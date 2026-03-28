Lịch âm dương ngày 29/3/2026: Ngày cát lợi cho khởi sự và lưu ý đại kỵ Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 29/03/2026 (11/02 Âm lịch), bao gồm giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và những lưu ý phong thủy quan trọng để đón tài lộc.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Chủ Nhật ngày 29/03/2026 (tức ngày 11 tháng Hai năm Bính Ngọ Âm lịch) được đánh giá là ngày cát (bảo nhật). Đây là thời điểm Thiên can sinh Địa chi (Thủy sinh Mộc), tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều kế hoạch công việc. Tuy nhiên, do trùng với ngày Dương Công Kỵ Nhật, gia chủ cần lưu ý một số kiêng kỵ đặc thù để đảm bảo mọi sự hanh thông.

Thông tin chi tiết về giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp đóng vai trò quan trọng trong phong thủy phương Đông nhằm tăng cường năng lượng tích cực và hạn chế rủi ro.

Khung giờ Loại giờ Chi tiết (Hệ 24 giờ) Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất Hoàng đạo (Tốt) 23h-01h, 01h-03h, 07h-09h, 09h-11h, 13h-15h, 19h-21h Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi Hắc đạo (Xấu) 03h-05h, 05h-07h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Ngũ hành và các tuổi xung khắc

Ngày 29/03/2026 là ngày Nhâm Dần, nạp âm Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc). Dù là ngày tốt nhưng vẫn tồn tại những sự xung khắc nhất định về bản mệnh.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Bính Thân và Canh Thân cần thận trọng trong các quyết định quan trọng do xung ngày.

Đặc điểm Ngũ hành: Hành Kim khắc hành Mộc, tuy nhiên tuổi Mậu Tuất không bị ảnh hưởng đáng kể, thậm chí có thể hưởng lợi từ sự tương khắc này.

Tương hợp: Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, tạo thành Hỏa cục, rất tốt cho những người thuộc các tuổi này.

Việc nên làm và đại kỵ theo phong thủy

Dựa trên hệ thống Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Bế) và Nhị Thập Bát Tú (sao Mão), các chuyên gia phong thủy đưa ra lời khuyên cụ thể:

Việc nên thực hiện:

Xây dựng: Các công việc liên quan đến xây đắp tường, gắn cửa, kê gác, làm cầu hoặc tu sửa cây cối được khuyến khích.

Sức khỏe: Phù hợp để uống thuốc, trị bệnh (ngoại trừ các bệnh về mắt).

Phúc đức: Thuận lợi cho việc làm phúc, từ thiện.

Việc đại kỵ cần tránh:

An táng: Tuyệt đối không tiến hành chôn cất người chết trong ngày này vì phạm sao Mão, dễ dẫn đến những hệ lụy không tốt.

Hôn nhân: Cần cân nhắc kỹ việc cưới gả do sao Mão khắc kỵ việc này.

Công danh: Không nên nhậm chức, thừa kế chức tước hoặc nộp đơn từ hành chính một cách vội vã.

Hướng và giờ xuất hành đón tài lộc

Để tăng cường vận may, gia chủ có thể lựa chọn hướng xuất hành và khung giờ theo Lý Thuần Phong như sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Chính Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Chính Tây để đón Tài Thần.

Giờ Đại An (13h-15h và 01h-03h): Mọi việc tốt lành, nhà cửa yên ấm, cầu tài nên đi hướng Tây Nam.

Giờ Tốc Hỷ (17h-19h và 05h-07h): Dễ có tin vui, gặp gỡ đối tác may mắn, chăn nuôi thuận lợi.

Giờ Tiểu Các (21h-23h và 09h-11h): Rất tốt lành, kinh doanh có lời, người đi sắp về, gia đạo hòa hợp.

Giải thích thuật ngữ phong thủy cơ bản

Để bạn đọc dễ dàng tiếp cận, dưới đây là ý nghĩa một số khái niệm trong bài:

Dương Công Kỵ Nhật: Những ngày xấu nhất trong năm theo quan niệm dân gian, thường kiêng các việc đại sự như động thổ, an táng.

Trực Bế: Trạng thái ngưng trệ, đóng kín, phù hợp với các việc mang tính chất che chắn, xây đắp bảo vệ thay vì mở mang mới.

Sao Mão: Một trong 28 chòm sao (Nhị Thập Bát Tú), mang tính hung tú đối với các việc cưới hỏi, tang lễ nhưng lại tốt cho xây dựng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.