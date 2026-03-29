Lịch âm dương ngày 30/3/2026: Ngày Tốc Hỷ đại cát, khởi sự thuận lợi cho nhiều lĩnh vực Xem chi tiết lịch vạn niên ngày 30/03/2026 (12/02 Âm lịch). Đây là ngày Quý Mão với sao tốt Tất Nguyệt Ô, mang lại may mắn cho việc khai trương, cầu tài và nhậm chức.

Ngày mai, Thứ Hai ngày 30/03/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 12 tháng 2 năm Bính Ngọ (Âm lịch), được nhận định là ngày tốt (Bảo nhật). Đây là thời điểm hành Thủy sinh hành Mộc (Can sinh Chi), tạo ra nguồn năng lượng hài hòa, rất thuận lợi cho các hoạt động khởi đầu.

Thông tin tổng quan lịch vạn niên ngày 30/03/2026

Tiêu chí Thông tin chi tiết Dương lịch 30/03/2026 (Thứ Hai) Âm lịch 12/02/2026 (Ngày Quý Mão, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Kim Bạc Kim (Vàng pha bạc) Trực Kiến (Tốt cho khai trương, nhậm chức, xuất hành) Ngày theo Lục Diệu Tốc Hỷ (Niềm vui đến nhanh, tốt nhất vào buổi sáng)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ lành là yếu tố quan trọng để gia tăng sự hanh thông khi triển khai công việc trong ngày này.

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23h-01h): Thuận lợi cho mưu cầu đại sự.

Tốt cho việc gặp gỡ đối tác. Mão (05h-07h): Khởi đầu thuận lợi, tinh thần minh mẫn.

Khởi đầu thuận lợi, tinh thần minh mẫn. Ngọ (11h-13h): Cầu tài lộc, gia đạo yên bình.

Cầu tài lộc, gia đạo yên bình. Mùi (13h-15h): Phù hợp cho các kế hoạch dài hạn.

Phù hợp cho các kế hoạch dài hạn. Dậu (17h-19h): Gặp gỡ quý nhân, mở rộng quan hệ.

Phù hợp cho các kế hoạch dài hạn. Dậu (17h-19h): Gặp gỡ quý nhân, mở rộng quan hệ.

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu)

Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Lời khuyên về những việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên hệ thống Nhị thập bát tú và Thập nhị kiến trừ, ngày Quý Mão có sao Tất (Tất Nguyệt Ô) chủ trị, là một trong những cát tú mang lại sự thịnh vượng.

Các việc nên triển khai

Gia chủ nên ưu tiên thực hiện các công việc như: Khai trương cửa hàng, nhậm chức, cưới hỏi, trồng cây hoặc cầu tài lộc. Đặc biệt, việc xây dựng, sửa sang cửa ngõ, đào kênh mương hay thực hiện các nghi lễ đền ơn đáp nghĩa trong ngày này đều nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các sao Phúc Sinh và Minh Đường Hoàng Đạo.

Các việc cần lưu ý kiêng kỵ

Bên cạnh những điểm tích cực, ngày này có một số sao xấu như Thiên Ngục và Thổ Phủ. Vì vậy, nên tránh các việc như động thổ, lợp nhà hoặc đào giếng. Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên tiến hành kiện tụng vì dễ rơi vào thế yếu lý, đồng thời tránh khai giếng vì nguồn nước có thể không được trong lành.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Để tối ưu hóa vận may, người đọc có thể tham khảo các hướng xuất hành và lưu ý về tuổi hạn để chủ động hơn trong công việc.

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Tuổi xung khắc: Những người tuổi Đinh Dậu và Tân Dậu cần thận trọng hơn trong mọi quyết định, tránh những tranh cãi không đáng có.

Những người tuổi Đinh Dậu và Tân Dậu cần thận trọng hơn trong mọi quyết định, tránh những tranh cãi không đáng có. Tuổi hợp: Tuổi Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi tạo thành Mộc cục, rất tốt cho sự nghiệp.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.