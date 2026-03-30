Lịch Âm Dương ngày 31/3/2026: Những lưu ý quan trọng trong ngày Thụ Tử Tra cứu lịch Âm Dương ngày 31/3/2026 (13/2 Âm Lịch). Thông tin chi tiết về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy để khởi đầu ngày mới hanh thông.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Ba (31/03/2026 Dương Lịch) nhằm ngày 13 tháng 2 năm Bính Ngọ (Âm Lịch). Đây là ngày Giáp Thìn, nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Xét theo quy luật ngũ hành, đây là ngày cát trung bình (chế nhật) do Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ). Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý đây là ngày Thụ Tử, một trong những ngày đại kỵ trong phong thủy truyền thống.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để thực hiện các công việc nhỏ trong ngày. Dưới đây là bảng tra cứu giờ giấc:

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Giờ Hắc đạo (Xấu): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Cảnh báo về ngày Thụ Tử và các yếu tố hung tinh

Ngày 31/03/2026 phạm phải ngày Thụ Tử. Theo quan niệm dân gian, đây là ngày trăm sự đều kỵ, không nên khởi sự các việc đại sự như động thổ, cưới hỏi hay ký kết hợp đồng quan trọng. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý một số yếu tố sau:

Sao Chủy (Chủy Hỏa Hầu): Đây là hung tú, chủ trị về các vấn đề tranh chấp, kiện tụng. Đặc biệt kiêng cữ các việc liên quan đến mai táng hoặc xây cất mồ mả để tránh điềm dữ.

Xích Khẩu: Ngày này dễ xảy ra mâu thuẫn, thị phi và tranh cãi vô ích. Lời khuyên cho bạn là nên giữ thái độ ôn hòa, tránh tham gia vào các cuộc tranh luận gay gắt tại nơi làm việc hay trong gia đình.

Bành Tổ Bách Kỵ: Ngày Giáp không nên mở cửa hàng buôn bán để tránh hao tài; ngày Thìn cần giữ tinh thần lạc quan, tránh buồn bã bi lụy.

Hướng xuất hành và lời khuyên trong ngày

Để tăng cường vận may và đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành vào các khung giờ đẹp:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Mậu Tuất và Canh Tuất nên đặc biệt thận trọng, hạn chế thực hiện các thay đổi lớn trong ngày này.

Lời khuyên: Do gặp ngày Thụ Tử và sao Chủy, bạn nên dành thời gian cho các công việc thường nhật, dọn dẹp nhà cửa, thờ cúng Táo Thần hoặc chăm sóc sức khỏe. Hãy tạm hoãn các kế hoạch quan trọng sang một ngày cát lành hơn để đảm bảo sự bình an và thuận lợi. Thông tin trên mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm cho kế hoạch cá nhân của bạn.