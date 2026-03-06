Lịch Âm Dương ngày 4/6/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Tốc Hỷ Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 4/6/2026, tức 19/4 Âm lịch. Dự báo giờ tốt, hướng xuất hành và những lưu ý phong thủy quan trọng giúp bạn chủ động kế hoạch.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Năm, ngày 4/6/2026 Dương Lịch (tức ngày 19 tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ) được đánh giá là ngày có nhiều yếu tố đan xen. Đây là ngày Kỷ Dậu, thuộc hành Thổ, mang đặc điểm của ngày Đại Dịch Thổ (Đất nhà lớn).

Tổng quan tử vi ngày 4 tháng 6 năm 2026

Ngày Kỷ Dậu có sự tương sinh giữa Thiên can và Địa chi (Thổ sinh Kim), được coi là ngày Cát (Bảo nhật). Tuy nhiên, xét theo hệ thống các sao và trực, người dân cần lưu ý một số điểm để công việc diễn ra thuận lợi.

Âm lịch: Ngày 19 tháng 4 năm 2026 (Năm Bính Ngọ).

Ngày 19 tháng 4 năm 2026 (Năm Bính Ngọ). Ngũ hành: Hành Thổ, khắc hành Thủy (ngoại trừ các tuổi Bính Ngọ và Nhâm Tuất không sợ Thổ).

Hành Thổ, khắc hành Thủy (ngoại trừ các tuổi Bính Ngọ và Nhâm Tuất không sợ Thổ). Trực: Định (Tốt cho việc kiện toàn, thiết lập các kế hoạch cố định).

Định (Tốt cho việc kiện toàn, thiết lập các kế hoạch cố định). Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tốc Hỷ. Đây là trạng thái mang lại niềm vui nhanh chóng, cực tốt vào buổi sáng nhưng có xu hướng giảm nhiệt về chiều.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng cường sự hanh thông cho các kế hoạch cá nhân. Dưới đây là bảng phân bổ thời gian trong ngày:

Khung giờ Trạng thái Chi tiết giờ Giờ Hoàng Đạo Tốt Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo Xấu Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Việc nên làm và cần kiêng kỵ

Dựa trên hệ thống Nhị thập bát tú (Sao Khuê) và Ngọc Hạp Thông Thư, các chuyên gia phong thủy đưa ra lời khuyên cụ thể:

Những việc nên triển khai:

Giáo dục và công danh: Rất tốt cho việc nhập học, tạo dựng nhà phòng hoặc khởi hành đi cầu công danh.

Rất tốt cho việc nhập học, tạo dựng nhà phòng hoặc khởi hành đi cầu công danh. Xây dựng: Các công việc như động thổ, san nền, sửa sang phòng bếp, lắp đặt máy móc hoặc khởi công làm lò đều được khuyến nghị.

Các công việc như động thổ, san nền, sửa sang phòng bếp, lắp đặt máy móc hoặc khởi công làm lò đều được khuyến nghị. Giao dịch: Mua thêm súc vật, ký kết các giấy tờ mang tính bền vững.

Những việc nên hạn chế:

Khởi sự kinh doanh: Tránh khai trương, mở cửa hàng hoặc đào ao, móc giếng trong ngày này.

Tránh khai trương, mở cửa hàng hoặc đào ao, móc giếng trong ngày này. Hôn sự và tang lễ: Cần cân nhắc kỹ các việc chôn cất hoặc đóng giường lót giường vì sao Khuê có tính khắc kỵ các hoạt động này.

Cần cân nhắc kỹ các việc chôn cất hoặc đóng giường lót giường vì sao Khuê có tính khắc kỵ các hoạt động này. Hội họp: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên tổ chức hội họp khách khứa lớn để tránh những tổn thương không đáng có cho chủ nhà.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành theo phương pháp của Khổng Minh và Lý Thuần Phong:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Nam để đón Tài Thần.

Đi về hướng để đón Hỷ Thần hoặc hướng để đón Tài Thần. Giờ xuất hành tốt nhất: Khung giờ 19h-21h (giờ Tuất) và 7h-9h (giờ Thìn) được đánh giá rất tốt, mang lại may mắn, buôn bán có lời, gia đình hòa hợp.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về các yếu tố phong thủy trong ngày.