Lịch Âm Dương ngày 31/05/2026: Xem giờ Hoàng Đạo và lưu ý ngày Thụ Tử Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 31/05/2026. Tra cứu giờ Hoàng Đạo, hướng xuất hành và những lưu ý phong thủy quan trọng để kế hoạch công việc hanh thông.

Ngày mai, Chủ Nhật ngày 31/05/2026 (Dương Lịch), nhằm ngày 15 tháng Tư Âm Lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Ất Tỵ, thuộc hành Hỏa, được đánh giá là ngày có nhiều yếu tố tương phản trong phong thủy mà người dùng cần lưu ý để sắp xếp công việc phù hợp.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 31/05/2026

Về mặt ngũ hành, ngày Ất Tỵ có can sinh chi (Mộc sinh Hỏa), được coi là ngày cát (bảo nhật). Tuy nhiên, đây cũng là ngày Thụ Tử - một trong những ngày trăm sự đều kỵ theo quan niệm dân gian. Do đó, việc triển khai các công việc đại sự cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Thông tin Chi tiết Dương Lịch 31/05/2026 (Chủ Nhật) Âm Lịch 15/04 (Ngày Ất Tỵ, Tháng Quý Tỵ, Năm Bính Ngọ) Tiết khí Tiểu Mãn (Lũ nhỏ) Trực Kiến (Tốt cho khởi đầu, nhậm chức)

Âm Dương lịch ngày mai 31/05 - Lịch vạn niên ngày 31/05/2026

Giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ tốt sẽ giúp tăng cường sự thuận lợi khi triển khai các công việc quan trọng trong ngày.

Khung giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Khung giờ Hắc Đạo (Giờ xấu)

Tý (23:00-00:59)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Phân tích phong thủy và lời khuyên

Dù là ngày Thụ Tử nhưng theo Khổng Minh Lục Diệu, đây lại là ngày Tiểu Cát. Điều này có nghĩa là mọi việc vẫn có thể đạt được kết quả tốt lành, ít gặp trở ngại và thường có quý nhân phù trợ.

Việc nên làm

Xây dựng: Theo nhị thập bát tú (sao Mão), việc xây cất và tạo tác trong ngày này tương đối tốt.

Theo nhị thập bát tú (sao Mão), việc xây cất và tạo tác trong ngày này tương đối tốt. Công việc hành chính: Nhậm chức, khai trương, trồng cây hoặc đền ơn đáp nghĩa được khuyến nghị.

Nhậm chức, khai trương, trồng cây hoặc đền ơn đáp nghĩa được khuyến nghị. Xuất hành: Đi hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần.

Việc nên tránh

An táng: Đây là việc đại kỵ trong ngày này. Tuyệt đối không nên tiến hành chôn cất để tránh những rủi ro không đáng có.

Đây là việc đại kỵ trong ngày này. Tuyệt đối không nên tiến hành chôn cất để tránh những rủi ro không đáng có. Hôn nhân: Các hoạt động cưới gả, kết hôn không được khuyến khích do xung khắc với sao chủ trị.

Các hoạt động cưới gả, kết hôn không được khuyến khích do xung khắc với sao chủ trị. Di chuyển xa: Hạn chế đi xa bằng xe cộ để phòng tránh mất mát tài sản.

Tuổi xung khắc cần lưu ý

Đặc biệt lưu ý các tuổi Kỷ Hợi và Tân Hợi nên thận trọng trong mọi quyết định, do xung khắc trực tiếp với nạp âm Phúc Đăng Hỏa của ngày Ất Tỵ.

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Ngày Thụ Tử: Là ngày xấu trong lịch vạn niên, thường được khuyên nên tránh các việc lớn như động thổ, khởi công hoặc cưới hỏi.

Là ngày xấu trong lịch vạn niên, thường được khuyên nên tránh các việc lớn như động thổ, khởi công hoặc cưới hỏi. Tiểu Cát: Một trạng thái cát tường nhỏ, mang lại sự bình an, thuận lợi cho các giao dịch hoặc gặp gỡ thường nhật.

Một trạng thái cát tường nhỏ, mang lại sự bình an, thuận lợi cho các giao dịch hoặc gặp gỡ thường nhật. Kim Dương: Theo Khổng Minh, đây là ngày xuất hành tốt, dễ gặp quý nhân và tài lộc thông suốt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.