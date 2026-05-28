Lịch âm dương ngày 29/05/2026: Giờ hoàng đạo và dự báo việc nên làm Xem chi tiết lịch âm dương ngày 29/05/2026 (13/4 Âm Lịch). Cập nhật danh sách giờ tốt, hướng xuất hành đón tài lộc và các lưu ý phong thủy quan trọng.

Ngày mai, Thứ Sáu ngày 29/05/2026 (Dương Lịch), tương ứng với ngày 13 tháng 04 năm 2026 (Âm Lịch). Đây là ngày Quý Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Trong hệ thống lịch vạn niên, ngày này được đánh giá là có sự đan xen giữa các yếu tố cát lợi và các sao kiêng kỵ mà người dân có thể tham khảo để sắp xếp công việc phù hợp.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 29/05/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch 29/05/2026 (Thứ Sáu) Âm Lịch 13/04/2026 (Ngày Quý Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Tiểu mãn (Lúa nhỏ) Ngũ hành Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc) Ngày kỵ Ngày Sát Chủ Âm (kỵ các việc về mai táng, tu sửa mộ phần)

Âm Dương lịch ngày mai 29/05 - Lịch vạn niên ngày 29/05/2026

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt (Hoàng đạo) được tin là giúp các công việc khởi sự thuận lợi hơn. Ngược lại, những khung giờ xấu (Hắc đạo) nên được cân nhắc để tránh các tranh chấp không đáng có.

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23:00-00:59): Mọi việc tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam.

Mọi việc tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam. Giờ Dần (03:00-04:59): Tin vui sắp tới, chăn nuôi thuận lợi.

Tin vui sắp tới, chăn nuôi thuận lợi. Giờ Mão (05:00-06:59): Gặp gỡ có nhiều may mắn, người đi có tin về.

Gặp gỡ có nhiều may mắn, người đi có tin về. Giờ Ngọ (11:00-12:59): Nhà cửa yên lành, người xuất hành bình yên.

Nhà cửa yên lành, người xuất hành bình yên. Giờ Mùi (13:00-14:59): Tốt cho các việc làm chắc chắn, bền vững.

Tốt cho các việc làm chắc chắn, bền vững. Giờ Dậu (17:00-18:59): Giờ tốt để thực hiện các kế hoạch quan trọng.

Giờ Hắc đạo (Giờ cần lưu ý)

Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Dự báo phong thủy: Việc nên làm và kiêng kỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày Quý Mão có trực Khai và sao Lâu Kim Cẩu tọa chủ, mang lại nhiều năng lượng tích cực cho các hoạt động khởi đầu.

Các việc khuyến nghị thực hiện

Khởi công xây dựng: Ngày này rất tốt cho việc dựng cột, trổ cửa, cất lầu hoặc làm giàn gác.

Ngày này rất tốt cho việc dựng cột, trổ cửa, cất lầu hoặc làm giàn gác. Hôn nhân và gia đạo: Cưới gả, kết hôn vào ngày này được cho là mang lại sự hòa hợp và con cái hiển đạt.

Cưới gả, kết hôn vào ngày này được cho là mang lại sự hòa hợp và con cái hiển đạt. Công việc chuyên môn: Thích hợp cho việc khai trương, cầu tài lộc, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến dệt may, may mặc hoặc thủy lợi.

Thích hợp cho việc khai trương, cầu tài lộc, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến dệt may, may mặc hoặc thủy lợi. Học hành: Đây là thời điểm tốt cho việc nhập học hoặc thừa kế sự nghiệp.

Các việc nên hạn chế

Vấn đề pháp lý: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên tham gia kiện tụng trong ngày này vì dễ rơi vào thế yếu.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên tham gia kiện tụng trong ngày này vì dễ rơi vào thế yếu. Mai táng: Do phạm ngày Sát Chủ Âm và có sao Huyền Vũ, nên tránh các việc liên quan đến chôn cất, tu sửa phần mộ.

Do phạm ngày Sát Chủ Âm và có sao Huyền Vũ, nên tránh các việc liên quan đến chôn cất, tu sửa phần mộ. Đào giếng: Tránh khai giếng hoặc đào ao mới trong ngày Mão.

Hướng xuất hành và giải thích thuật ngữ

Để tăng thêm phần thuận lợi khi di chuyển hoặc bắt đầu công việc mới, người đọc có thể lưu ý đến hướng và thời gian xuất hành theo các quan niệm cổ truyền.

Hướng xuất hành: Nên chọn hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc).

Nên chọn hướng để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Ngày Tốc Hỷ: Đây là ngày mang ý nghĩa niềm vui đến nhanh. Các chuyên gia khuyến nghị nếu có việc đại sự, nên tiến hành vào buổi sáng sớm để đạt hiệu quả cao nhất.

Đây là ngày mang ý nghĩa niềm vui đến nhanh. Các chuyên gia khuyến nghị nếu có việc đại sự, nên tiến hành vào buổi sáng sớm để đạt hiệu quả cao nhất. Trực Khai: Tượng trưng cho sự mở mang, thông suốt, rất phù hợp để bắt đầu một khóa học mới, bốc thuốc chữa bệnh hoặc ký kết hợp đồng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.