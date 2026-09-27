Lịch Âm Dương ngày 28/09/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và hướng xuất hành may mắn đầu tuần Thông tin lịch Âm Dương ngày 28/09/2026 tức ngày 18 tháng 8 Âm Lịch năm Bính Ngọ; cung cấp khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt cùng lưu ý việc nên và không nên làm.

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Ngày 28/09/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Hai, tức ngày 18 Tháng Tám năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu) theo Âm Lịch. Đây là ngày Ất Tỵ, mang nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Xét theo lịch vạn niên truyền thống, ngày có sự đan xen giữa nhiều yếu tố cát tinh và hung tinh, đồng thời trùng ngày Tam Nương nên các việc hệ trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Bảng thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 28/09/2026

Tiêu chí Thông tin chi tiết Dương Lịch Thứ Hai, ngày 28/09/2026 Âm Lịch Ngày 18 Tháng Tám (tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ) Can Chi - Nạp Âm Ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ - Nạp âm Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn dầu) Ngũ Hành Can sinh Chi (Mộc sinh Hỏa) – Ngày Bảo Nhật (Cát) Lục Diệu - Trực Tiểu Cát - Trực Thành Nhị Thập Bát Tú Sao Tất (Tất Nguyệt Ô) – Kiết tú (Sao tốt) Ngày Kỵ Ngày Tam Nương (tránh việc đại sự)

Chi tiết giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung thời gian phù hợp giúp tạo tâm lý thoải mái và thuận lợi trong việc thực hiện các kế hoạch công việc hằng ngày:

Giờ Hoàng Đạo (giờ tốt): Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59). Giờ Hắc Đạo (giờ xấu, nên cẩn trọng): Tí (23:00 - 00:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Đánh giá phong thủy và giải nghĩa thuật ngữ

Theo học thuyết Ngũ Hành, ngày Ất Tỵ có Thiên Can (Ất - Mộc) sinh Địa Chi (Tỵ - Hỏa), biểu thị sự hanh thông nội tại. Nạp âm Phúc Đăng Hỏa khắc với người mệnh Kim, ngoại trừ hai tuổi Quý Dậu và Ất Mùi không bị ảnh hưởng. Địa chi Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu; tuy nhiên lại xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Do đó, các tuổi xung khắc như Kỷ Hợi và Tân Hợi nên thận trọng hơn trong giao dịch và đi lại.

Về hệ thống sao và trực, ngày có nhiều điểm sáng đáng lưu ý:

Khổng Minh Lục Diệu: Rơi vào cung Tiểu Cát, hàm ý công việc diễn ra êm đẹp, dễ gặp người giúp đỡ, mưu sự nhỏ đạt kết quả tốt lành.

Rơi vào cung Tiểu Cát, hàm ý công việc diễn ra êm đẹp, dễ gặp người giúp đỡ, mưu sự nhỏ đạt kết quả tốt lành. Thập Nhị Kiến Trừ: Trực Thành chủ về sự hoàn thành, thích hợp cho việc ký kết hợp đồng, mua bán hàng hóa, tu bổ sửa chữa nhỏ hoặc bắt đầu các khóa học mới.

Trực Thành chủ về sự hoàn thành, thích hợp cho việc ký kết hợp đồng, mua bán hàng hóa, tu bổ sửa chữa nhỏ hoặc bắt đầu các khóa học mới. Nhị Thập Bát Tú: Gặp sao Tất (Tất Nguyệt Ô), một trong những cát tú chủ trị trăm việc thuận lợi, đặc biệt là chỉnh trang nhà cửa, khai mở công việc. Dù vậy, sao Tất kiêng kỵ việc di chuyển đường thủy.

Gặp sao Tất (Tất Nguyệt Ô), một trong những cát tú chủ trị trăm việc thuận lợi, đặc biệt là chỉnh trang nhà cửa, khai mở công việc. Dù vậy, sao Tất kiêng kỵ việc di chuyển đường thủy. Ngọc Hạp Thông Thư: Xuất hiện các cát tinh như Thiên Hỷ, Nguyệt Tài, Phổ Hộ trợ lực cho các giao dịch tài chính và gắn kết tình cảm. Ngược lại, sự hiện diện của Chu Tước Hắc Đạo, Ngũ Quỷ khuyên nên hạn chế nhập trạch hay đi đường xa mạo hiểm.

Hướng và giờ xuất hành theo phương pháp cổ truyền

Theo phương pháp xuất hành Khổng Minh, ngày 28/09/2026 là ngày Thiên Môn, cầu ước sự nghiệp có phần thuận lợi. Về phương vị, người dân có thể chọn hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ Thần, hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần.

Theo cách tính giờ của Lý Thuần Phong:

Khung giờ Đại An (11h-13h và 23h-01h): Cầu tài lộc đi hướng Nam gặp nhiều điều may mắn, mọi việc diễn biến bình an.

Cầu tài lộc đi hướng Nam gặp nhiều điều may mắn, mọi việc diễn biến bình an. Khung giờ Tốc Hỷ (15h-17h và 03h-05h): Thời điểm cát lợi, việc làm ăn buôn bán hanh thông, gia đạo đón nhận nhiều tin vui.

Thời điểm cát lợi, việc làm ăn buôn bán hanh thông, gia đạo đón nhận nhiều tin vui. Khung giờ Tiểu Cát (19h-21h và 07h-09h): Gặp gỡ quý nhân, người đi đường bình an, công việc trôi chảy.

Gặp gỡ quý nhân, người đi đường bình an, công việc trôi chảy. Các khung giờ cần hạn chế: Giờ Lưu Niên (21h-23h và 09h-11h), giờ Xích Khẩu (13h-15h và 01h-03h), giờ Tuyệt Lộ (17h-19h và 05h-07h) – không nên tranh luận, bàn việc quan trọng để tránh gặp hiểu lầm hay bất lợi.

Lời khuyên ứng xử cho ngày mới

Mặc dù hội tụ nhiều cát tinh từ sao Tất và Trực Thành, nhưng do trùng vào ngày Tam Nương dân gian kiêng kỵ, lời khuyên chung là không nên tiến hành các sự kiện bước ngoặt cuộc đời như lễ thành hôn, động thổ xây nhà quy mô lớn hay khai trương quy mô lớn.

Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể tận dụng nguồn năng lượng tích cực của ngày đầu tuần để lập kế hoạch chi tiết, xử lý hồ sơ giấy tờ, trao đổi nghiệp vụ hoặc chăm sóc bản thân. Mọi thông tin phong thủy cổ truyền mang ý nghĩa định hướng tâm lý và tham khảo, sự cẩn trọng cùng tinh thần lạc quan, chủ động mới là yếu tố quyết định thành công của mỗi cá nhân.