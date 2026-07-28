Lịch Âm Dương ngày 29/7/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi xung và việc nên lưu ý Thứ Tư 29/7/2026, tức 16 tháng Sáu năm Ất Mùi Âm lịch, được ghi nhận là ngày xấu theo một số hệ thống lịch truyền thống. Người đọc có thể tham khảo giờ hoàng đạo, tuổi xung và việc nên làm để chủ động sắp xếp kế hoạch.

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Ngày 29/7/2026 Dương lịch, tức ngày 16 tháng Sáu năm Ất Mùi Âm lịch, là ngày Giáp Thìn, thuộc năm Bính Ngọ. Theo dữ liệu lịch truyền thống, đây là ngày xấu, đồng thời có những khung giờ hoàng đạo phù hợp để tham khảo khi sắp xếp công việc. Các thông tin phong thủy chỉ mang tính tham khảo, không thay thế sự chuẩn bị, đánh giá thực tế và quyết định cá nhân.

Thông tin lịch ngày 29/7/2026

Nội dung Thông tin Ngày Dương lịch Thứ Tư, ngày 29/7/2026 Ngày Âm lịch Ngày 16 tháng Sáu năm Ất Mùi Can chi ngày Giáp Thìn Nạp âm Phúc Đăng Hỏa Đánh giá chung Ngày xấu theo dữ liệu lịch truyền thống; Can khắc Chi, Mộc khắc Thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Ngày kỵ Ngày Sát Chủ Dương, kỵ tiến hành việc liên quan đến xây dựng, cưới hỏi, buôn bán, mua bán nhà, nhận việc và đầu tư.

Trong cách tính truyền thống, Can khắc Chi là trạng thái ngũ hành của thiên can và địa chi có tính khắc chế nhau. Nạp âm là tên gọi một dạng ngũ hành được gán cho từng tổ hợp can chi; Phúc Đăng Hỏa thường được diễn giải là hình tượng ngọn đèn. Những khái niệm này thuộc hệ quy chiếu văn hóa dân gian, không phải cơ sở để khẳng định kết quả của một sự việc.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Giờ hoàng đạo là các khung giờ được lịch truyền thống xem là thuận lợi; giờ hắc đạo là các khung giờ nên thận trọng hơn. Đây có thể là gợi ý về thời điểm, nhưng người đọc vẫn nên ưu tiên lịch trình, điều kiện giao thông và yêu cầu công việc thực tế.

Nhóm giờ Khung giờ Giờ hoàng đạo Dần 03:00-04:59; Thìn 07:00-08:59; Tỵ 09:00-10:59; Thân 15:00-16:59; Dậu 17:00-18:59; Hợi 21:00-22:59 Giờ hắc đạo Tí 23:00-00:59; Sửu 01:00-02:59; Mão 05:00-06:59; Ngọ 11:00-12:59; Mùi 13:00-14:59; Tuất 19:00-20:59

Tuổi xung, hợp và các lưu ý theo ngũ hành

Ngày Phúc Đăng Hỏa được ghi nhận kỵ các tuổi Mậu Tuất và Canh Tuất. Ngày thuộc hành Hỏa khắc với hành Kim, ngoại trừ các tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành Thủy cục; xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kỵ mệnh các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Lục hợp và tam hợp là các nhóm địa chi được xem là có quan hệ hòa hợp trong quan niệm dân gian. Ngược lại, xung, hình, hại, phá và tuyệt là các mối quan hệ được cho là kém thuận. Người thuộc các tuổi được nêu có thể xem đây là lời nhắc để chuẩn bị kỹ hơn, giữ bình tĩnh khi trao đổi và không nên quá lo lắng.

Việc nên làm và không nên làm

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Giáp có câu: “Bất khai thương, tài vật hao vong”, tức không nên mở cửa hàng buôn bán vì hao tiền mất. Ngày Thìn có câu: “Bất khốc khấp chủ trọng tang”, tức không nên khóc lóc, chủ sẽ trùng tang.

