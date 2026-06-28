Lịch Âm Dương ngày 29/6/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy quan trọng Thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày 29/6/2026 (15/5 Âm lịch). Khám phá giờ hoàng đạo, hướng xuất hành đại cát và các việc nên làm để đón nhận năng lượng tích cực trong ngày Giáp Tuất.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 29/06/2026

Theo Âm Dương lịch, ngày mai Thứ Hai, ngày 29/06/2026 (Dương lịch) tương ứng với ngày 15 tháng Năm năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Giáp Tuất, thuộc hành Hỏa (Sơn Đầu Hỏa - Lửa trên núi). Trong phong thủy, đây được xem là ngày "Chế nhật" (Cát trung bình) do Thiên Can khắc Địa Chi (Mộc khắc Thổ).

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 29/06/2026

Ngày Giáp Tuất có những đặc điểm về năng lượng và các khung giờ cần lưu ý như sau:

Dương lịch: 29/06/2026

29/06/2026 Âm lịch: 15/05/2026 (Ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ)

15/05/2026 (Ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí: Hạ Chí

Hạ Chí Ngũ hành: Sơn Đầu Hỏa (Khắc hành Kim, trừ các tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ)

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là một phần trong văn hóa dân gian nhằm tối ưu hóa sự thuận lợi khi triển khai công việc.

Khung giờ Phân loại Chi tiết (Giờ) Giờ Hoàng Đạo Cát (Tốt) Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h) Giờ Hắc Đạo Hung (Xấu) Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

Nhận định về sao và trực trong ngày

Ngày 29/06/2026 hội tụ nhiều yếu tố cát tinh, mang lại năng lượng tốt cho các hoạt động xây dựng và gia đạo.

Sao Tất (Tất Nguyệt Ô): Đây là một trong những "Kiết Tú" (sao tốt). Theo truyền thống, sao này chủ trị các việc về khởi công tạo tác, đặc biệt là trổ cửa, dựng cửa, cưới gả, chôn cất hoặc các việc liên quan đến nông nghiệp như tháo nước, khai mương. Những việc này được cho là mang lại sự an yên và thịnh vượng cho gia đình.

Trực Định: Mang ý nghĩa của sự ổn định và bền vững. Trực này rất tốt cho các việc như động thổ, san nền, lắp đặt máy móc, nhập học hoặc làm lễ cầu thân.

Tuy nhiên, cần lưu ý ngày này phạm phải Xích Khẩu (theo Khổng Minh Lục Diệu), dễ dẫn đến những mâu thuẫn, tranh cãi không đáng có. Do đó, trong giao tiếp và làm việc nhóm, mỗi người nên giữ thái độ bình tĩnh, tránh lời qua tiếng lại.

Lời khuyên về việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên các chỉ số phong thủy, dưới đây là những gợi ý mang tính chất tham khảo cho ngày này:

Việc nên làm:

Khởi công, động thổ, sửa sang nhà cửa hoặc bếp núc.

Tổ chức cưới hỏi, đính hôn hoặc các nghi lễ gia đình.

Khai trương tàu thuyền, lắp đặt thiết bị mới.

Nộp đơn dâng sớ hoặc thực hiện các thủ tục nhập học.

Việc nên tránh:

Hạn chế đi thuyền hoặc các công việc liên quan trực tiếp đến đường thủy dài ngày.

Tránh mở cửa hàng buôn bán lớn vào ngày này (theo Bành Tổ Bách Kỵ).

Cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi, cãi vã.

Hướng và giờ xuất hành đại cát

Để khởi đầu một chuyến đi thuận lợi, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ sau:

Hướng Hỷ Thần: Đông Bắc (Đón niềm vui).

Đông Bắc (Đón niềm vui). Hướng Tài Thần: Đông Nam (Đón tài lộc).

Đông Nam (Đón tài lộc). Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Từ 05h-07h và 17h-19h: Rất tốt lành, kinh doanh có lời, gia đạo hòa hợp. Từ 09h-11h và 21h-23h: Công việc trôi chảy, cầu tài nên đi hướng Tây Nam.



* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và trải nghiệm văn hóa dân gian.