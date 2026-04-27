Lịch âm dương ngày 28/4/2026: Những lưu ý về ngày Nhâm Thân Ngày 28/4/2026 dương lịch tức 12/3 âm lịch là ngày Nhâm Thân, thích hợp cho các việc sửa sang nhỏ nhưng cần thận trọng khi xuất hành hoặc triển khai đại sự.

Ngày 28/04/2026 dương lịch rơi vào ngày 12 tháng Ba âm lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Nhâm Thân, mang ngũ hành Kiếm Phong Kim. Xét về mặt phong thủy, đây là ngày Cát (nghĩa nhật) do Chi sinh Can, tuy nhiên lại gặp một số hạn chế từ hệ thống sao Nhị Thập Bát Tú và Lục Diệu, đòi hỏi người dân cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các công việc quan trọng.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ lành giúp tăng cường vượng khí và giảm thiểu rủi ro khi triển khai công việc. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Tý (23:00-23:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59) Giờ Hắc Đạo Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Phân tích phong thủy và lời khuyên

Ngày Nhâm Thân gặp cung Lưu Liên trong Lục Diệu. Đây là trạng thái biểu thị sự trì trệ, khó thành, dễ gặp chuyện dây dưa kéo dài hoặc thị phi miệng tiếng. Do đó, các thủ tục hành chính, ký kết hợp đồng hay đơn từ pháp lý không nên thực hiện vội vã trong ngày này.

Về hệ thống Nhị Thập Bát Tú, ngày này có sao Chủy (Chủy Hỏa Hầu) chủ trị. Đây là một hung tú, đặc biệt kỵ việc khởi công tạo tác, chôn cất hay xây đắp mồ mả. Nếu thực hiện các việc này có thể dẫn đến những điều không may mắn cho gia đạo.

Những việc nên làm

Thực hiện các công việc liên quan đến Trực Định như: động thổ nhỏ, san nền, đắp nền, sửa sang phòng bếp.

Lắp đặt máy móc, nhập học, làm lễ cầu thân hoặc nộp đơn dâng sớ.

Mua sắm thêm vật nuôi hoặc sửa chữa tàu thuyền, lò bếp.

Những việc cần kiêng kỵ

Tuyệt đối tránh việc chôn cất, cải táng hoặc đóng hòm để sẵn.

Hạn chế xuất hành đi xa do phạm ngày Bạch Hổ Túc, dễ gặp trắc trở hoặc làm việc không thành.

Người tuổi Bính Dần và Canh Dần cần đặc biệt thận trọng vì xung khắc với ngày.

Hướng dẫn xuất hành

Nếu bắt buộc phải di chuyển hoặc khởi hành, bạn nên lựa chọn các hướng và khung giờ phù hợp để đón nhận năng lượng tích cực:

Hướng tốt: Đi về hướng chính Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng chính Tây để đón Tài Thần.

Hướng xấu: Tránh hướng Tây Nam vì đây là vị trí của Hạc Thần.

Giờ tốt xuất hành: Khung giờ từ 09:00-11:00 (Tỵ) hoặc 21:00-23:00 (Hợi) được coi là giờ đại cát, rất thuận lợi cho kinh doanh và cầu sức khỏe.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo văn hóa truyền thống.