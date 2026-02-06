Lịch Âm Dương ngày 3/6/2026: Chi tiết giờ Hoàng Đạo và hướng xuất hành Xem lịch Âm Dương ngày 03/06/2026 nhằm ngày 18/4 Âm Lịch năm Bính Ngọ. Tổng hợp các khung giờ tốt, hướng Tài Thần và những lưu ý phong thủy quan trọng trong ngày.

Ngày mai, Thứ Tư, ngày 03/06/2026 Dương Lịch, theo lịch vạn niên sẽ tương ứng với ngày 18 tháng Tư Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Mậu Thân, thuộc hành Thổ, được đánh giá là ngày Cát (Bảo Nhật) do có Can sinh Chi (Thổ sinh Kim), mang lại năng lượng tích cực cho nhiều hoạt động.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 03/06/2026

Thông tin Chi tiết Dương Lịch 03/06/2026 (Thứ Tư) Âm Lịch 18/04/2026 (Ngày Quý Tỵ, Tháng Bính Ngọ) Ngày Mậu Thân (Can sinh Chi - Thổ sinh Kim) Nạp Âm Đại Dịch Thổ (Đất nhà lớn) Ngày Kỵ Phạm ngày Tam Nương (Xấu cho các việc trọng đại)

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để tối ưu hóa hiệu quả công việc trong ngày. Dưới đây là các khung giờ cần lưu ý:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt)

Tý (23:00 - 00:59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Sửu (01:00 - 02:59): Phù hợp cho các việc chuẩn bị.

Phù hợp cho các việc chuẩn bị. Thìn (07:00 - 08:59): Tốt cho giao dịch, ký kết.

Tốt cho giao dịch, ký kết. Tỵ (09:00 - 10:59): Thuận lợi cho sự nghiệp.

Thuận lợi cho sự nghiệp. Mùi (13:00 - 14:59): Khung giờ bình an.

Khung giờ bình an. Tuất (19:00 - 20:59): Thích hợp cho hội họp, gia đình.

Giờ Hắc Đạo (Xấu)

Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Lời khuyên phong thủy: Nên làm và Kiêng cữ

Dựa trên các hệ thống Nhị Thập Bát Tú và Khổng Minh Lục Diệu, ngày 03/06/2026 có những đặc điểm phong thủy đáng chú ý sau:

Việc nên làm (Trực Bình)

Đây là thời điểm lý tưởng cho các hoạt động bồi đắp và xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể: Nhập kho, đặt táng, gắn cửa, sửa chữa tàu thuyền, khai trương hoặc thực hiện các việc bồi bùn, lót đá, xây bờ kè. Sao Sâm cũng rất tốt cho việc mua bán, kinh doanh và thi cử đỗ đạt.

Việc cần tránh

Cưới hỏi và kết bạn: Theo sao Sâm và trực Bình, đây không phải thời điểm tốt cho hôn sự hoặc thăng quan tiến chức.

Theo sao Sâm và trực Bình, đây không phải thời điểm tốt cho hôn sự hoặc thăng quan tiến chức. Giao dịch ruộng đất: Theo Bành Tổ, không nên nhận ruộng đất trong ngày này.

Theo Bành Tổ, không nên nhận ruộng đất trong ngày này. Lưu ý về tâm lý: Đây là ngày Lưu Liên (Hung), mọi việc dễ bị trễ nải, dây dưa hoặc gặp chuyện thị phi. Vì vậy, các thủ tục hành chính hoặc pháp lý không nên vội vã.

Hướng dẫn xuất hành theo Khổng Minh

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc thực hiện các công việc quan trọng bên ngoài, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành sau để gặp nhiều thuận lợi:

Hướng xuất hành: Đi hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần.

Đi hướng để đón Hỷ Thần hoặc hướng để đón Tài Thần. Giờ tốt nhất: Khung giờ 21h-23h và 09h-11h (Giờ Đại An) được coi là rất tốt lành, buôn bán có lời, gia đình hòa hợp. Khung giờ 17h-19h và 05h-07h (Giờ Tốc Hỷ) cũng mang lại nhiều tin vui và may mắn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí theo văn hóa dân gian.