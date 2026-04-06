Lịch Âm Dương ngày 5/6/2026: Xem giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Cập nhật lịch vạn niên ngày 5/6/2026 chi tiết với thông tin giờ tốt, hướng xuất hành và các yếu tố phong thủy giúp bạn chủ động sắp xếp công việc hiệu quả nhất.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Sáu, ngày 05/06/2026 Dương Lịch, tương ứng với ngày 20 Tháng Tư Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Canh Tuất, thuộc hành Kim. Theo các chuyên gia phong thủy, việc nắm bắt các khung giờ hoàng đạo và các yếu tố tương sinh, tương khắc sẽ giúp ích cho việc lựa chọn thời điểm thực hiện các công việc quan trọng.

Thông tin tổng quan về ngày 5/6/2026

Ngày 5/6/2026 là ngày Canh Tuất, có Chi sinh Can (Thổ sinh Kim), được đánh giá là ngày cát (nghĩa nhật). Tuy nhiên, đây cũng là ngày Sát Chủ Dương, một trong những ngày kỵ đối với các việc đại sự như xây dựng, cưới hỏi hay đầu tư lớn.

Khung giờ Loại giờ Đánh giá chi tiết Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59) Hoàng Đạo Thời điểm thuận lợi để khởi sự, cầu tài lộc. Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59) Hoàng Đạo Phù hợp cho các hoạt động giao tiếp, ký kết nhẹ nhàng. Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59) Hắc Đạo Nên hạn chế các việc quan trọng, đề phòng rủi ro.

Ngũ hành và tuổi xung khắc

Ngày thuộc hành Kim (Thoa Xuyến Kim), khắc với hành Mộc. Các tuổi đặc biệt cần lưu ý trong ngày này bao gồm Giáp Thìn và Mậu Thìn. Ngược lại, tuổi Mậu Tuất có thể đón nhận một số lợi điểm do đặc tính ngũ hành riêng biệt.

Phân tích các yếu tố phong thủy chi tiết

Nhị Thập Bát Tú và Trực

Ngày mai đón sao Lâu (Lâu Kim Cẩu), một trong những Kiết Tú (sao tốt). Sao này chủ trị về các việc khởi công, dựng cửa, cưới gả và học hành. Theo quan niệm dân gian, nếu thực hiện các việc này vào ngày có sao Lâu thì gia đạo dễ hòa hợp, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, cần kiêng kỵ việc lót giường, đóng giường hoặc đi đường thủy.

Về hệ thống Thập Nhị Kiến Trừ, ngày này rơi vào Trực Chấp. Đây là thời điểm thích hợp để lập khế ước, giao dịch hoặc động thổ san nền. Ngược lại, việc dời nhà hay đi chơi xa được khuyến nghị là không nên tiến hành.

Khổng Minh Lục Diệu và lời khuyên về giao tiếp

Ngày 5/6/2026 rơi vào ngày Xích Khẩu (ngày Hung). Đặc điểm của ngày này là dễ xảy ra mâu thuẫn, miệng tiếng hoặc tranh cãi không đáng có. Để duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, tránh tham gia vào các cuộc tranh luận gay gắt hoặc bàn tán thị phi.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường sự hanh thông khi ra ngoài, người đọc có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng Tây Bắc : Để đón Hỷ Thần (tin vui, may mắn).

: Để đón Hỷ Thần (tin vui, may mắn). Hướng Tây Nam : Để đón Tài Thần (tài lộc, công việc thuận lợi).

: Để đón Tài Thần (tài lộc, công việc thuận lợi). Lưu ý: Tránh hướng Đông Bắc do gặp Hạc Thần (không thuận cho việc đi xa).

Về giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, khung giờ từ 05:00-07:00 (Mão) và 17:00-19:00 (Dậu) được xem là rất tốt lành. Đây là thời điểm mọi việc trong nhà dễ hòa hợp, buôn bán kinh doanh thuận lợi và phụ nữ dễ có tin mừng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.