Trực Thâu được ghi nhận nên làm các việc như cấy lúa, gặt lúa, mua trâu, nuôi tằm, đi săn thú cá và tu sửa cây cối. Ngoài ra, có thể tham khảo cho việc động thổ, san nền đắp nền, nữ nhân khởi ngày uống thuốc chưa bệnh, lên quan lãnh chức, thừa kế chức tước hoặc sự nghiệp, vào làm hành chính, nộp đơn dâng sớ. Các việc được khuyến nghị hạn chế gồm bắt đầu công việc mới, đi du lịch và tang lễ.

Nhị Thập Bát Tú ghi nhận sao Sâm, tên ngày Sâm Thủy Viên - Đỗ Mậu, là Bình Tú, tướng tinh con vượn, chủ trị ngày thứ 4. Sao này được cho là phù hợp với việc dựng cửa, trổ cửa, xây cất nhà, nhập học, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương hoặc đi thuyền. Tuy nhiên, cưới gả, đóng giường, lót giường, chôn cất và kết bạn được khuyến nghị cân nhắc. Ngoại lệ của sao Sâm là được xem là tốt cho mua bán, kinh doanh, xây cất và thi cử đỗ đạt, nhưng vẫn kỵ an táng và cưới gả.

Các sao tốt, sao xấu và hướng xuất hành

Ngọc Hạp Thông Thư ghi nhận sao tốt gồm Thiên Mã, còn gọi là Lộc mã, trùng với Bạch Hổ, tốt cho xuất hành, giao dịch và cầu tài lộc; Phổ Hộ tốt mọi việc, làm phúc, giá thú, xuất hành; Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao xấu gồm Thiên Cương, còn gọi là Diệt Môn, xấu mọi việc; Địa phá kỵ xây dựng; Bạch Hổ kỵ mai táng; Ngũ hư kỵ khởi tạo, giá thú, an táng; Hoang vu xấu mọi việc; Tứ thời cô quả kỵ giá thú; Quỷ khốc xấu với tế tự, mai táng.

Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Thanh Long Túc, được ghi nhận đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo cũng đuối lý. Nếu cần di chuyển, người đọc nên ưu tiên kế hoạch an toàn, kiểm tra phương tiện và chủ động thời gian. Hướng xuất hành được tham khảo là Đông Bắc để đón Hỷ Thần và Đông Nam để đón Tài Thần.

Khung giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Từ 11h-13h, giờ Ngọ, và 23h-01h, giờ Tý: Mưu sự khó thành, cầu lộc và cầu tài mờ mịt; kiện cáo nên hoãn, đề phòng tranh cãi và công việc chậm trễ.

Từ 13h-15h, giờ Mùi, và 01h-03h, giờ Sửu: Có tin vui; nếu cầu lộc, cầu tài thì đi hướng Nam. Đi công việc gặp gỡ có nhiều may mắn, người đi có tin về, chăn nuôi được ghi nhận thuận lợi.

Từ 15h-17h, giờ Thân, và 03h-05h, giờ Dần: Dễ tranh luận, cãi cọ; người ra đi nên cân nhắc hoãn. Nếu bắt buộc di chuyển hoặc họp bàn, nên giữ lời nói ôn hòa để hạn chế mâu thuẫn.

Từ 17h-19h, giờ Dậu, và 05h-07h, giờ Mão: Được xem là giờ tốt lành, thuận cho buôn bán, kinh doanh và việc gia đình.

Từ 19h-21h, giờ Tuất, và 07h-09h, giờ Thìn: Cầu tài có thể không thuận, việc quan trọng nên chuẩn bị kỹ và tránh quyết định vội vàng.

Từ 21h-23h, giờ Hợi, và 09h-11h, giờ Tỵ: Mọi công việc được ghi nhận tốt lành; nếu cầu tài có thể tham khảo hướng Tây Nam, người xuất hành được cho là bình yên.

Nhìn chung, ngày 29/7/2026 có nhiều đánh giá đan xen giữa các hệ thống lịch truyền thống. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngày giờ, người đọc nên chọn cách tiếp cận tích cực: sắp xếp việc quan trọng cẩn trọng, giao tiếp điềm tĩnh, chuẩn bị đầy đủ và dành thời gian cho những kế hoạch phù hợp. Sự chủ động và nỗ lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất cho một ngày hiệu quả.