Lịch Âm Dương ngày 28/7/2026: Ngày cát Tốc Hỷ và các giờ hoàng đạo Xem Âm Dương lịch ngày 28/7/2026 tức ngày 15/6 Âm Lịch (Ất Mùi). Đây là ngày cát với sao Tốc Hỷ, thuận lợi cho việc cầu tài, giao dịch và khởi công.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 28/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 28/07/2026 Dương Lịch trùng với ngày 15 tháng Sáu năm Bính Ngọ (Âm Lịch). Đây được đánh giá là ngày tốt (ngày cát), không phạm vào các ngày kỵ truyền thống như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Thông tin tổng quan về Lịch Âm Dương ngày 28/7/2026

Ngày Dương Lịch: 28/07/2026 (Thứ Ba)

28/07/2026 (Thứ Ba) Ngày Âm Lịch: 15/06/2026 (Ngày Quý Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ)

15/06/2026 (Ngày Quý Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành: Ngày Quý Mão thuộc hành Kim (Kim Bạc Kim). Ngày này có Can sinh Chi (Thủy sinh Mộc), được xem là Bảo Nhật (ngày cát).

Ngày Quý Mão thuộc hành Kim (Kim Bạc Kim). Ngày này có Can sinh Chi (Thủy sinh Mộc), được xem là Bảo Nhật (ngày cát). Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tốc Hỷ . Đây là ngày chủ về may mắn, niềm vui đến nhanh chóng. Mọi việc nên tiến hành vào buổi sáng để đón nhận sinh khí tốt nhất.

Ngày . Đây là ngày chủ về may mắn, niềm vui đến nhanh chóng. Mọi việc nên tiến hành vào buổi sáng để đón nhận sinh khí tốt nhất. Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, đi về hướng Tây Bắc để đón Tài Thần.

Khung giờ hoàng đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ tốt giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là danh sách các khung giờ hoàng đạo lành:

Tý: 23:00 - 23:59

23:00 - 23:59 Dần: 03:00 - 04:59

03:00 - 04:59 Mão: 05:00 - 06:59

05:00 - 06:59 Ngọ: 11:00 - 12:59

11:00 - 12:59 Mùi: 13:00 - 14:59

13:00 - 14:59 Dậu: 17:00 - 18:59

Các khung giờ còn lại gồm Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi thuộc giờ Hắc Đạo, nên cẩn trọng khi thực hiện các công việc quan trọng.

Xem tuổi xung hợp và lời khuyên việc nên làm

Tuổi hợp và tuổi xung kỵ

Ngày Quý Mão có quan hệ Lục hợp với Tuất, Tam hợp với Mùi và Hợi thành Mộc cục. Tuy nhiên, do tính chất ngũ hành Kim khắc Mộc, ngày này kỵ các tuổi Đinh Dậu và Tân Dậu. Riêng tuổi Kỷ Hợi không lo ngại yếu tố xung khắc này.

Việc nên làm và cần kiêng cữ

Dựa trên quan niệm dân gian và cát tinh (Trực Thành, sao Thiên Hỷ, Hoàng Ân, Kim Đường):

Nên làm: Ký kết hợp đồng, lập khế ước, giao dịch thương mại, cầu tài lộc, xuất hành, sửa chữa nhà cửa, lắp đặt máy móc hoặc tiến hành các nghi lễ cưới hỏi, cầu thân.

Ký kết hợp đồng, lập khế ước, giao dịch thương mại, cầu tài lộc, xuất hành, sửa chữa nhà cửa, lắp đặt máy móc hoặc tiến hành các nghi lễ cưới hỏi, cầu thân. Không nên làm: Tránh các việc liên quan đến kiện tụng, tranh chấp; không nên đào giếng hay khởi công chôn cất (theo kiêng cữ của Bành Tổ Bách Kỵ Nhật và Sao Chủy).

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, nghiệm lý theo phong thủy dân gian để giúp bạn đọc có sự chuẩn bị chủ động và tích cực cho các kế hoạch cá nhân.