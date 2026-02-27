Lịch âm dương ngày 28/2/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy ngày 12 tháng Giêng Khám phá lịch âm dương ngày 28/2/2026 tức ngày 12/1 Âm Lịch. Cập nhật giờ hoàng đạo, hướng xuất hành đại cát và những tuổi cần lưu ý xung khắc để khởi đầu thuận lợi.

Ngày 28 tháng 2 năm 2026 Dương Lịch (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ Âm Lịch) được đánh giá là ngày có nhiều yếu tố phong thủy đan xen. Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Quý Dậu, hành Kim, mang tính chất của ngày "Tốc Hỷ". Điều này ngụ ý những tin vui hoặc kết quả công việc thường đến nhanh chóng, đặc biệt là vào buổi sáng.

Thông tin tổng quan về ngày 28/02/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về lịch vạn niên trong ngày này để bạn đọc tham khảo cho các kế hoạch cá nhân:

Ngày Dương Lịch: 28/02/2026 (Thứ Bảy)

28/02/2026 (Thứ Bảy) Ngày Âm Lịch: 12/01/2026 (Ngày Quý Dậu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ)

12/01/2026 (Ngày Quý Dậu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Ngày Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm). Theo quy luật tương sinh, Chi sinh Can (Kim sinh Thủy) nên đây được coi là ngày cát (nghĩa nhật).

Ngày Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm). Theo quy luật tương sinh, Chi sinh Can (Kim sinh Thủy) nên đây được coi là ngày cát (nghĩa nhật). Trực: Nguy (Cần thận trọng trong mọi việc, tránh chủ quan).

Giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông nhằm giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Trong ngày này, các khung giờ được phân bổ như sau:

Khung giờ Loại giờ Tên giờ 23h - 01h; 03h - 05h; 05h - 07h; 11h - 13h; 13h - 15h; 17h - 19h Hoàng Đạo Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu 01h - 03h; 07h - 09h; 09h - 11h; 15h - 17h; 19h - 21h; 21h - 23h Hắc Đạo Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Lời khuyên về các hoạt động nên và không nên làm

Dựa trên các chỉ số như Sao Vị (Kiết Tú) và Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, người đọc có thể cân nhắc các hoạt động sau để tối ưu hóa năng lượng trong ngày:

Các việc nên làm: Nhờ sự hiện diện của sao Vị, ngày này rất tốt cho việc khởi tạo, xây cất, cưới hỏi hoặc gieo trồng. Đặc biệt, các công việc mang tính chất ngắn hạn, cần hoàn thành nhanh nên thực hiện vào buổi sáng để tận dụng khí thế của ngày Tốc Hỷ.

Các việc cần thận trọng: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, gia chủ không nên tiến hành kiện tụng vì dễ rơi vào thế yếu lý. Ngoài ra, việc hội họp khách khứa quy mô lớn cũng cần cân nhắc kỹ để tránh những tổn thương hoặc hiểu lầm không đáng có giữa chủ và khách. Đặc biệt lưu ý, những người tuổi Đinh Mão và Tân Mão cần thận trọng hơn trong mọi quyết định do xung khắc với ngày.

Hướng dẫn xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm sự may mắn khi đi xa hoặc bắt đầu công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng tốt: Xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc).

Xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Hướng cần tránh: Hướng Tây Nam (gặp Hạc Thần - không thuận lợi).

Hướng Tây Nam (gặp Hạc Thần - không thuận lợi). Giờ đẹp xuất hành: Khung giờ từ 07h - 09h (giờ Thìn) hoặc 19h - 21h (giờ Tuất) được coi là giờ đại cát, rất thuận lợi cho buôn bán và hòa hợp gia đạo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm lịch sử, văn hóa dân gian.