Lịch Âm Dương ngày 3/5/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy quan trọng Tra cứu lịch Âm Dương ngày 3/5/2026 để nắm bắt các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tài lộc và những kiêng kỵ giúp ngày Chủ Nhật của bạn thêm hanh thông.

Theo lịch vạn niên, ngày 3/5/2026 Dương lịch (tức ngày 17/3 Âm lịch) là ngày Đinh Sửu, thuộc hành Thủy. Đây được xem là ngày Bảo Nhật (Cát) do Can sinh Chi, tuy nhiên lại phạm phải một số sao xấu, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng khi triển khai các công việc trọng đại.

Tổng quan về lịch Âm Dương ngày 3/5/2026

Ngày Chủ Nhật, 3/5/2026 được đánh giá là ngày có năng lượng hỗn hợp. Mặc dù là ngày Đại An mang lại sự bình an, nhưng do trùng với ngày Sát Chủ Dương, gia chủ cần thận trọng với các hoạt động xây dựng hoặc đầu tư tài chính lớn.

Ngũ hành: Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe), kỵ các tuổi Tân Mùi và Kỷ Mùi.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phong thủy Á Đông để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Dưới đây là các khung giờ trong ngày 3/5/2026:

Giờ Hoàng đạo (Tốt):

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc đạo (Xấu):

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên hệ thống Nhị thập bát tú (Sao Mão) và Thập nhị kiến trừ (Trực Thâu), người dân có thể tham khảo các hoạt động sau để đảm bảo sự thuận lợi:

Việc nên làm: Tập trung vào sản xuất nông nghiệp (cấy lúa, gặt hái), mua sắm tài sản (trâu bò, máy móc), tu sửa cây cối. Về mặt thủ tục, đây là thời điểm tốt để nộp đơn từ, nhận chức hoặc thừa kế sự nghiệp.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc gặp gỡ đối tác trong ngày Chủ Nhật này, bạn có thể lựa chọn hướng xuất hành để đón nhận năng lượng tích cực:

Đón Hỷ Thần (Niềm vui): Xuất hành theo hướng Chính Nam.

Về giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, khung giờ 11h-13h (Ngọ) và 19h-21h (Tuất) được coi là đại cát, rất thuận lợi cho buôn bán, kinh doanh hoặc gặp gỡ may mắn.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Hiểu rõ các thuật ngữ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về các dự báo:

Ngày Đại An: Tượng trưng cho sự ổn định, yên tâm, hành sự dễ thành công và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm văn hóa dân gian.