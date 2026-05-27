Lịch Âm Dương ngày 28/05/2026: Ngày Nhâm Dần và những lưu ý về việc hành chính Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 28/05/2026 với các thông tin về giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc và lời khuyên phong thủy để khởi đầu ngày mới thuận lợi nhất.

Ngày mai, Thứ Năm ngày 28/05/2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 12 tháng Tư năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Nhâm Dần, thuộc hành Kim (Kim Bạc Kim - Vàng pha bạc). Theo các chuyên gia phong thủy, đây là ngày có sự tương sinh giữa Thiên can và Địa chi (Thủy sinh Mộc), được coi là ngày cát (bảo nhật), mang lại nguồn năng lượng ổn định cho các hoạt động thường nhật.

Thông tin tổng quan về ngày 28/05/2026

Dưới đây là các thông số chi tiết về ngày Nhâm Dần giúp bạn dễ dàng tra cứu và sắp xếp công việc:

Dương lịch: 28/05/2026 (Thứ Năm)

28/05/2026 (Thứ Năm) Âm lịch: 12/04/2026 (Ngày Nhâm Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ)

12/04/2026 (Ngày Nhâm Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc). Ngày này hành Kim khắc hành Mộc, tuy nhiên tuổi Mậu Tuất không bị ảnh hưởng do đặc tính riêng.

Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc). Ngày này hành Kim khắc hành Mộc, tuy nhiên tuổi Mậu Tuất không bị ảnh hưởng do đặc tính riêng. Trực: Thâu (Tốt cho việc thu hoạch, thu giữ, nhưng tránh khởi đầu việc mới quan trọng).

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để gia tăng sự hanh thông:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h) Dần (03h-05h), Mão (05h-07h) Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h) Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h) Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h) Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Phân tích phong thủy: Những điều nên và không nên làm

Dựa trên hệ thống Khổng Minh Lục Diệu và Nhị Thập Bát Tú, ngày 28/05/2026 có những đặc điểm đáng lưu ý sau:

Cẩn trọng với sao Lưu Liên

Ngày này rơi vào cung Lưu Liên, một cung chủ về sự trễ nải và dây dưa. Các công việc liên quan đến thủ tục hành chính, ký kết hợp đồng hoặc nộp đơn từ không nên tiến hành vội vàng vì dễ gặp thị phi hoặc khó hoàn thành đúng hạn. Tuy nhiên, nếu thực hiện các việc như cấy hái, thu mua tài sản hoặc thừa kế lại rất thuận lợi do gặp Trực Thâu.

Lời khuyên từ Sao Khuê

Sao Khuê (Khuê Mộc Lang) là một trong những vì sao tốt cho việc học hành, thi cử hoặc cầu công danh. Tuy nhiên, sao này lại đại kỵ các việc liên quan đến tang lễ, khai trương hoặc động thổ cửa ngõ. Nếu bạn đang có kế hoạch khởi công hoặc mở cửa hàng, nên cân nhắc dời sang một ngày khác phù hợp hơn.

Hướng xuất hành đại cát

Nếu cần đi xa hoặc thực hiện các việc quan trọng, bạn nên ưu tiên các hướng sau để đón nhận năng lượng tích cực:

Hướng Chính Nam: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui và tin mừng).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui và tin mừng). Hướng Chính Tây: Đón Tài Thần (mang lại tài lộc và thuận lợi kinh doanh).

Lời khuyên cho các tuổi xung khắc

Trong ngày Nhâm Dần, hai tuổi Bính Thân và Canh Thân cần đặc biệt lưu ý. Đây là những tuổi xung với ngày, dễ gặp phải những rắc rối không mong muốn hoặc cảm thấy áp lực trong công việc. Lời khuyên cho những người tuổi này là nên giữ tâm thế bình tĩnh, tránh tranh chấp và hạn chế đưa ra các quyết định tài chính quan trọng trong ngày này.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn để sắp xếp cuộc sống một cách hài hòa và tích cực nhất.