Lịch Âm Dương ngày 5/4/2026: Ngày Tốc Hỷ mang lại tin vui và may mắn Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 5/4/2026 với các chỉ số về giờ Hoàng Đạo, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy để tối ưu hóa công việc trong ngày.

Ngày mai, Chủ Nhật ngày 5/4/2026 (Dương Lịch), nhằm ngày 18 tháng Hai năm Bính Ngọ (Âm Lịch). Đây được đánh giá là ngày Kỷ Dậu, thuộc hành Thổ, mang năng lượng của ngày Cát (Bảo Nhật), rất thuận lợi cho các hoạt động ngắn hạn và cầu tài lộc vào buổi sáng.

Chi tiết lịch Âm Dương ngày 5/4/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch 5/4/2026 (Chủ Nhật) Âm Lịch 18/02/2026 (Ngày Kỷ Dậu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ) Tiết khí Thanh Minh Trực Trực Phá (Xung khắc, nên thận trọng với việc lớn) Ngũ Hành Đại Dịch Thổ (Đất nhà lớn) - Ngày Cát

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng cường hiệu suất và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động quan trọng. Dưới đây là bảng phân bổ giờ trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt)

Tý (23:00 - 00:59): Mọi việc bình an.

Dần (03:00 - 04:59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Mão (05:00 - 06:59): Tốt cho giao dịch, ký kết.

Ngọ (11:00 - 12:59): Đón tài lộc vào nhà.

Mùi (13:00 - 14:59): Gia đình hòa thuận.

Dậu (17:00 - 18:59): Gặp gỡ quý nhân.

Giờ Hắc Đạo (Xấu)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Đánh giá cát hung và lời khuyên phong thủy

Theo phương diện phong thủy, ngày 5/4/2026 là ngày Tốc Hỷ. Đặc điểm của ngày này là niềm vui đến nhanh, thích hợp mưu cầu đại sự vào buổi sáng. Tuy nhiên, do trùng với ngày Tam Nương và có Trực Phá, người dân cần lưu ý một số điểm quan trọng.

Việc nên làm

Xây dựng, sửa chữa: Theo sao Mão Nhật Kê, việc tạo tác và xây dựng trong ngày này được xem là tốt.

Phá dỡ: Trực Phá rất phù hợp cho việc dỡ bỏ nhà cũ, giải phóng mặt bằng.

Xuất hành: Đi hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Nam để đón Tài Thần. Theo Khổng Minh, đây là ngày Thiên Môn, xuất hành làm việc dễ thành đạt.

Việc cần kiêng cữ

Đại kỵ an táng: Tuyệt đối không tiến hành chôn cất vào ngày này để tránh các tai họa về sau theo quan niệm Nhị Thập Bát Tú.

Cưới hỏi: Sao Mão và các sao xấu như Ly Sàng, Nguyệt Yếm cho thấy sự bất lợi trong việc hôn nhân, dễ dẫn đến ly tán.

Ký kết dài hạn: Bành Tổ Bách Kỵ khuyên không nên phá bỏ giao kèo hoặc hội họp khách khứa vì dễ gây tổn thương cho cả chủ và khách.

Giải thích thuật ngữ

Ngày Tốc Hỷ: Là ngày mang lại niềm vui nhanh chóng, thành công mau lẹ, tốt nhất là thực hiện công việc vào sáng sớm.

Ngày Tam Nương: Theo dân gian, đây là ngày xấu, cần tránh thực hiện các việc trọng đại như khai trương, động thổ, cưới hỏi.

Trực Phá: Ngày có sự xung đột giữa các luồng năng lượng, chỉ có lợi cho việc phá bỏ cái cũ, không lợi cho việc xây dựng mới hoặc duy trì sự ổn định.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.