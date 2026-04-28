Lịch Âm Dương ngày 29/04/2026: Ngày Tốc Hỷ thuận lợi cho khởi sự và kinh doanh Thứ Tư ngày 29/04/2026 (nhằm 13/03 Âm lịch) được đánh giá là ngày tốt (cát nhật), đặc biệt thuận lợi cho các hoạt động giao dịch, ký kết và cầu tài lộc vào buổi sáng.

Theo Lịch vạn niên, ngày 29/04/2026 Dương lịch (tức ngày 13 tháng 03 Âm lịch) là ngày Quý Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Đây là ngày cát (nghĩa nhật), do Chi sinh Can (Kim sinh Thủy), mang lại năng lượng tích cực cho nhiều hoạt động trong đời sống.

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 29/04/2026 (Thứ Tư) Âm lịch 13/03/2026 (Ngày Quý Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ) Tiết khí Cốc Vũ (Mưa rào) Ngũ hành ngày Kiếm Phong Kim (Vàng trong kiếm) Trực Chấp (Tốt cho việc lập khế ước, giao dịch, chữa bệnh)

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn. Trong ngày Quý Dậu, các khung giờ được phân bổ như sau:

Tý (23:00 - 00:59): Thuận lợi cho các việc tâm linh.

Dần (03:00 - 04:59): Giờ tốt cho khởi đầu mới.

Mão (05:00 - 06:59): Thích hợp cho các hoạt động hành chính.

Ngọ (11:00 - 12:59): Giờ đại cát cho cầu tài lộc.

Mùi (13:00 - 14:59): Tốt cho việc gặp gỡ đối tác.

Dậu (17:00 - 18:59): Phù hợp cho các việc gia đạo.

Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Ngày 29/04/2026 thuộc ngày Tốc Hỷ theo Khổng Minh Lục Diệu. Đây là ngày có niềm vui đến nhanh, nhưng cần lưu ý thực hiện các công việc quan trọng vào buổi sáng để đạt hiệu quả cao nhất, vì buổi chiều vận khí có phần suy giảm.

Kinh doanh và Tài chính: Rất tốt cho việc mua bán, ký kết hợp đồng, giao dịch tài chính hoặc khai trương nhờ sự hỗ trợ của sao Địa Tài và Kim Đường Hoàng Đạo.

Xây dựng: Thuận lợi cho khởi công, dựng cửa, trổ cửa và các công việc thủy lợi.

Học tập: Ngày tốt để nhập học hoặc tham gia các kỳ thi để đạt kết quả cao.

Hôn nhân: Theo Nhị Thập Bát Tú, sao Sâm và sao Ly Sàng đều kỵ việc cưới gả, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sự bền vững của mối quan hệ.

An táng: Cần tránh các việc liên quan đến mai táng trong ngày này.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Đinh Mão và Tân Mão nên thận trọng trong mọi việc để tránh rủi ro.

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Tây Nam do gặp Hạc Thần.

Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ từ 07:00 - 09:00 (Thìn) và 19:00 - 21:00 (Tuất) được coi là giờ rất tốt lành, mang lại may mắn, kinh doanh có lời và gia đình hòa hợp.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.