Lịch Âm Dương ngày 29/09/2026: Giờ hoàng đạo cát lành và các lưu ý phong thủy quan trọng Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 29/09/2026 với hệ thống giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp, hướng xuất hành và những điều nên làm để mọi công việc diễn ra thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 29/09/2026

Theo niên lịch, Thứ Ba ngày 29/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 19 tháng Tám Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, tiết khí Thu Phân. Việc tra cứu hệ thống giờ hoàng đạo, tiết khí và các quy luật phong thủy truyền thống giúp bạn chủ động phân bổ công việc hàng ngày một cách khoa học và hài hòa nhất.

Tổng quan phong thủy ngày 29/09/2026

Ngày 29/09/2026 là ngày Bính Ngọ với Can Chi tương đồng (cùng hành Hỏa), được đánh giá là ngày cát lành về mặt tổng quan năng lượng. Về nạp âm, ngày mang hành Thiên Hà Thủy (nước trên trời).

Về ngũ hành sinh khắc, Thủy vốn khắc Hỏa, song các tuổi Mậu Tý, Bính Thân và Mậu Ngọ thuộc Hỏa không đáng ngại. Ngày kỵ đặc biệt với tuổi Canh Tý. Xét theo địa chi, ngày Ngọ đạt trạng thái lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành Hỏa cục. Ngược lại, ngày này xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi.

Điểm thuận lợi là ngày không phạm vào các chu kỳ xấu như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ thích hợp để thực hiện các cuộc gặp gỡ, giao dịch hay công việc quan trọng là thói quen quen thuộc trong văn hóa Á Đông.

Các khung giờ hoàng đạo (giờ tốt):

Tý (23:00 - 23:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Các khung giờ hắc đạo (giờ xấu):

Dần (03:00 - 04:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giải mã các yếu tố phong thủy và sao chiếu

Để ứng dụng lịch vạn niên hiệu quả, người xưa dựa vào sự phối hợp giữa nhiều trường phái tính toán khác nhau:

Khổng Minh Lục Diệu: Rơi vào ngày Không Vong. Trong thuật chiêm tinh cổ, Không Vong biểu thị trạng thái ngưng trệ, dễ gặp bế tắc hoặc chậm tiến độ nếu tiến hành các việc hệ trọng đòi hỏi đột phá nhanh.

Rơi vào ngày Không Vong. Trong thuật chiêm tinh cổ, Không Vong biểu thị trạng thái ngưng trệ, dễ gặp bế tắc hoặc chậm tiến độ nếu tiến hành các việc hệ trọng đòi hỏi đột phá nhanh. Nhị Thập Bát Tú: Sao Chủy (Chủy Hỏa Hầu - sao Hỏa, tướng tinh con khỉ) chủ trì. Đây là hung tú, cổ nhân thường kiêng khởi công, xây cất lớn, thưa kiện hay các việc liên quan đến tang ma, chôn cất. Tuy nhiên, sao Chủy khi đáo tại Dậu hoặc Sửu lại tạo được chuyển biến tích cực cho một số mặt công việc.

Sao Chủy (Chủy Hỏa Hầu - sao Hỏa, tướng tinh con khỉ) chủ trì. Đây là hung tú, cổ nhân thường kiêng khởi công, xây cất lớn, thưa kiện hay các việc liên quan đến tang ma, chôn cất. Tuy nhiên, sao Chủy khi đáo tại Dậu hoặc Sửu lại tạo được chuyển biến tích cực cho một số mặt công việc. Thập Nhị Kiến Trừ: Trực Thâu. Trực này tốt cho việc thu hoạch mùa màng, hoàn tất thủ tục hành chính, nộp đơn dâng sớ, củng cố chức trách hoặc điều trị bệnh; hạn chế khởi sự dự án mới hay tổ chức du lịch xa.

