Lịch âm dương ngày 4/7/2026: Ngày Tốc Hỷ thuận lợi cho việc đại sự và khung giờ hoàng đạo Xem lịch âm dương ngày 4/7/2026 (20/5 Âm lịch). Đây là ngày Tốc Hỷ, thích hợp để mưu cầu công danh và cưới hỏi vào buổi sáng nhằm đón nhận nhiều may mắn và tài lộc.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 04/07/2026

Tổng quan lịch âm dương ngày 4/7/2026

Ngày mai, Thứ Bảy ngày 04/07/2026 Dương Lịch, nhằm ngày 20 tháng Năm năm Bính Ngọ Âm lịch. Theo lịch vạn niên, đây là ngày Kỷ Mão, thuộc hành Thổ (Thành Đầu Thổ). Mặc dù có sự xung khắc giữa Chi và Can (Mộc khắc Thổ), nhưng đây được đánh giá là ngày Tốc Hỷ, mang lại nhiều cơ hội thuận lợi cho những ai biết tận dụng thời gian, đặc biệt là vào buổi sáng.

Thông tin Chi tiết Dương Lịch 04/07/2026 (Thứ Bảy) Âm Lịch 20/05/2026 (Ngày Kỷ Mão, Tháng Giáp Ngọ, Năm Bính Ngọ) Tiết khí Hạ chí Trực Thâu (Tốt cho việc thu hoạch, mua sắm)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Dưới đây là các khung giờ cần lưu ý:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23h-01h): Thuận lợi cho việc cầu tài, nhà cửa yên ấm.

Thuận lợi cho việc cầu tài, nhà cửa yên ấm. Dần (03h-05h): Tin vui sắp tới, gặp gỡ đối tác có nhiều may mắn.

Tin vui sắp tới, gặp gỡ đối tác có nhiều may mắn. Mão (05h-07h): Khung giờ tốt để bắt đầu các công việc nhẹ nhàng.

Khung giờ tốt để bắt đầu các công việc nhẹ nhàng. Ngọ (11h-13h): Mọi việc tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam sẽ thuận lợi.

Mọi việc tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam sẽ thuận lợi. Mùi (13h-15h): Giờ tốt để củng cố các mối quan hệ.

Giờ tốt để củng cố các mối quan hệ. Dậu (17h-19h): Thích hợp cho việc sum họp gia đình.

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu)

Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy

Dựa trên các sao cát tinh như Thiên Thành, Tục Thế và Mẫu Thương, ngày 4/7/2026 rất thuận lợi cho các hoạt động mang tính xây dựng và kết nối lâu dài.

Những việc nên triển khai

Cưới hỏi, giá thú: Sao Tục Thế và sao Vị đều ủng hộ việc hôn nhân, giúp vợ chồng hòa hợp, phú quý lâu dài.

Sao Tục Thế và sao Vị đều ủng hộ việc hôn nhân, giúp vợ chồng hòa hợp, phú quý lâu dài. Xây dựng, khởi tạo: Tốt cho việc xây cất, sửa chữa nhỏ hoặc dọn cỏ, gieo trồng.

Tốt cho việc xây cất, sửa chữa nhỏ hoặc dọn cỏ, gieo trồng. Cầu tài lộc, khai trương: Sao Mẫu Thương hỗ trợ tốt cho việc mở cửa hàng hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Sao Mẫu Thương hỗ trợ tốt cho việc mở cửa hàng hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Thu hoạch, mua sắm: Trực Thâu rất tốt cho việc gặt hái kết quả hoặc mua sắm tài sản cố định như xe cộ, gia súc.

Những việc cần hạn chế

Phá bỏ giao kèo: Tránh hủy bỏ các cam kết, giấy tờ quan trọng vì dễ gây tổn thương cho cả đôi bên.

Tránh hủy bỏ các cam kết, giấy tờ quan trọng vì dễ gây tổn thương cho cả đôi bên. Đào giếng: Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên khai giếng trong ngày này để đảm bảo nguồn nước trong lành.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên khai giếng trong ngày này để đảm bảo nguồn nước trong lành. Di chuyển đường thủy: Cần thận trọng khi đi thuyền do ảnh hưởng của sao Vị.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Để tăng thêm phần thuận lợi, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành và lưu ý về tuổi hợp - xung:

Hướng tốt: Xuất hành hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Xuất hành hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Nam để đón Tài Thần (tài lộc). Tuổi xung khắc: Những người tuổi Quý Dậu và Ất Dậu nên thận trọng hơn trong mọi việc vì có sự xung khắc lớn với ngày.

Những người tuổi và nên thận trọng hơn trong mọi việc vì có sự xung khắc lớn với ngày. Tuổi hợp: Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, tạo thành cục diện tốt cho các tuổi này.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy

Ngày Tốc Hỷ: Có nghĩa là niềm vui đến nhanh chóng. Trong ngày này, các công việc mưu cầu thường thành công mau lẹ hơn, đặc biệt nếu tiến hành vào buổi sáng sớm.

Trực Thâu: Là thời điểm thuận lợi để thu hồi, thu hoạch hoặc thu nạp. Đây là lúc tốt để gặt hái thành quả sau một quá trình nỗ lực.

Sao Vị (Kiết Tú): Một trong Nhị Thập Bát Tú mang tính chất cát lợi, chủ về vinh hoa phú quý và gia đình êm ấm.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.