, ký kết các văn bản pháp lý quan trọng một cách vội vã do gặp ngày Lưu Liên.

Không nên nộp đơn từ, ký kết các văn bản pháp lý quan trọng một cách vội vã do gặp ngày Lưu Liên. Gia đình: Hạn chế việc cưới hỏi vì gặp sao Quả Tú, không thuận lợi cho hôn nhân.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các thông tin trên, chuyên gia phong thủy giải thích một số khái niệm chính:

Ngày Lưu Liên: Là ngày hung, dễ gặp chuyện dây dưa, khó hoàn thành công việc nhanh chóng hoặc dễ nảy sinh thị phi.

Là ngày hung, dễ gặp chuyện dây dưa, khó hoàn thành công việc nhanh chóng hoặc dễ nảy sinh thị phi. Sao Nữ Thổ Bức: Một trong Nhị thập bát tú, thường mang tính chất hung tú, đặc biệt kỵ trong việc khơi đường tháo nước hoặc kiện cáo.

Một trong Nhị thập bát tú, thường mang tính chất hung tú, đặc biệt kỵ trong việc khơi đường tháo nước hoặc kiện cáo. Trực Mãn: Mang ý nghĩa tròn đầy, sung túc, rất tốt cho việc tích trữ tài sản hoặc bắt đầu những công việc mang tính bền vững.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.