Trực Thâu. Trực này tốt cho việc thu hoạch mùa màng, hoàn tất thủ tục hành chính, nộp đơn dâng sớ, củng cố chức trách hoặc điều trị bệnh; hạn chế khởi sự dự án mới hay tổ chức du lịch xa. Bành Tổ Bách Kỵ Nhật: Can Bính khuyên "không nên tu sửa bếp" để phòng ngừa sự cố lửa; Chi Ngọ khuyên "không lợp mái nhà" để tránh việc phải sửa sang nhiều lần.

Can Bính khuyên "không nên tu sửa bếp" để phòng ngừa sự cố lửa; Chi Ngọ khuyên "không lợp mái nhà" để tránh việc phải sửa sang nhiều lần. Cát tinh và Hung tinh: Ngày đón các sao tốt gồm Thiên Tài, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Phúc Sinh, Tuế Hợp, Hoàng Ân, Đại Hồng Sa. Bên cạnh đó có sự hiện diện của các hung tinh như Thiên Cương, Địa Phá, Địa Tặc, Băng Tiêu Ngọ Hãm, Cửu Không, Lỗ Ban Sát, Quỷ Khốc.

Hướng dẫn xuất hành theo lịch vạn sự

Theo phương pháp xuất hành của Khổng Minh, ngày 29/09/2026 là ngày Thiên Đường, rất tốt cho việc lên đường gặp gỡ đối tác, giao thương thuận lợi và dễ gặp người hỗ trợ.

Hướng đón Hỷ Thần: Hướng Tây Nam.

Hướng Tây Nam. Hướng đón Tài Thần: Hướng Đông.

Theo hệ thống dự đoán của Lý Thuần Phong, các khoảng thời gian xuất hành thuận lợi nhất bao gồm:

Từ 01:00 - 03:00 và 13:00 - 15:00: Khung giờ rất tốt lành, hỗ trợ kinh doanh buôn bán hanh thông, gia đạo êm ấm.

Khung giờ rất tốt lành, hỗ trợ kinh doanh buôn bán hanh thông, gia đạo êm ấm. Từ 05:00 - 07:00 và 17:00 - 19:00: Mọi sự an yên, xuất hành bình an, công việc trôi chảy.

Mọi sự an yên, xuất hành bình an, công việc trôi chảy. Từ 09:00 - 11:00 và 21:00 - 23:00: Dễ đón tin vui, thuận lợi cho việc kết nối, giao thiệp.

Ngược lại, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và tránh tranh cãi nếu phải di chuyển trong các khung giờ Tý/Ngọ (11:00 - 13:00; 23:00 - 01:00) hoặc Thìn/Tuất (07:00 - 09:00; 19:00 - 21:00).

Lời khuyên cho các hoạt động thường nhật

Mỗi ngày đều mang theo sự đan xen giữa các yếu tố tích cực và hạn chế. Vì vậy, thay vì quá lo lắng trước các sao xấu, cách tiếp cận thông minh là linh hoạt chọn việc phù hợp:

Nên làm: Hoàn tất các dự án dở dang, thu hồi công nợ, sắp xếp hồ sơ giấy tờ, chăm sóc sức khỏe, củng cố chuyên môn và các hoạt động thu vén nội bộ.

Hoàn tất các dự án dở dang, thu hồi công nợ, sắp xếp hồ sơ giấy tờ, chăm sóc sức khỏe, củng cố chuyên môn và các hoạt động thu vén nội bộ. Nên cân nhắc hoặc dời lại: Tránh khởi sự những công trình xây dựng lớn, sửa chữa bếp, thực hiện tang lễ hoặc ký kết những thương vụ có tính mạo hiểm cao.

Các chỉ dẫn từ Âm Dương lịch là tài liệu tham khảo giàu bản sắc văn hóa truyền thống, giúp mỗi cá nhân thêm vững tâm và chuẩn bị chu đáo trước mọi kế hoạch trong cuộc sống thường ngày.