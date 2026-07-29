Lịch Âm Dương ngày 30/7/2026: Ngày Tiểu Cát thuận lợi và các khung giờ hoàng đạo Xem lịch Âm Dương ngày 30/7/2026 (ngày 17/6 Âm Lịch). Ngày Ất Tỵ mang nét cát lành, thích hợp cho việc xuất hành, học tập và khởi tạo công việc mới.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 30/07/2026

Theo lịch Âm Dương, Thứ Năm ngày 30/7/2026 (tức ngày 17/6 Âm Lịch) là một ngày tốt, mang năng lượng cát lành. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai các công việc học tập, xuất hành hay hoàn thiện các kế hoạch cá nhân nhờ sự che chở của các sao tốt và quẻ Tiểu Cát.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 30/7/2026

Việc tra cứu lịch Âm Dương giúp người đọc có thêm góc nhìn tham khảo để chủ động sắp xếp lịch trình cá nhân hợp lý. Dưới đây là các thông tin chi tiết về ngày 30/7/2026:

Yếu tố phong thủy Thông tin chi tiết Dương Lịch Thứ Năm, ngày 30/07/2026 Âm Lịch Ngày 17 tháng 06 năm Bính Ngọ (Ất Mùi) Can Chi Ngày Ất Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Ngũ Hành Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn dầu) Lục Diệu Tiểu Cát (Ngày tốt, mọi việc may mắn, ít trở ngại) Trực Trực Khai (Tốt cho khởi đầu, xuất hành, học hành)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp có thể hỗ trợ tâm lý tự tin và giúp các công việc diễn ra suôn sẻ hơn.

Các giờ hoàng đạo (giờ tốt):

Giờ Sửu (01:00 - 02:59)

Giờ Thìn (07:00 - 08:59)

Giờ Ngọ (11:00 - 12:59)

Giờ Mùi (13:00 - 14:59)

Giờ Tuất (19:00 - 20:59)

Giờ Hợi (21:00 - 22:59)

Các giờ hắc đạo (nên cân nhắc thận trọng): Giờ Tý (23:00 - 00:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Đánh giá ngày theo phong thủy và xung hợp tuổi

Xét theo ngũ hành, ngày Ất Tỵ có Can sinh Chi (Mộc sinh Hỏa), được xem là ngày cát (bảo nhật), mang lại không khí hài hòa và thuận lợi. Nạp âm Phúc Đăng Hỏa tượng trưng cho ánh sáng ấm áp, mang ý nghĩa soi sáng và hỗ trợ.

Về độ xung hợp giữa các tuổi:

Tuổi hợp: Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu tạo thành Kim cục, mang đến nhiều thuận lợi cho những người thuộc nhóm tuổi này. Bên cạnh đó, các tuổi Quý Dậu và Ất Mùi thuộc hành Kim cũng không lo bị Hỏa khắc.

Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu tạo thành Kim cục, mang đến nhiều thuận lợi cho những người thuộc nhóm tuổi này. Bên cạnh đó, các tuổi Quý Dậu và Ất Mùi thuộc hành Kim cũng không lo bị Hỏa khắc. Tuổi kỵ: Người tuổi Kỷ Hợi và Tân Hợi nên chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh xung đột và cân nhắc kỹ trước khi thực hiện việc lớn.

Lời khuyên việc nên làm, nên tránh và hướng xuất hành

Theo quan niệm dân gian và hệ thống sao Ngọc Hạp Thông Thư, ngày 30/7/2026 hội tụ nhiều cát tinh như Thiên Thành, Phúc Sinh, Dịch Mã và Phúc Hậu.

Những việc nên làm:

Nhập học, học kỹ nghệ, cầu công danh sự nghiệp.

Xuất hành, di chuyển, đi lại hoặc giao thương.

Sửa sang nhà cửa, trang trí phòng bếp, may mặc, cấy gặt hoặc mua sắm trang thiết bị gia đình.

Những việc nên hạn chế: Theo sao Khuê và lời khuyên Bành Tổ Bách Kỵ, nên hạn chế các công việc như an táng, chôn cất, trổ cửa lớn, khai trương quy mô hoặc gieo hạt trồng cây.

Hướng và giờ xuất hành may mắn:

Hướng Tây Bắc: Đi về hướng này để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự hanh thông).

Đi về hướng này để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự hanh thông). Hướng Đông Nam: Đi về hướng này để đón Tài Thần (thuận lợi tài lộc).

Đi về hướng này để đón Tài Thần (thuận lợi tài lộc). Khung giờ xuất hành đẹp: Giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h) và giờ Tuất (19h-21h) là các thời điểm rất tốt lành, đi lại bình an, công việc dễ đạt kết quả Như ý.

Nhìn chung, ngày 30/7/2026 sở hữu nhiều điểm may mắn về phong thủy Âm Dương. Các thông tin trên mang tính chất tham khảo truyền thống, giúp mỗi người chủ động xây dựng kế hoạch làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng tích cực.