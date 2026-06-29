Lịch Âm Dương ngày 30/6/2026: Giờ hoàng đạo và lời khuyên về các tuổi xung khắc Tra cứu Âm Dương lịch ngày 30/6/2026 để nắm bắt các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành đón Hỷ Thần, Tài Thần và những lưu ý phong thủy giúp mọi việc thuận lợi.

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Thông tin Âm Dương lịch ngày mai, Thứ Ba, ngày 30/06/2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 16 tháng Năm năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Ất Hợi, thuộc hành Hỏa (Sơn Đầu Hỏa). Theo quan niệm dân gian, đây là ngày có sự tương sinh giữa Chi và Can (Thủy sinh Mộc), được coi là ngày cát (nghĩa nhật), mang lại nhiều năng lượng tích cực cho các kế hoạch trong ngày.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 30/06/2026

Yếu tố phong thủy Thông tin chi tiết Dương lịch 30/06/2026 (Thứ Ba) Âm lịch 16/05/2026 (Ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Hạ Chí (Giữa mùa hè) Ngũ hành Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) Trực Trực Chấp (Tốt cho việc lập khế ước, giao dịch)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các công việc diễn ra suôn sẻ và gặp nhiều may mắn hơn. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu): Tí (23:00-00:59), Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Xung - Hợp và hướng xuất hành

Trong ngày Ất Hợi, người dân cần lưu ý về các tuổi xung khắc để chủ động trong các hoạt động giao tiếp và làm việc:

Tuổi xung khắc: Kỷ Tỵ và Tân Tỵ. Những người tuổi này nên cẩn trọng hơn trong các quyết định quan trọng.

Kỷ Tỵ và Tân Tỵ. Những người tuổi này nên cẩn trọng hơn trong các quyết định quan trọng. Tuổi hợp: Ngày Hợi lục hợp với Dần; tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục, mang lại sự hài hòa.

Ngày Hợi lục hợp với Dần; tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục, mang lại sự hài hòa. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần (điềm may mắn), nên đi về hướng Tây Bắc. Để đón Tài Thần (tài lộc), nên chọn hướng Đông Nam. Cần tránh hướng Tây Nam vì đây là hướng của Hạc Thần (không tốt).

Lời khuyên về các việc nên làm và kiêng kỵ

Việc nên làm

Theo hệ thống Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Chấp) và Khổng Minh Lục Diệu (Tiểu Cát), ngày này rất thuận lợi cho các công việc như:

Ký kết hợp đồng, giao dịch kinh doanh, lập khế ước.

Động thổ, san lấp mặt bằng, xây đắp nền tường.

Cầu thầy chữa bệnh hoặc thực hiện các hoạt động tầm soát sức khỏe.

Mưu cầu đại sự dễ thành nhờ có quý nhân phù trợ (Tiểu Cát).

Việc cần tránh

Dựa trên nhị thập bát tú (Sao Chủy) và Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, người đọc nên lưu ý hạn chế một số hoạt động:

Gieo trồng: Không nên gieo hạt hay trồng cây vì khó đạt năng suất cao.

Không nên gieo hạt hay trồng cây vì khó đạt năng suất cao. Cưới hỏi: Quan niệm dân gian cho rằng ngày này không thuận lợi cho việc hôn thú.

Quan niệm dân gian cho rằng ngày này không thuận lợi cho việc hôn thú. Xây dựng và an táng: Sao Chủy là hung tú, kỵ nhất là các việc liên quan đến xây cất lớn hoặc mai táng.

Sao Chủy là hung tú, kỵ nhất là các việc liên quan đến xây cất lớn hoặc mai táng. Di chuyển: Hạn chế dời nhà hoặc mở cửa hiệu buôn bán lớn vào ngày này.

Giải thích thuật ngữ: "Tiểu Cát" trong Khổng Minh Lục Diệu là ngày tốt lành nhưng ở mức độ vừa phải, mọi việc hanh thông và ít gặp trở ngại. Trong khi đó, "Sơn Đầu Hỏa" là nạp âm tượng trưng cho ngọn lửa mạnh mẽ, có thể khắc chế hành Kim nhưng lại mang lại năng lượng thúc đẩy cho hành Mộc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa dân gian.