Lịch âm dương ngày 30/04/2026: Lưu ý giờ hoàng đạo và các kiêng kỵ phong thủy Cập nhật lịch âm dương ngày 30/04/2026 với thông tin chi tiết về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và những lưu ý quan trọng để đảm bảo vận trình hanh thông, thuận lợi.

Ngày 30/04/2026 Dương Lịch (tức ngày 14 tháng Ba Âm Lịch) là ngày Giáp Tuất, thuộc hành Hỏa. Theo đánh giá phong thủy, đây là ngày cát trung bình nhưng cần thận trọng vì trùng với ngày Nguyệt Kỵ và trực Phá, không thuận lợi cho các khởi đầu lớn.

Tổng quan lịch âm dương ngày 30/04/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch Thứ Năm, ngày 30/04/2026 Âm Lịch Ngày 14/03/2026 (Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Thìn) Ngũ Hành Giáp Tuất (Sơn Đầu Hỏa), kỵ tuổi Mậu Thìn, Canh Thìn Trực Trực Phá (Nên phá dỡ, tránh xây mới) Ngày Kỵ Ngày Nguyệt Kỵ (Mùng 5, 14, 23) - Dân gian quan niệm nên hạn chế khởi sự lớn

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp gia tăng sự thuận lợi trong các công việc thường nhật. Dưới đây là bảng tra cứu khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00-04:59): Thuận lợi cho dự tính mới.

Thìn (07:00-08:59): Tốt cho việc gặp gỡ, giao thiệp.

Tỵ (09:00-10:59): Khung giờ đẹp để thực hiện các việc quan trọng.

Thân (15:00-16:59): Giờ tốt để giao dịch, cầu tài.

Dậu (17:00-18:59): Phù hợp cho hội họp, gia đình.

Hợi (21:00-22:59): Thời điểm bình yên, tốt cho nghỉ ngơi.

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu)

Tí (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59). Nên hạn chế các quyết định quan trọng trong những khung giờ này.

Phân tích phong thủy và lời khuyên thực hiện

Ngày 30/04/2026 rơi vào sao Khuê và ngày Xích Khẩu, mang những đặc điểm phong thủy cần lưu ý sau:

Những việc nên làm

Học tập và nghiên cứu: Sao Khuê rất tốt cho việc nhập học, tạo dựng phòng đọc sách hoặc cầu công danh.

Chỉnh đốn nhà cửa: Trực Phá phù hợp cho các việc phá dỡ cũ, giải phóng không gian.

Giải quyết mâu thuẫn: Nhờ có sao Giải Thần, đây là ngày tốt để giải oan hoặc tế tự.

Những việc cần kiêng kỵ

Hạn chế tranh cãi: Do là ngày Xích Khẩu (Hung), dễ xảy ra khẩu thiệt, mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Tránh khai trương, cưới hỏi: Các yếu tố như ngày Nguyệt Kỵ và sao Khuê (Hãm Địa) khiến việc khai trương, cưới hỏi hoặc chôn cất không đạt được sự bền vững.

Cẩn trọng tài chính: Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên mở kho, cửa hàng vì dễ gây hao tổn tài vật.

Hướng xuất hành cầu tài lộc

Để tăng cường vận may khi đi xa hoặc bắt đầu công việc, bạn có thể lựa chọn hướng xuất hành theo mục đích:

Hướng Đông Bắc: Đón Hỷ Thần (May mắn, tin vui).

Hướng Đông Nam: Đón Tài Thần (Tài lộc, kinh doanh).

Đón Tài Thần (Tài lộc, kinh doanh). Lưu ý: Nên tránh hướng Tây Nam do gặp Hạc Thần (không tốt cho sức khỏe và tâm trạng).

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và giải trí theo quan niệm văn hóa dân gian.