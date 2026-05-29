Lịch Âm Dương ngày 30/05/2026: Giờ Hoàng đạo và lưu ý phong thủy ngày Nguyệt Kỵ Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 30/05/2026 với các thông tin về giờ tốt, hướng xuất hành Tài Thần và những lưu ý quan trọng để mang lại may mắn, bình an.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Bảy, ngày 30/05/2026 Dương Lịch sẽ tương ứng với ngày 14 tháng Tư Âm lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Giáp Thìn, thuộc tiết khí Tiểu Mãn. Trong văn hóa phương Đông, việc xem lịch Âm Dương giúp mỗi cá nhân chủ động sắp xếp công việc và chọn lựa thời điểm thuận lợi để thực hiện các dự định quan trọng.

Thông tin tổng quan về lịch Âm Dương ngày 30/05/2026

Ngày 30/05/2026 là ngày Giáp Thìn; nạp âm là Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn dầu). Trong hệ thống ngũ hành, đây là ngày mà Thiên can khắc Địa chi (Mộc khắc Thổ), nên được đánh giá là ngày cát trung bình. Đặc biệt, đây cũng là ngày Nguyệt Kỵ (ngày 14 Âm lịch), dân gian thường có câu: "Mùng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn", ý chỉ nên thận trọng khi triển khai các việc đại sự.

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59) Giờ Hắc Đạo Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Đánh giá phong thủy và các chòm sao

Về hệ thống Nhị Thập Bát Tú, ngày này có sao Vị (Vị Thổ Trĩ) chủ trị. Đây là một cát tú (sao tốt), mang lại năng lượng tích cực cho việc cưới hỏi, xây cất, gieo trồng hoặc các công việc liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, theo Khổng Minh Lục Diệu, ngày 30/05/2026 rơi vào ngày Xích Khẩu, báo hiệu dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi hoặc thị phi. Do đó, lời khuyên cho mọi người là nên giữ thái độ hòa nhã, tránh xung đột lời nói trong giao tiếp hàng ngày.

Các tuổi xung khắc cần lưu ý

Dựa trên quy luật tương xung, những người tuổi Mậu Tuất và Canh Tuất nên đặc biệt cẩn trọng trong các quyết định lớn vào ngày này. Ngoài ra, ngày Thìn lục hợp với Dậu và tam hợp với Tý, Thân, tạo nên những yếu tố thuận lợi nhất định cho các tuổi này trong công việc và cuộc sống.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Việc áp dụng các kiến thức phong thủy vào đời sống mang tính chất tham khảo, giúp tâm lý vững vàng hơn. Cụ thể trong ngày này:

Việc nên làm: Xây đắp tường, gắn cửa, kê gác, làm cầu, khởi công lò nhuộm hoặc lò gốm. Các hoạt động tu sửa cây cối, uống thuốc trị bệnh cũng được khuyến khích.

Việc không nên làm: Do phạm ngày Nguyệt Kỵ và Xích Khẩu, bạn nên hạn chế khai trương cửa hàng, nhập học, hoặc nhậm chức. Đặc biệt, cần kiêng cữ việc đi thuyền và tránh các cuộc tranh luận gay gắt để giữ hòa khí.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm phần may mắn khi đi xa hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành dưới đây:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ từ 05:00-07:00 (Mão) và 17:00-19:00 (Dậu) được xem là giờ Đại An, rất tốt cho việc buôn bán, kinh doanh hoặc cầu sức khỏe. Ngược lại, nên tránh khung giờ 11:00-13:00 (Ngọ) vì dễ gặp trắc trở hoặc hao tán tiền của.

Thông tin về lịch Âm Dương trên đây mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn để sắp xếp lịch trình cá nhân một cách hợp lý và hiệu quả nhất.